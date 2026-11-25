El actor argentino fue captado ingresando al inmueble donde vive y aclaró que la venezolana no estuvo en su departamento, sino en la casa de una amiga en común. Sin embargo, sorprendió al ser consultado sobre un posible vínculo sentimental con la ex de Mario Hart. ATV/ Magaly TV La Firme.

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El nombre de Korina Rivadeneira vuelve a generar comentarios luego de que fuera captada junto al actor argentino Nacho Di Marco, quien terminó pronunciándose frente a las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ sobre lo que ocurrió la noche en que ambos fueron vistos ingresando al mismo edificio. El artista explicó por qué la venezolana permaneció en el inmueble hasta el día siguiente, negó que se haya quedado en su departamento y, cuando le preguntaron si descartaba un posible romance con la ex de Mario Hart, soltó una respuesta que llamó la atención.

“Nunca descartes nunca”, respondió el actor cuando la reportera le consultó si más adelante descartaba cualquier vínculo amoroso o sentimental con Korina. Su frase dejó abierta la posibilidad de que entre ambos pudiera surgir algo más que una amistad, especialmente después de las imágenes que difundió el programa de espectáculos y que los mostraron compartiendo durante varias horas.

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El tema fue presentado en la edición del lunes 23 de noviembre de ‘Magaly TV La Firme’, que mostró cómo la exintegrante de realities terminó pasando la noche en el edificio donde residiría Di Marco. Las imágenes despertaron curiosidad debido a que ambos llegaron juntos luego de asistir a la celebración de cumpleaños de la venezolana y no fueron vistos saliendo durante la madrugada.

La situación alimentó las especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos. Sin embargo, el actor argentino decidió dar su versión y aclarar que, aunque Korina permaneció en el edificio, no se quedó en su departamento, sino en la vivienda de una amiga que tienen en común.

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Nacho Di Marco habla de Korina Rivadeneira tras pasar la noche en el mismo edificio y deja abierta posibilidad de romance: “Nunca descartes nunca”. Captura: Magaly TV La Firme.

Nacho Di Marco explica por qué Korina Rivadeneira pasó la noche en su edificio

Una reportera del programa de Magaly Medina fue en busca de Nacho Di Marco para preguntarle directamente sobre las imágenes que lo mostraban junto a Korina Rivadeneira. El actor no evitó las preguntas y explicó cómo terminó la venezolana en el inmueble donde él vive, intentando despejar las dudas que surgieron después de la difusión del seguimiento televisivo.

Según su versión, ambos coincidieron en la celebración de cumpleaños de Korina y, al finalizar la reunión, regresaron juntos al edificio. No obstante, aclaró que la ex de Mario Hart no se alojó en su departamento, sino en la casa de una amiga que también vive allí.

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Nacho Di Marco habla de Korina Rivadeneira tras pasar la noche en el mismo edificio y deja abierta posibilidad de romance: “Nunca descartes nunca”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Pasó la noche en mi edificio y no en mi depa. Ahí vive una amiga en común y volvimos todos juntos y durmió en su casa. Es muy difícil de creer, pero es la verdad”, sostuvo el actor argentino ante las cámaras.

Di Marco insistió en que la coincidencia tuvo una explicación y que no necesariamente debía interpretarse como una señal de que ambos estuvieran iniciando una relación. Su declaración buscó aclarar uno de los detalles que más llamó la atención en el reportaje: el hecho de que Korina ingresara al edificio junto a él y permaneciera allí hasta el día siguiente.

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Las imágenes difundidas por el programa mostraron que ninguno de los dos salió durante la noche. Recién al día siguiente, alrededor de las 3 de la tarde, Korina fue vista paseando a un perro, mientras que el actor apareció aproximadamente a las 5 de la tarde con otro atuendo. El registro también alimentó la versión de que Di Marco residiría en el inmueble, debido a que fue captado saliendo horas después.

La explicación del argentino, sin embargo, fue que ambos habían regresado junto a otras personas y que la venezolana se quedó en la vivienda de una amiga. De esa manera, buscó poner fin a las especulaciones sobre una supuesta noche juntos en su departamento, aunque sus posteriores declaraciones sobre la posibilidad de un romance volvieron a despertar el interés.

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Nacho Di Marco habla de Korina Rivadeneira tras pasar la noche en el mismo edificio y deja abierta posibilidad de romance: “Nunca descartes nunca”. Captura: Magaly TV La Firme.

