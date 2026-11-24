Ángela Leyva atraviesa un gran momento en Grecia y recibió elogios de su club por su sobresaliente actuación. Crédito: AEK Atenas

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Ángela Leyva empieza a consolidarse como una de las figuras del AEK Atenas en el vóley griego. La atacante peruana recibió el reconocimiento como la jugadora más valiosa (MVP) de la séptima jornada de la Volley League Femenina, luego de protagonizar una destacada actuación en el triunfo de su equipo por 3-1 frente al Olympiacos. Su rendimiento no pasó desapercibido y fue elogiado por la propia institución, que resaltó su aporte en uno de los encuentros más importantes de la temporada.

La voleibolista nacional fue determinante en el compromiso disputado en el pabellón Melina Merkouri, donde el conjunto ateniense consiguió imponerse como visitante ante uno de los equipos protagonistas de la competición. Aunque el AEK comenzó perdiendo el primer set, supo reaccionar, mejoró su rendimiento colectivo y terminó remontando el encuentro para quedarse con los tres parciales siguientes.

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Ángela Leyva tuvo una actuación sobresaliente y terminó como la máxima anotadora de su equipo, con 25 puntos. Su registro incluyó 20 ataques efectivos en 48 intentos, un ‘ace’ y cuatro bloqueos. Estas cifras le permitieron convertirse en una de las grandes protagonistas de la jornada y recibir el reconocimiento individual de la competición.

AEK Atenas destacó la actuación de Ángela Leyva

El club griego no tardó en reconocer el desempeño de la voleibolista peruana. A través de una publicación en sus canales oficiales, el AEK Atenas resaltó que todas sus jugadoras ofrecieron un buen nivel, pero hizo una mención especial a Leyva, quien, según expresó, fue la deportista que realmente hizo que todos se rindieran ante su actuación.

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Ángela Leyva fue elegida MVP de la séptima jornada de la liga griega tras destacar en la victoria del AEK Atenas sobre Olympiacos.

El equipo ateniense destacó especialmente sus 25 puntos y señaló que prácticamente consiguió un set por cuenta propia. También compartió sus estadísticas en recepción, donde registró un 30% de efectividad y un 4% de recepciones perfectas. “Se llevó un set ella sola. Realmente impresionó a todos”, se lee en el post oficial de la institución.

El reconocimiento de la jornada también alcanzó a otras dos integrantes del AEK Atenas. La líbero Eleftheria Maniatogianni y la central Errika Gravari fueron incluidas en el equipo ideal. Esta última aportó 10 puntos, con cuatro ataques efectivos y seis bloqueos.

¿Qué dijo Ángela Leyva tras vencer a Olympiacos?

Después del encuentro, la atacante peruana expresó su satisfacción por conseguir una victoria especial ante Olympiacos. En declaraciones difundidas por la página de la Federación Helénica de Voleibol, destacó el esfuerzo colectivo y la capacidad de reacción que mostró el equipo para revertir el marcador.

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“Celebramos una victoria muy especial contra Olympiacos. Siento una alegría y un orgullo increíbles por todo lo que estamos construyendo juntas como equipo”, manifestó.

Leyva también explicó que la unión y la confianza entre sus compañeras fueron fundamentales para cambiar el desarrollo del partido. “Después de un primer set difícil, demostramos nuestro carácter, permanecimos unidas, confiamos unas en otras y luchamos por cada punto. Lo más bonito fue ver la manera en que reaccionamos, cómo conseguimos cambiar la situación y volver a nuestro juego”, sostuvo.

La voleibolista peruana fue protagonista en el triunfo por 3-1 ante Olympiacos, con un registro de 25 puntos. Crédito: AEK Atenas

Asimismo, la voleibolista resaltó el crecimiento que viene experimentando el plantel en los aspectos físico y táctico. Según indicó, la conexión entre las jugadoras se fortalece con cada entrenamiento y el trabajo diario empieza a reflejarse en los resultados.

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Finalmente, la peruana valoró la importancia de superar a un rival como Olympiacos y consideró que el triunfo debe servir como impulso para los próximos desafíos. “Ganar a un equipo como Olympiacos es una sensación increíble, pero conseguirlo después de una remontada así hace que esta victoria sea todavía más especial”, señaló.

De esta manera, Ángela Leyva suma un importante reconocimiento en su experiencia en Grecia y continúa destacando con la camiseta del AEK Atenas, donde empieza a convertirse en una de las jugadoras más importantes del equipo.