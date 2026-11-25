El ministro Guillermo Shinno interviene ante el Congreso de Perú durante una sesión sobre la masificación del gas natural y los proyectos de distribución energética. (Agencia Andina)

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El Gobierno peruano confirmó que la novena adenda del contrato de distribución de gas natural con Cálidda y la reactivación del Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del Perú (Sitgas) avanzarán de forma simultánea, en el marco de una estrategia conjunta para ampliar el acceso a energía más económica en el centro y sur del país. Así lo confirmó el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados del Congreso de la República.

El funcionario explicó que ambas iniciativas responden a objetivos complementarios y no excluyentes, con el propósito de masificar el uso de este recurso energético entre miles de familias que aún no tienen acceso a él. Según informó la agencia Andina, la exposición de Shinno se centró en detallar el estado actual del proyecto de ampliación de la red de ductos de Lima y Callao hacia siete regiones del país.

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Adenda con Cálidda beneficiará a más de un millón de personas

La propuesta de adenda contempla una inversión privada de 550 millones de dólares destinada a la instalación de plantas y redes de gas natural en 15 ciudades de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno, Junín, Huancavelica y Ucayali. En una primera etapa, el proyecto beneficiará a más de un millón de habitantes en 300.000 hogares, de acuerdo con las cifras presentadas por el ministro.

El plan incluye la construcción de 4 city gates, 12 plantas satélite de regasificación y más de 3.789 kilómetros de redes de distribución. Shinno destacó que la propuesta mejoró respecto de su versión original, al pasar de 8 a 15 las ciudades atendidas con suministro directo de gas natural para domicilios, transporte y actividades productivas, con menor impacto ambiental.

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Minem: adenda no anula el SIT Gas

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) fue enfático al señalar que la adenda con Cálidda no anula el proyecto del Sitgas, que contempla el transporte de gas natural desde Camisea mediante gasoducto, una iniciativa de naturaleza distinta a la distribución directa. En ese sentido, confirmó que el Gobierno oficializó un pedido a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) para su reactivación.

“Hemos oficiado a ProInversión pidiendo la reactivación del Sitgas, pues no hay razones para detenerlo por causa de la adenda con Cálidda. Ambas iniciativas son complementarias, no excluyentes”, afirmó Shinno ante la comisión parlamentaria, según el registro de la agencia Andina.

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Maquinaria pesada coloca tuberías en una zanja durante las obras de infraestructura para la distribución de gas natural en el Perú. (Agencia Andina)

Gobernadores respaldan ambos proyectos

La sesión contó con la participación de la viceministra de Hidrocarburos del Minem, Iris Cárdenas, junto a los gobernadores regionales de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez; de Cusco, Werner Salcedo Álvarez; de Puno, Richard Hancco Soncco; y de Junín, Zósimo Cárdenas Muje. Los cuatro mandatarios regionales coincidieron en reconocer el trabajo del Ejecutivo para avanzar hacia la masificación del gas natural en sus respectivos territorios.

“Hagamos de la masificación del gas natural una política de Estado que trascienda a los gobiernos, y que nuestras diferencias políticas no nos impidan construir consensos en beneficio del país”, señaló el gobernador de Cusco durante su intervención en la comisión.

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La Comisión de Energía y Minas quedó como el espacio parlamentario desde el cual se dará seguimiento al avance tanto de la adenda con Cálidda como de la reactivación del Sitgas, en momentos en que el Gobierno busca consolidar la masificación del gas natural como un objetivo de política energética sostenida en el tiempo.

Los gobernadores regionales de Puno, Cusco, Ayacucho y Junín asisten a la sesión de la Comisión de Energía y Minas en el Congreso para respaldar los proyectos de gas natural. (Agencia Andina)