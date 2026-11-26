Nolberto Solano dialogando con su asistente Titus Bramble durante los entrenamientos de la selección de Pakistán. - Crédito: PFF

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Contra todo pronóstico, Nolberto Solano ha cerrado un año excepcional a los mandos de la selección de Pakistán. Pasó de un periodo lastimero a una dinámica lustrosa, que le ha permitido mantenerse firme en su cargo como director técnico por más tiempo.

Con la seguridad de que el crecimiento de los ‘pakis’ es consecuencia de un trabajo integral sostenido por las funciones de exploración en Europa, el peruano confía que sus dirigidos están más que preparados para dar el siguiente paso: pensar en plantar cara con miras al Mundial 2030.

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Nolberto Solano logró subcampeonato histórico con Pakistán en la SAFF Championship 2026. - Crédito: The Guardian

Durante su última comparecencia anual, celebrada en la ciudad de Islamabad, Solano ha marcado la nueva prioridad de su función: “El próximo objetivo de Pakistán es llegar a la Fase de Grupos de la próxima ronda de las Eliminatorias de la Copa del Mundo”.

Aunque la meta trazada es demasiado grande, no se presenta como antojadiza, dado que el ‘Maestrito’ ha dado claras muestras de su capacidad en el banquillo, logrando interiorizar un fútbol directo y efectivo a un elenco que ha cautivado en dos certámenes internacionales.

Claro está que para mantener ese ritmo se necesita de jugadores con mayor rango y ellos provienen de la diáspora. Al respecto, Nolberto Solano ha ofrecido un mensaje de abierta inclusión para que más legionarios se comprometan con Pakistán, teniendo en cuenta que las Clasificatorias Asiáticas están muy cerca.

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“Todos los jugadores están disponibles. Si tienes pasaporte pakistaní, juegas bien al fútbol y cumples con los estándares requeridos, puedes ganarte un puesto en la selección nacional”, alentó Nolberto.

Pakistán quedó en el segundo lugar del Campeonato SAFF 2026. - Crédito: PFF

El sistema de clasificación AFC para el Mundial es uno de los más extensos. Comprende, hasta el día de hoy, cinco rondas, siendo la inicial un cruce (ida y vuelta) de los 20 equipos con peor promedio en el ranking FIFA. Es ese el camino donde empieza usualmente Pakistán.

Las 10 selecciones sobrevivientes acceden a la Segunda Ronda junto a otros 26 elencos, de mejor posicionamiento regional, para disputar una ardua Fase de Grupos (9), donde solamente los dos mejores clasificados se hacen de un boleto al siguiente proceso, el cual es muchísimo más demandante.

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Para la Tercera Ronda participarán 18 equipos distribuidos en 3 series de seis cada uno. Aquellos que se ubiquen entre los dos primeros lugares clasificarán directamente al Mundial 2030, mientras que los terceros y cuartos puestos van a una Cuarta Ronda.

Allí las seis selecciones que aún se mantienen en pie serán desplegadas en dos grupos de tres participantes. Los líderes se asegurarán su pase a la justa planetaria, mientras que los segundos van un repechaje de eliminación directa y los ganadores disputará la repesca intercontinental para el Mundial.

Nolberto Solano logró dar con la tecla en su aventura en Pakistán. - Crédito: Difusión

Consignar que la Confederación Asiática de Fútbol aplazó el sorteo de las Eliminatorias 2030, previsto para el 25 de diciembre en Kuala Lumpur.

El sorteo podría realizarse antes de marzo de 2027, cuando empezará la primera ronda. La reprogramación daría tiempo a la selección de Pakistán a prepararse mucho mejor e incluso sostener amistosos de preparación que le permitan a Nolberto Solano definir su oncena.

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