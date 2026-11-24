Marisel Linares revela por qué entregó su camioneta a Adrián Villar, implicado en la muerte de Lizeth Marzano. Captura: Domingo al día.

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Los padres de Lizet Marzano, la joven de 33 años fallecida en un accidente de tránsito protagonizado por Adrián Villar en febrero de 2026, exigen una reparación civil de 6.880.000 soles contra el conductor y su madrastra, la experiodista Marisel Linares.

Rosa Celia Noguera Zavala de Marzano y Víctor Humberto Marzano Maldonado solicitaron su constitución como actor civil en el proceso penal contra Villar Chirinos, quien ha sido acusado por homicidio culposo agravado, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito. En este mismo caso, Linares, propietaria del vehículo de placa C4L-243, fue incorporada como tercero civilmente responsable.

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Reparación civil

Según la resolución a la que accedió Infobae, la cifra total que exigen los padres de Lizeth Marzano se divide en 80 mil soles por daño emergente, que incluyen gastos funerarios, de sepelio, trámites notariales vinculados a la declaración de herederos y asesoría legal.

Un documento judicial detalla la solicitud de 6,88 millones de soles de indemnización presentada por la defensa de Lizet Katherine Marzano Noguera en Perú tras un siniestro vial.

El rubro de mayor peso corresponde al lucro cesante, estimado en 6 millones de soles, sustentado en los ingresos que percibía la joven y las ganancias que obtenía de tres vehículos de su propiedad.

A esto se suman 600 mil soles por daño moral, fundamentados en que Marzano Noguera era la única hija mujer de la pareja y en que su muerte se produjo de forma violenta tras un episodio en el que, según la acusación, el conductor la abandonó sin prestarle auxilio. El cuarto componente, de 200 mil soles, corresponde al daño al proyecto de vida de la víctima.

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Defensa de Linares se opuso

La audiencia de constitución de actor civil se llevó a cabo el pasado 19 de octubre. Ahí, la defensa de Marisel Linares se opuso a la solicitud. El abogado Elio Riera argumentó que el pedido excedía los límites legales al atribuir a su patrocinada conductas no probadas, como la concertación posterior y el ocultamiento de la identidad del conductor.

Riera también sostuvo que la imputación por encubrimiento personal corresponde a un hecho posterior y distinto al accidente que causó la muerte de la joven, por lo que cuestionó que esa conducta pudiera generar los daños económicos y morales reclamados.

Padres de Lizeth Marzano podrá exigir reparación civil

El Juzgado de investigación preparatoria declaró infundada la oposición planteada por la defensa de la experiodista Marisel Linares e incorporó a los padres de Lizeth Marzano como actores civiles en el proceso. Con ello podrán exigir una reparación civil durante el probable juicio oral contra Adrián Villar.

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Un documento judicial formaliza la inclusión de los padres de Lizet Marzano como actores civiles en la causa por homicidio culposo y omisión de socorro.

El Juzgado precisó que esa incorporación se circunscribe únicamente a los delitos de homicidio culposo agravado y omisión de socorro, y no alcanza a los delitos de fuga del lugar del accidente y encubrimiento personal porque estos no son agravio de Marzano, sino en agravio del Estado.

En sus fundamentos, la jueza señaló que los solicitantes acreditaron legitimidad para obrar en representación de su hija fallecida y que presentaron el pedido antes de la conclusión de la investigación preparatoria. También recordó que la incorporación de Marisel Linares como tercero civilmente responsable no fue impugnada en su momento y se sustentó en que el auto estaba a su nombre.

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La defensa de Linares y Villar interpusieron recurso de apelación contra dicha decisión.

Adrián Villar Chirinos afronta una ampliación de su prisión preventiva por el atropello de la deportista Lizeth Marzano Noguera en un accidente de tránsito en Lima. (Infobae Perú/Difusión)

En prisión preventiva hasta 2027

Adrián Villar permanecerá en prisión preventiva hasta el 24 de agosto de 2027. El Juzgado resolvió extender la medida por 9 meses adicionales, tras rechazar el pedido de cese presentado por su defensa.

Villar está recluido desde marzo por el atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano en San Isidro. El Ministerio Público solicita 7 años y un mes de cárcel por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.