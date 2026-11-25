El actor argentino fue captado ingresando al inmueble donde vive y aclaró que la venezolana no estuvo en su departamento, sino en la casa de una amiga en común. Sin embargo, sorprendió al ser consultado sobre un posible vínculo sentimental con la ex de Mario Hart. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Mario Hart se pronunció sobre las recientes imágenes de Korina Rivadeneira junto a Nacho Di Marco y sorprendió con su postura frente a la posibilidad de que su expareja inicie una nueva relación sentimental con el actor argentino. El piloto aseguró que no tiene inconvenientes con que la venezolana rehaga su vida amorosa, destacó sus cualidades y sostuvo que merece ser feliz con quien decida estar. Sus declaraciones se conocieron luego de que el artista dejara abierta la posibilidad de un romance al responder: “Nunca descartes nunca”.

El pronunciamiento del expiloto se produjo después de que las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ captaran a Korina y Nacho ingresando al mismo edificio tras asistir al cumpleaños de la venezolana. Las imágenes generaron especulaciones debido a que ambos permanecieron en el inmueble durante la noche y fueron vistos nuevamente al día siguiente, aunque el actor argentino aclaró que la ex de Hart no durmió en su departamento, sino en la casa de una amiga en común.

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Nacho Di Marco habla de Korina Rivadeneira tras pasar la noche en el mismo edificio y deja abierta posibilidad de romance: “Nunca descartes nunca”. Captura: Magaly TV La Firme.

Consultado por la posibilidad de que entre ambos exista un acercamiento sentimental, Mario no se mostró en contra y dejó claro que la vida amorosa de Korina es una decisión que le corresponde exclusivamente a ella. Incluso, resaltó que su expareja es una mujer atractiva y que seguramente tendrá varios pretendientes interesados en conquistarla.

“Creo que si es un chico soltero, está bien. Ella es una chica linda, con muchos atributos y pretendientes; estoy seguro de que no le va a faltar. Con quien decida ella estar es un tema netamente de ella. Le voy a desear lo mejor, merece que le vaya bien”, expresó ante las cámaras.

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El actor Nacho Di Marco ofrece declaraciones a un programa de televisión sobre su vínculo con la modelo Korina Rivadeneira. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mario Hart asegura que Korina Rivadeneira es libre de rehacer su vida sentimental

El piloto fue enfático al señalar que no tiene intención de involucrarse en las decisiones amorosas de Korina. Según explicó, si ella decide comenzar una relación con Nacho Di Marco o con cualquier otra persona, será una determinación que deberá tomar por cuenta propia, sin que ello altere el vínculo que mantienen como padres.

Hart destacó que su expareja tiene cualidades que pueden despertar el interés de otras personas y consideró que no le faltarán pretendientes. Su comentario sobre los atributos de la venezolana también llamó la atención, pues se refirió a ella en términos elogiosos pese a que ambos terminaron su relación hace varios meses.

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Mario Hart responde a Nacho Di Marco por posible romance con Korina Rivadeneira: “Le voy a desear lo mejor”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Creo que si es un chico soltero, está bien”, sostuvo al referirse a la posibilidad de que Korina pueda involucrarse sentimentalmente con el actor argentino. Para Mario, el hecho de que Nacho no tenga pareja sería suficiente para que no exista ningún inconveniente si ambos deciden conocerse de otra manera.

El piloto también reiteró que la decisión de con quién estar pertenece únicamente a la venezolana. No quiso especular sobre lo que podría ocurrir entre ambos ni adelantarse a una eventual relación, pero sí dejó claro que no tiene motivos para oponerse a que ella vuelva a enamorarse.

“Con quien decida ella estar es un tema netamente de ella. Le voy a desear lo mejor, merece que le vaya bien”, agregó, en una declaración que fue interpretada como una postura de tranquilidad frente a la posibilidad de que Korina inicie una nueva historia sentimental.

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Mario Hart responde a Nacho Di Marco por posible romance con Korina Rivadeneira: “Le voy a desear lo mejor”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Mario Hart se puso celoso por la salida de Korina con Nacho Di Marco?

Otro de los temas que abordó el piloto fue su conocimiento previo sobre la salida de Korina. Hart explicó que sabía que la venezolana tenía previsto asistir a un concierto y celebrar su cumpleaños, aunque reconoció que desconocía que terminaría en el edificio donde reside Nacho Di Marco.

Las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina mostraron a la expareja del piloto llegando junto al actor argentino, quien manejaba la camioneta de la modelo. Ambos ingresaron al inmueble y no fueron vistos saliendo durante la noche. Al día siguiente, Korina apareció paseando a un perro alrededor de las 3 de la tarde, mientras Nacho fue captado posteriormente, cerca de las 5, con otro atuendo.

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El seguimiento televisivo despertó interrogantes sobre lo que habría ocurrido durante esas horas, pero Di Marco salió al frente para aclarar que no compartieron departamento. Según su versión, una amiga en común vive en el edificio y fue en su vivienda donde Korina se quedó a dormir.

Mario, por su parte, aseguró que no se siente afectado por las imágenes y que la venezolana tiene libertad para salir, divertirse y compartir con sus amistades o compañeros de trabajo. El piloto dejó en claro que no pretende controlar sus actividades ni cuestionar con quién decide pasar su tiempo.

Mario Hart responde a Nacho Di Marco por posible romance con Korina Rivadeneira: “Le voy a desear lo mejor”. Captura: Magaly TV La Firme.

Mario Hart afirma que las imágenes no cambiarán su relación con Korina ni con sus hijos

A pesar del revuelo que generó el seguimiento, Mario Hart aseguró que su vínculo con Korina Rivadeneira se mantiene al margen de lo que pueda ocurrir en su vida sentimental. El piloto sostuvo que ambos tienen una historia familiar y que las imágenes difundidas no modificarán la relación que construyeron como padres.

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Su principal preocupación, según explicó, es que sus hijos se encuentren bien y que cualquier situación que se produzca entre adultos no termine afectando su bienestar. Hart dejó claro que el hecho de que Korina pueda salir con otra persona no significa que exista un conflicto entre ellos ni que se vaya a alterar la dinámica familiar.

El expiloto también recordó que la relación sentimental con la venezolana terminó hace varios meses, por lo que considera que ella tiene derecho a continuar con su vida. En ese sentido, reiteró que no tiene problemas con que se divierta, salga con sus amistades o conozca a alguien que pueda convertirse en una nueva pareja.

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Mario Hart responde a Nacho Di Marco por posible romance con Korina Rivadeneira: “Le voy a desear lo mejor”. Captura: Magaly TV La Firme.