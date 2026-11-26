Camila Domínguez arribó a Bogotá para representar a Perú en el certamen Miss Teen Supreme 2026.

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Camila Domínguez, hija del cantante Christian Domínguez y de Melanie Martínez, llegó a Bogotá, Colombia, para representar al Perú en el Miss Teen Supreme 2026, certamen internacional de belleza juvenil que se desarrolla del 24 al 30 de noviembre. La joven, designada representante nacional en agosto bajo la dirección de Will Reyes, confirmó el inicio de su participación a través de sus redes sociales, donde compartió los primeros momentos de su concentración en el país anfitrión.

El Miss Teen Supreme International forma parte de la organización Supreme International, que reúne a candidatas de distintos países en las categorías Miss, Teen y Petite para evaluar su liderazgo, manejo escénico y capacidad de oratoria. La gala de coronación está programada para el domingo 29 de noviembre, aunque la organización aún no confirmó el horario oficial de la transmisión, que se realizará a través del canal de YouTube de Supreme International.

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La gala de coronación del certamen Supreme International se transmitirá el 29 de noviembre por YouTube.

La representante peruana compartió sus primeras actividades en Bogotá

A través de su cuenta de Instagram, Camila Domínguez relató el momento de su viaje hacia Colombia y expresó la responsabilidad que asume al representar a su país en esta competencia.

“Hoy comienza una aventura llena de sueños, ilusión y mucha emoción. Viajo con el corazón lleno de orgullo y con la responsabilidad de representar a mi querido Perú. Daré lo mejor de mí en cada momento y llevaré nuestra bandera muy en alto”, escribió la joven en la publicación que acompañó con fotografías desde el vuelo hacia la capital colombiana.

La candidata costea su participación en el certamen mediante sus ingresos de trabajo en redes sociales.

Una vez instalada en el hotel sede del certamen, la representante peruana compartió el inicio formal de su concentración junto a las demás candidatas internacionales. “¡Primera actividad de nuestra concentración! Comenzamos esta hermosa experiencia con mucha emoción, ilusión y orgullo de representar al Perú. Cada actividad es una oportunidad para aprender, compartir y seguir creciendo en este camino internacional. ¡Vamos con todo!”, expresó Domínguez en otra publicación, en la que lució la banda oficial que la identifica como Teen Supreme Perú 2026.

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Camila Domínguez posa con la banda de Teen Supreme Perú 2026 durante el comienzo de las actividades oficiales del certamen de belleza en Bogotá.

La organización peruana respaldó públicamente a su representante

La Organización Siempre Reinas Perú, encargada de la preparación de Domínguez, también se pronunció sobre el inicio de esta etapa de la competencia a través de sus redes sociales. “Nuestra Camila Domínguez ya está en tierras colombianas, viviendo sus primeros momentos en el hotel sede de Supreme International. Hoy comienza una nueva aventura, llena de emociones, retos y oportunidades para demostrar todo el talento, la preparación y la belleza que lleva nuestra representante”, publicó la organización.

En esta edición, Perú también participa en la categoría adulta a través de Camila Belén, Miss Supreme Perú 2026, quien viajó junto a Domínguez rumbo a Bogotá para competir en la misma semana de actividades. La organización destacó la doble representación del país en su mensaje de despedida a ambas candidatas. “Dos sueños, dos categorías y una misma misión: llevar el nombre del Perú a lo más alto. Como organización no hay mayor orgullo que verlas partir con sus maletas llenas de ilusiones, sueños y la responsabilidad de representar a nuestro país”, señaló la organización en su cuenta oficial.

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La representante peruana Camila Domínguez arribó a la ciudad de Bogotá para participar en el certamen internacional Miss Teen Supreme. A través de registros audiovisuales, la modelo documentó su llegada al hotel sede, el proceso de preparación estética, la recepción de obsequios oficiales del concurso y su asistencia a la cena de imposición de bandas junto a otras candidatas de la región. Video: Instagram Camila Domínguez

La joven financia su participación con ingresos de redes sociales

Antes de su viaje, Camila Domínguez había detallado en entrevistas previas cómo costea su preparación para el certamen, un proceso que combinó con sus estudios universitarios de Derecho. “Yo estoy costeando todo esto porque, bueno, trabajo en redes sociales”, afirmó la joven, quien precisó que su padre asume únicamente el pago de su educación universitaria. “Mi papá me paga la universidad, entonces yo la verdad es que preferí luchar por mi sueño yo misma”, agregó.

La rutina de preparación de la representante incluyó clases de pasarela y oratoria, visitas al diseñador encargado de su vestuario y jornadas de entrenamiento que se extendían hasta la medianoche. Domínguez también se refirió a la reconciliación con su padre, el cantante Christian Domínguez, como parte del proceso personal que atravesó antes de asumir esta representación. “Entre los dos hemos logrado estar mucho mejor que antes”, sostuvo la joven, quien agregó que su salud mental mejora cada día tras ese acercamiento familiar.

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Camila Domínguez, representante de Perú en Miss Teen Supreme 2026, posa junto a Charlotte Benítez durante las actividades iniciales del concurso de belleza en Bogotá.

Durante su llegada a Bogotá, la representante peruana ya tuvo su primer encuentro con la ganadora de la edición anterior del certamen, Charlotte Benítez, instancia que compartió también a través de sus redes sociales. Perú llega a esta edición con el antecedente de Alexandra Saavedra, quien obtuvo el título de Miss Teen Petite Supreme en la competencia pasada, resultado que la organización busca repetir con la participación de Domínguez.