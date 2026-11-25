Verónika Mendoza rechaza los términos de la adenda entre el Estado y Cálidda para el suministro de gas natural en Cusco y regiones del sur peruano. (Agencia Andina/Cálidda/Infobae Perú)

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La gobernadora electa de Cusco, Verónika Mendoza, se opuso a la firma de la adenda entre el Estado peruano y la empresa Cálidda para masificar el gas natural en siete regiones del sur del país. En entrevista con RPP, Mendoza cuestionó los términos del acuerdo y pidió que no se imponga antes de que asuman las nuevas autoridades regionales.

La dirigente recordó que el gas de Camisea se explota desde hace 22 años sin que las familias cusqueñas reciban un beneficio directo. “Necesitamos la masificación ya, pero tampoco podemos aceptar migajas”, afirmó en declaraciones recogidas por la emisora.

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Verónika Mendoza habla en un acto público junto al emblema de su agrupación tras ser proclamada gobernadora regional de Cusco para el periodo 2027-2030. (Infobae Perú/Difusión)

Reclamo histórico de Cusco por el gas de Camisea

Verónika Mendoza planteó como condición central la reactivación del proyecto SIT Gas, que contempla la construcción de un ducto para llevar el gas natural de Camisea directamente a Cusco y a la macrorregión sur. Según explicó, esta es la única vía para que el recurso sirva no solo para uso doméstico y transporte, sino también para el desarrollo industrial de la zona.

La gobernadora electa señaló que el proyecto fue relanzado en varias ocasiones y que las licitaciones fracasaron cada vez, lo que generó desconfianza en la población. Por ese motivo, exigió a las autoridades nacionales garantías concretas: plazos definidos, presupuesto asignado y sanciones en caso de incumplimiento.

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Una planta de distribución de gas natural ilustra la infraestructura vinculada al debate sobre la masificación del recurso de Camisea en las regiones del sur de Perú. (Difusión)

Cifras de la adenda generan rechazo en Quillabamba

Sobre la adenda específica con Cálidda, Mendoza cuestionó la distribución de beneficiarios planteada en el acuerdo. “Treinta mil viviendas que sean beneficiadas en la región Cusco y que para Quillabamba, que es el territorio de donde sale el gas de Camisea, se le ofrezca ochocientas, ¿no? Ochocientos beneficiarios en prácticamente diez años nos parece una falta de respeto”, declaró a RPP.

La dirigente comparó esa cifra con el desempeño del programa Bono Gas del FISE, que en 2024 logró cubrir a mil familias de Quillabamba en un solo año. “Algo no cuadra”, sostuvo, y remarcó que considera posible ampliar el número de beneficiarios bajo el mecanismo conocido como gas virtual, que consiste en transportar el combustible en camiones desde la costa central mientras avanza la construcción del ducto.

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Mendoza pidió que la adenda no se firme “a rajatabla” en las condiciones actuales, dado que las autoridades regionales y locales en funciones están próximas a dejar sus cargos. “No generemos un conflicto social cuando se trata de algo sobre lo cual hay consenso. Todos queremos la masificación del gas”, expresó la gobernadora electa.

Una cocinera posa junto a un panel corporativo de la distribuidora Cálidda durante la promoción del servicio de gas natural en Perú. (Difusión)