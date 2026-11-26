El embajador Bernie Navarro adelantó que su país brindará asistencia técnica para levantar cárceles de máxima seguridad en territorio peruano, en un sistema que aún está en etapa de planeamiento. (Crédito: Canal N)

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El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, confirmó que su país está dispuesto a brindar tecnología de construcción modular para acelerar la edificación de establecimientos penitenciarios en territorio peruano. La declaración se dio en el marco de una entrevista con Canal N, en la que el diplomático abordó también la cooperación bilateral contra el crimen organizado que afecta a ambos países.

Según explicó Navarro, el sistema de construcción modular permite levantar penales en menor tiempo que los métodos convencionales. “La tecnología norteamericana es construir. Tenemos tecnología de construir modularmente, que se puedan hacer los penales más rápido”, declaró el embajador a Canal N. El funcionario precisó que este modelo ya fue ofrecido a otros países de la región, con resultados que calificó de eficaces.

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El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, habla ante los medios durante la ceremonia por los 70 años del programa Fulbright. (Exitosa)

Megacárceles aún en etapa de planificación

Pese al anuncio, Navarro aclaró que todavía no existe una definición concreta sobre el alcance del apoyo estadounidense ni sobre el tipo de sistema que adoptará el Gobierno peruano. “Todavía están en planeamiento qué sistema quiere el país para llegar a sus metas, así que todavía eso no se ha discutido”, señaló el diplomático en declaraciones recogidas por Canal N.

La iniciativa se enmarca en la cooperación bilateral para enfrentar la inseguridad ciudadana, uno de los principales problemas que atraviesa el país sudamericano. El embajador no detalló montos de inversión ni plazos de ejecución, en tanto las autoridades peruanas definen los requerimientos técnicos del proyecto.

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Keiko Fujimori cumple una visita oficial en El Salvador para reunirse con Nayib Bukele y recorrer las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo. (Infobae Perú/Difusión)

Escudo de las Américas contra el crimen transnacional

Navarro también se refirió al Escudo de las Américas, el mecanismo de cooperación regional que integra a varios países del continente en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales. “El escudo de las Américas es muy importante para todos los países que son parte del escudo de las Américas porque sabemos que estos grupos tienen más información, tienen más tecnología que la propia policía”, afirmó el diplomático.

El embajador subrayó que Perú comparte cinco fronteras con otros países, un factor que las bandas criminales aprovechan para desplazarse entre distintos territorios y evadir a las autoridades. Por ello, consideró indispensable una mayor coordinación entre la inteligencia estadounidense y las fuerzas de seguridad peruanas, así como el intercambio de equipamiento técnico.

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El gobierno de Perú oficializa su integración en el Escudo de las Américas para fortalecer la ciberseguridad y el combate al crimen organizado. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Jolín y El Pulpo: resultados de la cooperación policial

Consultado por el aporte de las agencias estadounidenses en operativos recientes, Navarro destacó la participación del FBI en la captura de los cabecillas criminales conocidos como “Jolín” y “El Pulpo”. El embajador mencionó ambos casos como ejemplos concretos de la colaboración bilateral en materia de seguridad.

“Vamos a seguir apoyando. Vamos a seguir buscando esta gente, estas bandas criminales que nos azotan, que están haciendo tanto daño”, declaró el diplomático a Canal N, en referencia a la continuidad de las operaciones conjuntas contra el crimen organizado.

Fotografía cedida que muestra integrantes de la División de Operaciones Tácticas Urbanas (SUAT) custodiando al líder de la organización criminal La Jauría, Jolín Bazán, durante su traslado a la prisión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao, tras ser detenido en Ecuador, este miércoles en Lima (Perú). EFE/ Vidal Tarqui / Agencia Andina

EE.UU. reafirma cooperación con Perú

El embajador reiteró que su país mantiene la disposición de continuar brindando inteligencia, equipamiento, asistencia técnica y cooperación militar, de acuerdo con las necesidades que establezcan las autoridades peruanas. “Estamos aquí para apoyar. Si quieren inteligencia, si quieren equipamiento, si quieren ayuda técnica y militar, estamos aquí”, afirmó Navarro.

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El diplomático precisó que esta disposición se extiende tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso peruano, con lo que deja abierta la puerta a futuras coordinaciones institucionales en materia de seguridad y construcción penitenciaria.

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, respaldó el convenio entre el FBI y la policía peruana para combatir el crimen organizado en el país. (Infobae Perú/PNP/Exitosa)