Una placa de vidrio de un ascensor panorámico se desprendió este martes en pleno Gamarra, el emporio comercial textil más grande de Lima, y cayó sobre un grupo de peatones que transitaba frente a la galería Los Fabricantes. El impacto dejó tres personas heridas con cortes de consideración, trasladadas de urgencia a un centro de salud, según informó ATV.
El hecho ocurrió en el jirón Sebastián Barranca, una de las arterias más transitadas de este sector comercial. De acuerdo con el relato de testigos, el panel de cristal que recubría el exterior del ascensor se desprendió por completo y cayó desde una altura estimada de cuatro a cinco pisos sobre quienes circulaban en ese momento por la vereda.
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Heridos tras caída de vidrio de un ascensor
Las tres víctimas presentaron cortes profundos producto del impacto directo con los fragmentos de vidrio y fueron derivadas de inmediato a un hospital cercano. Las transeuntes fueron auxiliadas por peatones y personal de serenazgo de lugar.
Tras el desprendimiento, la estructura del elevador quedó expuesta por completo, sin el panel que normalmente lo recubre en su cara externa. Las imágenes difundidas por ATV mostraron a personas que observaban hacia el interior del ascensor desde el exterior, en un hueco que había perdido toda cobertura de vidrio.
El emporio comercial de Gamarra concentra a diario a miles de personas entre clientes, vendedores ambulantes y trabajadores del rubro textil, lo que eleva el riesgo ante fallas estructurales como la registrada en este ascensor.
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