El fundador del Museo de los Colli permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado. Sus familiares solicitan colaboración económica para afrontar los gastos de su atención médica. Composición: Infobae

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La preservación del patrimonio arqueológico de Lima Norte también depende de personas que dedican años a investigar, documentar y difundir la historia de sus territorios. En Collique, una de esas figuras es Enrique Niquín Castillo, investigador autodidacta que impulsó iniciativas para acercar el pasado de esta zona a sus habitantes.

A sus 74 años, el fundador del Museo de los Colli atraviesa un delicado momento de salud. El investigador permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con pronóstico reservado, según la información difundida por sus familiares y personas cercanas.

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La situación motivó a sus familiares a solicitar colaboración económica para cubrir los gastos de atención médica y recuperación. Para recibir los aportes, habilitaron una cuenta bancaria a nombre de Elizabeth Cristina Niquín Castillo, hermana del investigador, además de un código QR para donaciones mediante Yape.

La noticia también vuelve la atención sobre la trayectoria de un vecino que dedicó décadas a registrar los vestigios de la cultura Colli y promover su reconocimiento. Su trabajo incluyó recorridos por zonas arqueológicas, elaboración de materiales gráficos y actividades de difusión dirigidas a escolares y residentes de Lima Norte.

Enrique Niquín y sus primeras investigaciones sobre la cultura Colli

Enrique Niquín Castillo, de 74 años, impulsó durante décadas la investigación y difusión del patrimonio arqueológico de Collique. Su familia habilitó canales de donación para apoyar su recuperación. Facebook

La relación de Niquín con Collique comenzó en 1965, cuando llegó a esta zona con 14 años. Desde entonces, desarrolló investigaciones sobre los restos arqueológicos del valle del río Chillón, con especial atención a las lomas, quebradas y espacios vinculados con la antigua presencia de la cultura Colli.

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Su acercamiento a la investigación surgió fuera de los espacios académicos universitarios. A través de lecturas, crónicas, relatos familiares y exploraciones en el territorio, reunió información sobre los vestigios que encontraba. También utilizó sus habilidades para el dibujo en la elaboración de planos y registros gráficos.

Aunque no cursó una carrera universitaria de arqueología, mantuvo durante décadas una labor de documentación y divulgación histórica. Algunas de sus interpretaciones recibieron cuestionamientos de especialistas, pero su trabajo permitió acercar información sobre el patrimonio arqueológico de Collique a distintos sectores de la población.

La creación del Museo de los Colli en su propia vivienda

Uno de los principales proyectos de Niquín fue la creación de un espacio dedicado a conservar y difundir la historia de esta cultura. En 1989 promovió el Centro Cultural Proyecto Collique Monumental, iniciativa que antecedió a la apertura del Museo de los Colli.

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El 15 de enero de 2003 inauguró el museo en su propia vivienda. Allí reunió piezas, reproducciones, mapas, maquetas, dibujos y publicaciones relacionadas con el pasado de Collique. El espacio funcionó como un lugar de consulta y aprendizaje para quienes buscaban conocer los antecedentes históricos de Lima Norte.

El investigador asumió personalmente diversas responsabilidades para mantener el proyecto. Sus labores incluyeron la investigación, la elaboración de cerámicas, la atención de visitantes y las explicaciones sobre los materiales expuestos.

Niquín también manifestó su desacuerdo con las referencias periodísticas que calificaban al establecimiento como “el museo más humilde del mundo”. Consideraba que esa denominación restaba valor al esfuerzo que implicó construir y sostener el espacio con recursos propios.

Su defensa del patrimonio arqueológico de Collique

A sus 74 años, el investigador autodidacta atraviesa un delicado momento de salud. Sus allegados habilitaron una cuenta BCP y donaciones mediante Yape para cubrir los gastos médicos. Facebook

La actividad de Niquín no se limitó al funcionamiento del museo. Su trabajo también comprendió gestiones para promover la protección de espacios arqueológicos que consideraba importantes para la historia de la zona.

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En 2025 presentó documentación ante el Ministerio de Cultura y el Hospital Nacional Sergio E. Bernales para solicitar medidas de protección destinadas al Cementerio Colli-1. Asimismo, planteó la creación de un museo de sitio dedicado a la Fortaleza de Collique.

Estas iniciativas formaron parte de sus esfuerzos por conseguir mayor reconocimiento y protección para los vestigios arqueológicos del distrito. Su labor también incluyó actividades educativas con escolares y vecinos, con el propósito de difundir información sobre la cultura Colli y su presencia en el valle del Chillón.

Cómo colaborar con los gastos médicos de Enrique Niquín

El investigador autodidacta y fundador del Museo de los Colli se encuentra internado en UCI con pronóstico reservado. Sus familiares difundieron una cuenta bancaria y un código QR para recibir aportes. Facebook

Ante la hospitalización del investigador, sus familiares habilitaron una cuenta BCP en soles a nombre de Elizabeth Cristina Niquín Castillo para recibir contribuciones económicas destinadas a cubrir los gastos de su atención y recuperación.

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También difundieron un código QR para facilitar los aportes mediante Yape. La familia solicitó expresamente que las personas interesadas en colaborar no realicen depósitos a los números personales de Enrique Niquín mientras permanece internado.

Los datos bancarios y el código de recepción de donaciones fueron difundidos por sus familiares para canalizar la ayuda económica. Los aportes se encuentran destinados a afrontar los gastos derivados de su situación médica, mientras permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado.