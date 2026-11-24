La cantante Amanda Miguel confirma una nueva fecha para su concierto en Lima tras la postergación del espectáculo.

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La cantante Amanda Miguel confirmó que su concierto en Lima, que había sido postergado por motivos de fuerza mayor, se realizará el sábado 21 de agosto de 2027 en el Parque de la Exposición. La presentación formará parte de su gira internacional “Él me mintió World Tour”.

La artista volverá al país después de varios años con un repertorio centrado en las canciones que consolidaron su carrera dentro de la balada latina. La producción adelantó que el espectáculo incluirá la participación de un invitado nacional, cuya identidad todavía no fue anunciada.

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El concierto reunirá temas como “Él me mintió”, “Así no te amará jamás”, “Mi buen corazón” y “Hagamos un trato”, que forman parte de una trayectoria de más de cuatro décadas.

Las ciudades de Armenia y Pereira serán escenario de un acontecimiento musical relevante en abril con la llegada de Amanda Miguel y su gira internacional “Él Me Mintió World Tour”.

La presentación estaba prevista para una fecha anterior, pero fue reprogramada. La nueva convocatoria apunta a concretar el regreso de la cantante ante el público peruano en un recinto al aire libre, ubicado en el centro de la capital.

La artista, nacida en Argentina y formada musicalmente en México, alcanzó notoriedad desde finales de la década de 1970. Su estilo se caracterizó por interpretaciones de baladas con registros vocales intensos y letras centradas en relaciones sentimentales, desamor y rupturas.

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A lo largo de su carrera, Amanda Miguel mantuvo vigentes varias de sus canciones en radios, recopilaciones y plataformas digitales. “Él me mintió”, publicada en la década de 1980, se convirtió en uno de sus títulos más reconocidos y en una pieza habitual de sus conciertos.

Amanda Miguel durante su presentación en el evento de Radiopolis "La Santa Fiesta 2025", en la Arena Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

Las entradas para el show de Amanda Miguel en Lima saldrán a la venta el martes 15 de diciembre de 2026 a través de la plataforma Teleticket. La organización no informó todavía los precios, las zonas habilitadas ni los horarios de apertura de puertas.

El anuncio llega con varios meses de anticipación respecto de la nueva fecha, fijada para agosto de 2027. La producción señaló que la reprogramación busca asegurar las condiciones necesarias para la realización del espectáculo y para la asistencia del público.

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El Parque de la Exposición será el escenario de una noche dedicada a los principales éxitos de la intérprete. Además del repertorio ya anunciado, se espera que la cantante incluya otras composiciones vinculadas con distintas etapas de su discografía.

“La gira se llama ‘Él me mintió’ porque es uno de los más grandes éxitos de mi carrera. Es un show especial para todas las despechadas y despechados… básicamente son mis éxitos".

La presencia de un artista peruano como invitado forma parte de los elementos previstos para el concierto, aunque los organizadores no dieron detalles sobre el formato de esa participación ni sobre la identidad del músico o cantante que acompañará a Amanda Miguel.

La venta de entradas comenzará el 15 de diciembre en el portal de Teleticket, mientras que el concierto quedó programado para el 21 de agosto de 2027.

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