Nacho Di Marco revela por qué manejó la camioneta de Korina

Otro de los detalles que llamó la atención durante el seguimiento fue que Nacho Di Marco estaba al volante de la camioneta de Korina Rivadeneira. El actor también fue consultado sobre este hecho y explicó que se ofreció a conducir porque la venezolana se sentía mal y ambos se dirigían al mismo edificio.

De acuerdo con su relato, la decisión fue práctica y les permitió evitar que ella tuviera que manejar en esas condiciones. Además, aseguró que aprovechó la coincidencia de destino para acompañarla, pues iba hacia el mismo lugar. “Yo aproveché que iba al mismo edificio. Me ahorré el taxi. Me ofrecí o era manejar yo o dejar el vehículo en otro lado”, explicó.

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La conversación tomó otro rumbo cuando la periodista le hizo notar que Korina es una mujer atractiva y quiso saber si descartaba cualquier vínculo sentimental con ella. La pregunta fue directa y buscaba conocer si el argentino consideraba que entre ambos podría surgir algo más adelante.

“¿Más adelante descartas cualquier vínculo amoroso sentimental? Kori es guapa”, le consultó la reportera. La respuesta de Di Marco fue breve, pero suficiente para generar comentarios: “Nunca descartes nunca”.

Nacho Di Marco habla de Korina Rivadeneira tras pasar la noche en el mismo edificio y deja abierta posibilidad de romance: “Nunca descartes nunca”. Captura: Magaly TV La Firme.

Actor argentino asegura que volverán a verlos juntos

Durante la entrevista, Nacho Di Marco también explicó que es habitual que vuelva a encontrarse con personas con las que comparte proyectos o espacios de trabajo. Según indicó, suele entablar amistad con los integrantes de los elencos con los que participa, por lo que considera natural que puedan coincidir nuevamente en otros momentos.

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“Nos van a seguir viendo juntos”, fue la idea que transmitió al explicar que suele hacerse amigo de los elencos con los que trabaja. Su comentario podría anticipar que las imágenes junto a Korina no serían las únicas que se difundan, aunque no necesariamente implicarían que ambos mantienen una relación sentimental.

El actor también fue consultado por Mario Hart, expareja de Korina Rivadeneira y padre de sus hijos. Sobre el piloto, Di Marco respondió que lo conoce, aunque aclaró que no mantiene una relación cercana con él. “Lo conozco. No tengo vínculo, pero sé quién es”, manifestó.

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Nacho Di Marco habla de Korina Rivadeneira tras pasar la noche en el mismo edificio y deja abierta posibilidad de romance: “Nunca descartes nunca”. Captura: Magaly TV La Firme.

Mario Hart se pronuncia sobre Korina y anuncia que le llamará la atención

Mientras Nacho Di Marco respondía a las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, Mario Hart también se pronunció sobre las imágenes de Korina Rivadeneira en el programa ‘Sin más que decir’. El piloto aseguró que lo ocurrido no cambiará la relación que mantiene con su expareja, especialmente por el vínculo familiar que comparten y los hijos que tienen juntos.

Hart dejó claro que la difusión de estas imágenes no alterará el trato que mantiene con la venezolana ni la dinámica de su familia. No obstante, sí adelantó que conversará con ella sobre la exposición que generan las publicaciones en redes sociales y la facilidad con la que pueden convertirse en una pista para quienes buscan conocer sus movimientos.

Nacho Di Marco aseguró que no tiene una relación sentimental con Korina Rivadeneira.

“Este tipo de cosas no va a cambiar la relación que tengo con ella, con mis hijos, con mi familia”, declaró el piloto, marcando distancia de cualquier posible conflicto derivado de las imágenes difundidas.

A pesar de esa postura, Hart señaló que sí tenía previsto llamarle la atención a Korina por una costumbre que, según él, puede terminar exponiéndola innecesariamente: publicar historias de Instagram en tiempo real. El piloto explicó que ya le había recomendado evitar compartir contenido mientras se encuentra en determinados lugares, precisamente porque las publicaciones pueden alertar a otras personas sobre su ubicación.

“Yo creo que lo primero, le voy a llamar la atención a Korina, le voy a llamar la atención, porque vengo dando consejos, dando tips, que no se sube historias en tiempo real porque después ven tus historias y te van a buscar al lugar, no publiquen sus historias a tiempo real”, manifestó.

Mario Hart interviene en el programa de transmisión digital Sin más que decir para referirse a la situación que involucra a Korina Rivadeneira.