La Comisión de Salud citó al ministro Luis Dyer para que explique la disponibilidad de camas UCI en las regiones, las medidas para atender a pacientes críticos y la situación del dengue en el Perú, incluidos los fallecimientos registrados y los avances de la vacunación. Fuente: Canal N

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La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados citó al ministro de Salud, Luis Williams Dyer Fernández, para que informe sobre la situación del dengue en el Perú, el número de fallecidos y los resultados de las acciones de prevención y vacunación. La convocatoria también incluye un tema que genera preocupación en el sistema sanitario: la disponibilidad de camas de cuidados intensivos (UCI), luego de que varias regiones reportaran una ocupación al límite.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) deberá presentarse el martes 1 de diciembre, a las 10:00 a. m., durante la undécima sesión ordinaria de este grupo de trabajo. El pedido fue formalizado mediante el Oficio N.° 00994-2026-2027/CS-CD, fechado el 25 de noviembre y firmado por el diputado Miguel Félix Huamán Cornejo, presidente de la comisión.

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La citación contempla tres puntos centrales. Además del avance del dengue y la capacidad hospitalaria para atender a pacientes graves, los parlamentarios solicitaron explicaciones sobre los lotes observados de suero fisiológico adquiridos por el sector Salud, las medidas adoptadas frente a estos productos y el proceso para retirarlos y reponerlos.

El ministro de Salud de Perú, Luis Williams Dyer Fernández, habla ante un micrófono durante una actividad oficial vinculada con la gestión del dengue.

Comisión de Salud pide al ministro Dyer precisar la cifra de fallecidos por dengue

Uno de los principales temas que deberá abordar el ministro es la situación epidemiológica del dengue, enfermedad que mantiene en alerta a los servicios sanitarios de distintas regiones. La comisión solicitó conocer el número real de fallecidos hasta la fecha, así como los resultados de las intervenciones de prevención, vacunación y atención médica en las zonas más afectadas.

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El documento establece una precisión sobre la información que deberá presentar el titular del Minsa. Los legisladores pidieron que el balance de víctimas utilice el último corte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), con la fecha correspondiente y la diferenciación entre fallecimientos confirmados y aquellos que todavía permanecen en investigación.

La solicitud se produce en medio de un escenario de alta transmisión. De acuerdo con las cifras difundidas por el sector Salud, el país registró 122.000 casos de dengue y 117 fallecidos a nivel nacional. También se reportaron 113.000 pacientes dados de alta médica y 110.000 personas vacunadas contra la enfermedad.

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El oficio de la Comisión de Salud convoca al ministro Luis Williams Dyer Fernández para que informe sobre la situación del dengue y las camas de cuidados intensivos en el Perú.

Disponibilidad de camas UCI preocupa por ocupación hospitalaria en las regiones

La capacidad de respuesta de los hospitales será otro de los puntos centrales de la presentación. La Comisión de Salud pidió al ministro informar cuántas camas UCI están disponibles en cada región y qué medidas se aplicarán para garantizar que los pacientes que necesitan atención crítica puedan acceder a estos espacios y ser trasladados oportunamente.

La preocupación coincide con las cifras recientes sobre la ocupación hospitalaria. En una conferencia del Comando Fenómeno El Niño, Dyer informó que el Minsa y los gobiernos regionales contaban con 1.183 camas UCI. De ese total, 1.024 estaban ocupadas, lo que representaba una ocupación del 86,6%. En aquel balance, 159 unidades permanecían disponibles.

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Sin embargo, el reporte nacional del Minsa al 25 de noviembre registró una reducción de esa disponibilidad. Según la información difundida por La República, para esa fecha quedaban únicamente 142 camas UCI libres en el país.

Una menor de casi 4 años de edad se encuentra en UCI luego de presuntamente haber sido violada por su tío, un adolescente. (Foto: Andina)

El panorama es especialmente complicado en Lambayeque y Áncash, departamentos que alcanzaron el 100% de ocupación de sus unidades de cuidados intensivos. Ante esta situación, el ministro anunció que comenzó el proceso de traslado hacia Lima de los pacientes que requieran atención especializada.

Minsa busca incorporar camas UCI de las Fuerzas Armadas y clínicas privadas

Frente a la limitada disponibilidad de espacios para pacientes críticos, el Ministerio de Salud inició coordinaciones con las Fuerzas Armadas para concretar un convenio que permita incorporar las camas UCI disponibles en sus establecimientos al sistema de atención hospitalaria.

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El sector también sostuvo una reunión preliminar con representantes de clínicas privadas para evaluar una segunda etapa de ampliación de la capacidad, tanto en Lima Metropolitana como en otras regiones. La iniciativa busca sumar recursos de distintas instituciones ante la demanda de cuidados intensivos.

Como parte del respaldo a los establecimientos sanitarios del norte, 14 hospitales de Lima Metropolitana brindan apoyo a centros de salud desde Tumbes hasta Áncash. El despliegue contempla la participación de 70 infectólogos y 350 médicos internistas, además de canales de comunicación directa y servicios de telemedicina.

La comisión también solicitó que Dyer explique las medidas adoptadas frente a los lotes observados de suero fisiológico adquiridos mediante el Procedimiento de Selección No Competitivo 22-2025-CENARES/MINSA. En particular, pidió información sobre la ubicación de los productos inmovilizados y el avance de su retiro y reposición.

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El presidente de la Comisión de Salud solicitó que el ministro remita su presentación con un día de anticipación a la sesión programada para el 1 de diciembre, en la Sala de Sesiones 2 “Fabiola Salazar Leguía” del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.