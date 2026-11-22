Todavía hay boletos disponibles para que los aficionados puedan alentar a sus equipos en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. Las entradas se adquieren mediante la plataforma Joinnus .

El partido comenzará a las 18.30 en Perú , Colombia y Ecuador. En Bolivia y Venezuela, el inicio está previsto para las 19.30. Los aficionados de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil podrán seguir el encuentro desde las 20.30.

Las ‘blanquiazules’ y las ‘diosas’ se enfrentarán este domingo 22 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la sexta fecha de la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

Infobae Perú acompañará el torneo con las previas de los encuentros y el relato punto a punto. El medio publicará las principales acciones, los resultados de cada jornada y la tabla de posiciones actualizada.

Los partidos se podrán ver por el canal 2 y la frecuencia 702 en alta definición. La programación de cada fecha también estará disponible en la página web y la aplicación oficial de la televisora.

Latina TV transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 de forma gratuita para el público peruano, mediante su señal abierta y sus plataformas digitales.

La decisión del organismo nacional confirma que las ‘blanquiazules’ conservarán los tres puntos en la tabla de posiciones, mientras que las ‘celestes’ no lograron modificar la sentencia.

Las chorrillanas habían apelado la resolución por una infracción reglamentaria, con la intención de revertir el resultado administrativo que registró una derrota por 3-0.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) rechazó el recurso presentado por Regatas Lima y dejó vigente el fallo que favorece a Alianza Lima en el clásico de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Por ello, el duelo con Alianza Lima es crucial para alcanzar el primer objetivo de la temporada. Este choque también marcará el reencuentro de Julieta Lazcano con las ‘blanquiazules’ luego de su polémica salida.

Las ‘diosas’ saldrán a reencontrarse con el triunfo tras la dura derrota que sufrió con Deportivo Géminis por 3-1 con parciales de 22-25, 25-23, 24-26 y 20-25 la jornada pasada. El equipo de Lorena Góngora están en la cuarta posición con 10 puntos, y necesitan mantenerse en zona de clasificación a la Fase 2.

El equipo de Alejandro Schneider busca arrebatarle el liderato a San Martín antes de su viaje a Brasil. Y también quiere llegar de la mejor manera a su debut contra Osasco São Cristóvão Saúde , el próximo martes 8 de diciembre.

Las ‘blanquiazules’ recuperaron el paso luego de sacar una contundente victoria por 3-0 contra Deportivo Wanka en el duelo adelantado por la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Alianza Lima tuvo actividad en mitad de semana por su participación en el Mundial de Clubes de vóley en Sao Paulo.

¡Partidazo! Alianza Lima enfrentará a Atlético Atenea por la fecha 6 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Ambos equipos necesitan el triunfo para mantenerse en la zona de clasificación a la Fase 2.

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