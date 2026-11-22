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¡Partidazo! Alianza Lima enfrentará a Atlético Atenea por la fecha 6 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Ambos equipos necesitan el triunfo para mantenerse en la zona de clasificación a la Fase 2.
Así llega Alianza Lima al choque
Las ‘blanquiazules’ recuperaron el paso luego de sacar una contundente victoria por 3-0 contra Deportivo Wanka en el duelo adelantado por la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Alianza Lima tuvo actividad en mitad de semana por su participación en el Mundial de Clubes de vóley en Sao Paulo.
El equipo de Alejandro Schneider busca arrebatarle el liderato a San Martín antes de su viaje a Brasil. Y también quiere llegar de la mejor manera a su debut contra Osasco São Cristóvão Saúde, el próximo martes 8 de diciembre.
Así llega Atlético Atenea al choque
Las ‘diosas’ saldrán a reencontrarse con el triunfo tras la dura derrota que sufrió con Deportivo Géminis por 3-1 con parciales de 22-25, 25-23, 24-26 y 20-25 la jornada pasada. El equipo de Lorena Góngora están en la cuarta posición con 10 puntos, y necesitan mantenerse en zona de clasificación a la Fase 2.
Por ello, el duelo con Alianza Lima es crucial para alcanzar el primer objetivo de la temporada. Este choque también marcará el reencuentro de Julieta Lazcano con las ‘blanquiazules’ luego de su polémica salida.
Alianza Lima se queda con los puntos tras apelación de Regatas Lima
La Federación Peruana de Vóley (FPV) rechazó el recurso presentado por Regatas Lima y dejó vigente el fallo que favorece a Alianza Lima en el clásico de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Las chorrillanas habían apelado la resolución por una infracción reglamentaria, con la intención de revertir el resultado administrativo que registró una derrota por 3-0.
La decisión del organismo nacional confirma que las ‘blanquiazules’ conservarán los tres puntos en la tabla de posiciones, mientras que las ‘celestes’ no lograron modificar la sentencia.
Dónde ver Alianza Lima vs Atenea por la Liga Peruana de vóley 2026/27
Latina TV transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 de forma gratuita para el público peruano, mediante su señal abierta y sus plataformas digitales.
Los partidos se podrán ver por el canal 2 y la frecuencia 702 en alta definición. La programación de cada fecha también estará disponible en la página web y la aplicación oficial de la televisora.
Infobae Perú acompañará el torneo con las previas de los encuentros y el relato punto a punto. El medio publicará las principales acciones, los resultados de cada jornada y la tabla de posiciones actualizada.
Horarios de Alianza Lima vs Atenea por la fecha 6
Las ‘blanquiazules’ y las ‘diosas’ se enfrentarán este domingo 22 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la sexta fecha de la Liga Peruana de vóley 2026/2027.
El partido comenzará a las 18.30 en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia y Venezuela, el inicio está previsto para las 19.30. Los aficionados de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil podrán seguir el encuentro desde las 20.30.
Precios de entradas
Todavía hay boletos disponibles para que los aficionados puedan alentar a sus equipos en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. Las entradas se adquieren mediante la plataforma Joinnus.
- General: S/. 25.00
- Norte preferente: S/. 30.00
- Sur preferente: S/. 30.00
- Oriente preferente: S/. 45.00
- Occidente preferente: S/. 45.00
- Parking: S/. 25.00