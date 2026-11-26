Ambos efectivos habrían solicitado dinero a un conductor para evitar una sanción de tránsito relacionada con su licencia de conducir. La Fiscalía Anticorrupción investiga el caso.

Guardar

Dos efectivos de la Policía Nacional del Perú afrontarán una investigación judicial desde un establecimiento penitenciario, luego de una intervención que puso bajo sospecha su actuación durante un operativo de tránsito en la región San Martín. El caso involucra a dos integrantes de la Sección de Patrullaje Motorizado de la comisaría de Tocache.

La investigación se centra en una presunta solicitud de dinero a un conductor para evitar la imposición de una papeleta por una supuesta infracción relacionada con la licencia de conducir. Los hechos ocurrieron durante una intervención en una vía de comunicación que conecta Tocache con Juanjuí.

PUBLICIDAD

El caso quedó bajo la competencia de la Fiscalía Anticorrupción de Juanjuí, que coordinó las diligencias con personal especializado de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de Moyobamba. Las actuaciones permitieron reunir elementos que fueron presentados ante el órgano judicial para sustentar el pedido de prisión preventiva.

La decisión del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache establece que ambos agentes permanezcan privados de su libertad durante ocho meses, mientras avanzan las investigaciones por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

¿Quiénes son los policías investigados por presunto cobro de dinero?

Los efectivos identificados como Jhon Cabello y Brayan Callupe pertenecían a la Sección de Patrullaje Motorizado de la comisaría de Tocache. Ambos fueron detenidos durante las diligencias relacionadas con la presunta exigencia de dinero a un conductor.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la investigación fiscal, Cabello habría solicitado directamente los S/100 al intervenido, mientras que Callupe habría participado de manera indirecta en el presunto pedido. El dinero habría sido ofrecido a cambio de que los agentes no cumplieran con el procedimiento correspondiente por una supuesta falta de licencia de conducir.

La Fiscalía considera que los hechos presentan indicios de una posible utilización del cargo policial para obtener un beneficio económico. Por ese motivo, atribuyó a ambos efectivos el presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de su función.

Intervención ocurrió en la carretera Fernando Belaúnde Terry

El Poder Judicial dictó ocho meses de prisión preventiva contra los efectivos de la comisaría de Tocache, investigados por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

Los hechos investigados se remontan al 10 de noviembre, cuando los dos policías intervinieron a un conductor en la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el tramo que comunica Tocache con Juanjuí.

PUBLICIDAD

Durante el procedimiento, según la hipótesis fiscal, los agentes solicitaron S/100 para evitar que el conductor recibiera una papeleta de tránsito. La presunta infracción estaba relacionada con la falta de licencia de conducir.

La investigación sostiene que el pedido de dinero estuvo vinculado con la posibilidad de omitir una obligación propia de la labor policial. De esta manera, el Ministerio Público busca establecer la participación que habría tenido cada uno de los efectivos en el hecho.

La entrega del monto solicitado se habría concretado ese mismo 10 de noviembre en las inmediaciones del malecón de Tocache. En ese lugar, ambos policías fueron detenidos en flagrancia durante el operativo coordinado por las autoridades.

PUBLICIDAD

Fiscalía Anticorrupción sustentó el pedido de prisión preventiva

El requerimiento de prisión preventiva estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial José Manuel Peche Gonzales, integrante de la Fiscalía Anticorrupción de Juanjuí.

El representante del Ministerio Público dirigió las diligencias urgentes e inaplazables con el apoyo de agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de Moyobamba. La coordinación permitió recopilar elementos de convicción sobre la presunta solicitud y entrega del dinero.

Estos elementos fueron expuestos ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache, que evaluó los argumentos fiscales y dispuso ocho meses de prisión preventiva para Cabello y Callupe.

La medida permitirá que los investigados permanezcan bajo custodia mientras continúan las actuaciones correspondientes al proceso penal. La investigación deberá esclarecer las circunstancias de la intervención al conductor y la presunta participación de cada efectivo.

¿Qué implica la prisión preventiva dictada contra los dos agentes?

La resolución judicial establece una medida cautelar de ocho meses, no una condena por el delito atribuido. Por tanto, ambos policías mantienen la presunción de inocencia mientras el proceso continúa y no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

PUBLICIDAD

El delito de cohecho pasivo propio está relacionado con la solicitud o recepción de un beneficio indebido por parte de un funcionario o servidor público a cambio de realizar u omitir actos vinculados con sus funciones.

En este caso, la hipótesis del Ministerio Público apunta a que los agentes habrían solicitado dinero para evitar la aplicación de una sanción de tránsito. La Fiscalía Anticorrupción de Juanjuí deberá continuar con las investigaciones para establecer las responsabilidades individuales de los dos efectivos.