Varios vehículos cruzan una avenida anegada en el distrito Veintiséis de Octubre de Piura tras las intensas lluvias registradas en el norte del Perú. (EFE / Malú Ramahí)

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Las precipitaciones que afectan al norte del Perú podrían aumentar desde este miércoles 25 de noviembre. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé lluvias de moderada a extrema intensidad en Tumbes y Piura durante las próximas 24 horas, en una zona que ya registra inundaciones, daños en viviendas, interrupción de vías y un incremento del caudal del río Tumbes.

El pronóstico difundido por el Senamhi, válido desde las 13:00 horas del martes 24 hasta las 13:00 horas del miércoles 25 de noviembre, advierte que en la costa de Tumbes y Piura habrá lluvias de fuerte a extrema intensidad. El reporte también contempla descargas eléctricas y ráfagas de viento.

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La previsión ocurre después de las intensas lluvias que golpearon Tambogrande, en la provincia de Piura. Según imágenes difundidas por Canal N, una tormenta eléctrica acompañó cerca de cuatro horas de precipitación intensa en el distrito. El nivel del agua llegó a alcanzar un metro de altura en algunos sectores, avanzó por las calles e ingresó a las viviendas.

Una vecina relató el momento en que el agua inundó su casa: “Con rayos, relámpagos. Era inmensa, la lluvia no paraba. Empezó a salirse el agua del dren, se empezó a rellenar todo. Todo entró a mi casa”.

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Un motociclista cruza una calle anegada en el distrito Veintiséis de Octubre en Piura tras las lluvias registradas en el norte de Perú. (EFE / Malú Ramahí)

Tambogrande

En el asentamiento humano Los Almendros, las familias pasaron la noche retirando el agua de sus casas. El esfuerzo no evitó que varias viviendas quedaran inundadas, mientras otras terminaron cubiertas de lodo.

Una madre de familia explicó que perdió los útiles y prendas de sus hijos a causa de la inundación. “Que han perdido colegio porque todo se me ha mojado, la ropa de mis hijos, todo. Mochilas, sus cuadernos se han rebalsado en agua”, declaró.

También hubo evacuaciones de niños y adultos mayores ante el riesgo en las zonas afectadas. Una pobladora contó que pidió ayuda para trasladar a su madre, de 81 años, y a su hermano con discapacidad. “Mi mamá estaba acá con mi hermano y yo he tenido que pedir ayuda pa’ poderlo sacar, pa’ que me ayuden a llevármelos para allá, porque mi hermano es discapacitado, no camina”, señaló.

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Los vecinos atribuyeron parte de los problemas al colapso de un dren. “Otra vez que queremos limpieza de esos drenes”, reclamó una residente, quien cuestionó las dimensiones de la infraestructura.

El colegio agropecuario de Tambogrande también resultó afectado por el agua. El patio y las aulas quedaron inundados, por lo que las autoridades suspendieron las clases ante el riesgo para estudiantes y docentes.

Varios transeúntes empujan un automóvil varado en una calle inundada por las intensas lluvias en Piura. (EFE / Malú Ramahí)

Retiran agua

El Ejército del Perú inició desde la madrugada trabajos para evacuar el agua acumulada en viviendas del asentamiento humano Godofredo García Baca, en Tambogrande, de acuerdo con información del Ministerio de Defensa.

Personal de la Primera Brigada de Caballería emplea motobombas de dos pulgadas para extraer el agua de los inmuebles. Las labores cuentan con el apoyo de brigadas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

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La municipalidad de Tambogrande comenzó el empadronamiento de las familias afectadas con el objetivo de trasladarlas a un albergue cercano. Allí se les ofrecerá seguridad, alimentos y vestimenta.

Otra brigada de intervención rápida del Ejército atiende la emergencia en Los Almendros II. Luego, el personal se trasladará a otros sectores del norte del país que presentan daños por las lluvias.

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas del Perú lideran operaciones de respuesta, evacuación y prevención en Piura y Tumbes ante las precipitaciones y el riesgo de desbordes vinculados al fenómeno de El Niño.

Un automóvil blanco queda varado en una vía anegada de Piura tras las lluvias continuas que afectaron el tránsito en el norte de Perú. (EFE / Malú Ramahí)

Acumulados de hasta 35,7 mm

El Senamhi informó que la estación meteorológica Cabo Inga, en Tumbes, registró 35,7 milímetros de lluvia acumulada en 24 horas, una cifra equivalente a 35,7 litros de agua por metro cuadrado.

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El reporte también consignó acumulados de 8,8 milímetros en Huasimo, 8,3 milímetros en La Playa, 1,2 milímetros en El Tigre, 0,7 milímetros en Cañaveral y 0,1 milímetros en Matapalo.

A las 06:00 horas del martes 24 de noviembre, el río Tumbes alcanzó un caudal de 811,93 metros cúbicos por segundo en la estación hidrológica El Tigre. El valor superó el umbral naranja, establecido en 800 metros cúbicos por segundo.

El cauce del río Piura atraviesa el casco urbano de la ciudad tras el inicio de precipitaciones registradas en el norte del Perú. (EFE / Malú Ramahí)

El Senamhi recomendó a la población mantenerse alerta y evitar acercarse a las riberas del río y a los cursos de agua. La institución indicó que continuará con el monitoreo de las condiciones hidrológicas para informar oportunamente a la población.

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En Chulucanas, la fuerza del agua destruyó el badén de la quebrada Sol Sol. En Ayabaca, la interrupción de las vías dejó aislados a 20 caseríos, según el reporte difundido por Canal N.

Una herramienta de pronóstico publicada por Ambiental Andina prevé que la noche del miércoles 25 de noviembre presente mayor intensidad de lluvias en Piura. El mismo informe anticipa precipitaciones fuertes para el jueves 26 de noviembre en la costa norte peruana.