Un impactante accidente se registró en Gamarra, Perú, cuando el panel de vidrio de un ascensor exterior se desprendió y cayó sobre la multitud. Dos personas resultaron gravemente heridas y fueron hospitalizadas. Las autoridades investigan las causas de este terrible suceso. (Crédito: ATV)

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Una placa de vidrio de un ascensor panorámico se desprendió este martes en pleno Gamarra, el emporio comercial textil más grande de Lima, y cayó sobre un grupo de peatones que transitaba frente a la galería Los Fabricantes. El impacto dejó tres personas heridas con cortes de consideración, trasladadas de urgencia a un centro de salud, según informó ATV.

El hecho ocurrió en el jirón Sebastián Barranca, una de las arterias más transitadas de este sector comercial. De acuerdo con el relato de testigos, el panel de cristal que recubría el exterior del ascensor se desprendió por completo y cayó desde una altura estimada de cuatro a cinco pisos sobre quienes circulaban en ese momento por la vereda.

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El ascensor panorámico de la galería Los Fabricantes permanece sin panel exterior mientras varios transeúntes auxilian a una persona herida en Gamarra, Lima. (ATV/Infobae Perú)

Heridos tras caída de vidrio de un ascensor

Las tres víctimas presentaron cortes profundos producto del impacto directo con los fragmentos de vidrio y fueron derivadas de inmediato a un hospital cercano. Las transeuntes fueron auxiliadas por peatones y personal de serenazgo de lugar.

Tras el desprendimiento, la estructura del elevador quedó expuesta por completo, sin el panel que normalmente lo recubre en su cara externa. Las imágenes difundidas por ATV mostraron a personas que observaban hacia el interior del ascensor desde el exterior, en un hueco que había perdido toda cobertura de vidrio.

El emporio comercial de Gamarra concentra a diario a miles de personas entre clientes, vendedores ambulantes y trabajadores del rubro textil, lo que eleva el riesgo ante fallas estructurales como la registrada en este ascensor.

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Varios peatones asisten a personas heridas en una calle de Gamarra tras el desprendimiento del vidrio de un ascensor panorámico. (ATV/Infobae Perú)