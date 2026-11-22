Agradecido con Dios. Así se mostró el atacante ecuatoriano Daniel Porozo tras el pitazo final que sentenciaba a Sport Huancayo como el ganador del Clausura 2026 . “Gracias a Dios, primeramente, mi familia, mis hijos que están aquí. Y bueno, una alegría para el ‘Rojo Matador’ que se lo merece de muchos años y Dios me trajo acá por esto y pues bueno, le agradezco siempre a él por la oportunidad que me dio”, dijo el jugador norteño, visiblemente emocionado a las cámaras de L1 MAX.

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Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van quedaron los equipos tras el final del Torneo Clausura y Acumulada Sport Huancayo goleó a Universitario y logró su propósito en el segundo torneo del año. Sporting Cristal, por su lado, no pudo celebrar como esperaba. De todas formas, habrá ‘play-offs’ rumbo a la final, donde ya espera Alianza Lima

Sporting Cristal vs Cienciano 4-1: resumen del amargo triunfo por última fecha del Torneo Clausura de Liga 1 2026 Los ‘cerveceros’ cumplieron con su asignatura al imponer condiciones contra el ‘papá’, pero la goleada paralela de Sport Huancayo sobre la ‘U’ los dejó sin opciones de acabar en el primer lugar del certamen

¡Sport Huancayo ganador del Torneo Clausura 2026! Goles y resumen del triunfazo 4-1 ante Universitario por Liga 1 El ‘rojo matador’ hizo su trabajo y ganó sin problemas a un desconocido cuando ‘crema’ ante su gente. El resultado también lo pone en los ‘play-offs’ del certamen y justamente volverá a enfrentar a los de Fabián Bustos

Universitario y Sport Huancayo se volverán a ver en semifinales: ¿cuándo se jugarán los duelos de ida y vuelta por los ‘playoffs’? La goleada del conjunto huancaíno en la última fecha definió su clasificación y dejó listo un nuevo enfrentamiento ante los ‘cremas’, que buscarán el pase a la final nacional. Conoce todos los detalles