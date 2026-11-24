San Martín vs Atlético Atenea: día, hora y dónde ver partido por fecha 7 de fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: RRSS clubes.

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La Universidad San Martín y Atlético Atenea cerrarán el primer día de la séptima fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El encuentro reunirá a los equipos que conducen Martín Ambrosini y Lorena Góngora, con objetivos opuestos en la parte alta de la clasificación.

En la temporada pasada, ambos conjuntos se enfrentaron dos veces y San Martín ganó los dos duelos por 3-1. Atenea afrontará así un doble desafío: cortar su racha adversa ante las ‘santas’ y terminar con el invicto de su rival. Una nueva caída supondrá tres derrotas consecutivas para las ‘diosas’.

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San Martín vs Atlético Atenea: programación

El compromiso se jugará a las 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia, este sábado 28 de noviembre; a las 20:00 horas de Miami, Bolivia, Venezuela y Paraguay; a las 21:00 horas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay; y a las 02:00 horas del domingo 29 de noviembre en España. El escenario será el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿Dónde ver la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley?

Los partidos de la séptima fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 podrán seguirse EN VIVO por televisión a través de Latina, en los canales 2 y 702 HD. Los aficionados también tendrán la posibilidad de acceder a las transmisiones mediante la página web y la aplicación oficial de Latina.

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Eric Jurgensen, gerente general y director de contenido y programación del 'Canal 2', dio a conocer esta importante noticia en la presentación de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Latina TV.

Además, en Infobae Perú haremos la cobertura completa de la jornada. En nuestra página web podrás seguir las principales incidencias de los compromisos más atractivos, con información sobre los resultados, las jugadas destacadas y la tabla de posiciones actualizada de la Fase 1 del certamen.

¿Cómo llega San Martín?

El cuadro de Ambrosini mantiene una campaña sin tropiezos en el certamen. En su presentación más reciente, superó por 3-0 a Olva Latino y confirmó su condición de líder. Antes, había conseguido un triunfo por 3-1 ante Alianza Lima, actual tricampeón nacional, en uno de los resultados que fortaleció su posición.

Las ‘santas’ acumulan seis victorias en seis partidos y apenas concedieron dos sets en ese recorrido. La solidez en sus marcadores las coloca como el equipo a vencer en el inicio de la Fase 1, con una diferencia que buscarán sostener frente a Atenea.

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Paso perfecto de San Martín en la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

¿Cómo llega Atlético Atenea?

Atlético Atenea llegará luego de una derrota por 3-0 ante Alianza Lima, un resultado que expuso sus dificultades para competir en los pasajes decisivos del partido. En la fecha anterior también perdió por 3-1 frente a Géminis, por lo que buscará recuperar regularidad ante el líder.

El equipo de Góngora había encadenado triunfos ante Regatas Lima y Circolo Sportivo Italiano, aunque no logró sostener esa dinámica en sus dos últimas actuaciones. Por ahora, las ‘diosas’ ocupan la quinta posición de la tabla y necesitan sumar para no perder terreno en la pelea por los puestos de avanzada.

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Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1

La séptima jornada de la Fase 1 tendrá tres partidos el sábado 28 y otros tres el domingo 29 de noviembre. Todos los encuentros se disputarán en el Polideportivo Luisa Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. Esta es la programación oficial:

Sábado 28 de noviembre

14:45 horas | Olva Latino vs. Rebaza Acosta

17:00 horas | Alianza Lima vs. Perú Sub-19

19:00 horas | Universidad San Martín vs. Atlético Atenea

Domingo 29 de noviembre

14:15 horas | Deportivo Wanka vs. Regatas Lima

16:30 horas | Deportivo Soan vs. Circolo Sportivo Italiano

18:30 horas | Deportivo Géminis vs. Universitario de Deportes

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1. Crédito: LPV