Durante la emisión del programa 'Sin que decir', Mario Hart se refirió a las imágenes difundidas sobre Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco. El conductor señaló los riesgos de compartir publicaciones en redes sociales en tiempo real y debatió con el panel, integrado por María Pía Copello, Ethel Pozo, Luciana Roy e Israel Dreyfus, sobre el trabajo de seguimiento que realizan los programas de espectáculos. Video: Q / Sin más que decir

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Mario Hart anunció que conversará con Korina Rivadeneira tras revisar el contenido que la modelo venezolana publicó en sus redes sociales, en medio de la controversia generada por las imágenes que la vinculan con el actor argentino Nacho Di Marco. El piloto peruano hizo el anuncio durante su participación en el programa ‘Sin + que decir’, espacio que conduce junto a María Pía Copello, Ethel Pozo, Luciana Roy e Israel Dreyfus.

El tema surgió luego de que el panel comentara las imágenes difundidas por ‘Magaly TV, la firme’, que mostraron a Rivadeneira durante una visita nocturna al edificio donde reside Di Marco. Sin embargo, la observación de Hart no apuntó directamente a la cercanía entre ambos, sino a una práctica que consideró riesgosa para la seguridad de su expareja.

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El reclamo de Hart se centra en las publicaciones en tiempo real

“O sea muy normal, yo creo que lo primero, le voy a llamar la atención a Korina, le voy a llamar la atención, porque vengo dando consejos, dando tips, que no se sube historias en tiempo real porque después ven tus historia y te van a buscar al lugar, no publiquen sus historias a tiempo real”, expresó el piloto durante la conversación televisiva.

Hart explicó que su preocupación responde a un criterio que ha compartido anteriormente con su entorno, relacionado con la exposición de la ubicación de una persona a través de las publicaciones instantáneas en Instagram. El deportista insistió en que su intención no busca cuestionar las decisiones personales de Rivadeneira, sino advertir sobre un riesgo que considera evitable.

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Mario Hart anunció una conversación con Korina Rivadeneira tras las imágenes que la vincularon con el actor Nacho Di Marco.

“Para evitar estas cositas es mejor no hacerlo, es como un tip”, precisó el piloto ante las repreguntas de sus compañeros de set. Hart también reconoció que la modelo tiene derecho a conocer gente y aclaró que el episodio del ampay no representa un conflicto para la relación familiar que ambos mantienen desde su separación.

María Pía Copello cuestionó el origen de las imágenes del ampay

Durante el mismo segmento, María Pía Copello compartió sus dudas sobre los mecanismos que utilizan algunos programas de espectáculos para obtener información sobre las actividades de sus protagonistas. La conductora planteó la posibilidad de que exista algún tipo de filtración previa que facilite el seguimiento de los personajes públicos.

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“Yo no estoy de acuerdo con eso, no digo que este sea el caso, yo tengo una sospecha, que cuando ocurren, cuando hay algo en algún lado, la producción siempre está alerta y yo digo que empiezan a seguir los rastros por algún tipo de soplo… me parece apropiado contarlo”, comentó Copello en referencia al trabajo de los equipos de espectáculos.

Hart reiteró que lo ocurrido no modificará el vínculo que sostiene con Rivadeneira ni con sus hijos. “Este tipo de cosas no va a cambiar la relación que tengo con ella, con mis hijos, con mi familia”, recalcó el piloto, en un intento por despejar cualquier especulación sobre una posible tensión familiar derivada de la polémica.

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Avance promocional del programa 'Magaly TV, la firme' que presenta un seguimiento a Korina Rivadeneira ingresando y saliendo en su vehículo del edificio del actor argentino Nacho Di Marco. Asimismo, el informe incluye imágenes vinculadas a un caso previo sobre un viaje en yate en Argentina protagonizado por Francho Sierralta y su posterior aparición en un evento público junto a su esposa.

El mensaje de cumpleaños que generó atención previa

La reacción de Hart se produjo horas después de que el piloto publicara una dedicatoria pública para Rivadeneira por su cumpleaños, el mismo lunes 23 de noviembre en que se conoció el ampay. El deportista utilizó sus historias de Instagram para compartir una fotografía familiar tomada en la playa, donde aparece la modelo junto a los dos hijos que tienen en común.

“Happy birthday Kori, sé feliz siempre!!”, escribió Hart junto a la imagen, acompañada de una melodía festiva. La publicación generó diversas reacciones entre los seguidores de la expareja, debido a la coincidencia entre la fecha del saludo y la difusión de las imágenes que vinculan a Rivadeneira con Di Marco.

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La modelo respondió al gesto a través de su propio perfil, donde compartió nuevamente la fotografía familiar musicalizada con el tema “Happy Birthday Hip Hop”. Rivadeneira acompañó la publicación con un mensaje breve: “Gracias”, junto con emoticones de manos en oración y un corazón.

Ambos exintegrantes de ‘Esto es guerra’ mantienen desde su separación una dinámica pública centrada en la crianza compartida de sus hijos, que incluye actividades conjuntas los fines de semana. Hart también estuvo presente en el estreno de la obra teatral en la que participa Rivadeneira, donde explicó ante la prensa que su asistencia respondía al deseo de respaldarla en un momento importante de su carrera artística.

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