Una mujer permanece encogida sobre una superficie mientras la sombra de una figura masculina se proyecta sobre la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, conmemorado el 25 de noviembre, organismos y especialistas en salud mental vuelven a poner el foco sobre las formas de maltrato que no dejan marcas visibles. En Perú, el 49,1% de las mujeres de 15 a 49 años declaró haber sufrido violencia psicológica, física o sexual por parte de su esposo o compañero en algún momento de su vida, según los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), difundidos por la agencia Andina.

Dentro de ese universo de maltrato, el gaslighting se ubica entre las expresiones más difíciles de detectar. Se trata de una forma de manipulación emocional en la que una persona busca que su pareja dude de sus propios recuerdos, juicios y percepciones de la realidad.

PUBLICIDAD

La doctora María Elena Escuza Pasco, directora del Programa Académico de Psicología de la Universidad Norbert Wiener, explicó a Andina que esta conducta se manifiesta a través de microinvalidaciones constantes y la negación de hechos evidentes, con el objetivo de hacer creer a la víctima que inventa situaciones o que determinados sucesos nunca ocurrieron. La especialista identificó cinco señales de alerta que suelen pasar inadvertidas en la convivencia cotidiana.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Negación de hechos y minimización de sentimientos

La primera señal consiste en la negación explícita de conversaciones o hechos ya ocurridos, al punto de calificar a la pareja de delirante incluso cuando existen testigos de la situación. Esta táctica busca instalar la duda sobre la propia memoria de la víctima.

PUBLICIDAD

La segunda señal es la minimización de los sentimientos. El agresor resta importancia al malestar emocional de su pareja mediante comentarios que la acusan de ser demasiado sensible o de exagerar los problemas. Según Escuza Pasco, estas dos conductas suelen combinarse en la práctica, de manera que la víctima termina por dudar tanto de los hechos como de la legitimidad de su propio malestar.

Una pintura de acuarela muestra a un hombre con nariz prominente sonriendo mientras manipula a una mujer sentada en una silla con hilos, junto a dos maniquíes de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Traslado de culpa y aislamiento progresivo

Como tercera señal, el manipulador traslada la responsabilidad de sus propias reacciones hacia la víctima, al justificar gritos o malos tratos con el argumento de que actúa así por la forma en que le hablan.

PUBLICIDAD

A esta dinámica se suma una cuarta señal, el aislamiento progresivo, mediante el cual se debilitan los vínculos de la víctima con familiares y amigos. El argumento más frecuente es que esos allegados no la quieren de manera genuina. Entre las señales que describe la especialista a Andina se incluyen:

Negación de hechos o conversaciones ya ocurridas.

Minimización de los sentimientos de la pareja.

Traslado de la culpa hacia la víctima.

Aislamiento progresivo de familiares y amigos.

Alternancia entre maltrato y reconciliación afectiva.

Un hombre con una mirada sutilmente engañosa sujeta las manos de una mujer angustiada, simbolizando la manipulación emocional en una relación tóxica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternancia afectiva y consecuencias en la salud mental

La quinta señal radica en la alternancia entre episodios de maltrato y momentos de cariño intenso o reconciliación, un patrón que genera confusión y lleva a la persona a minimizar el abuso que atraviesa. Debido a que estas dinámicas se instalan de forma gradual, la víctima suele acostumbrarse a ellas e incluso termina por confiar más en el criterio de su pareja que en su propia memoria.

PUBLICIDAD

La exposición prolongada a estas situaciones puede deteriorar de manera grave la autoestima, generar ansiedad, hipervigilancia, síntomas depresivos, alteraciones del sueño y dificultades para la toma de decisiones, de acuerdo con la directora del programa de Psicología de la Norbert Wiener.

Ante este tipo de manipulación, Escuza Pasco recomienda registrar por escrito los eventos que generen dudas, restablecer la comunicación con redes de apoyo cercanas y buscar acompañamiento psicoterapéutico especializado en salud mental y violencia de género. La especialista pidió además a familiares y amigos que brinden una escucha empática y sin juicios, que validen las emociones de la persona afectada y eviten preguntas reprobatorias sobre su permanencia en la relación, pues estas últimas únicamente incrementan el aislamiento y la vergüenza.

PUBLICIDAD

Una mujer sentada en un rincón con la cabeza apoyada en sus brazos ilustra el impacto emocional del abuso interpersonal frente a la silueta de un hombre. (Imagen Ilustrativa Infobae)