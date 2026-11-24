Vielka Peralta, figura de Géminis, revela que Alianza Lima quiso ficharla para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

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Deportivo Géminis renació con la llegada de Natalia Málaga. El equipo pasó de perder todos sus partidos a encadenar dos victorias consecutivas, resultados que le permitieron alejarse de los últimos puestos de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Aunque la entrenadora resultó determinante para modificar el rumbo del cuadro de Comas, varias jugadoras también fueron claves en esta recuperación.

Ese es el caso de Vielka Peralta. La dominicana, que decidió continuar en el club a último momento, asumió un rol de liderazgo en un momento adverso. Una prueba fue su actuación ante Alianza Lima: jugó lesionada y terminó como la máxima anotadora de su equipo en uno de los partidos que inició la remontada de las ‘guerreras’ en el campeonato.

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El talento de Vielka Peralta no es una novedad. Durante la temporada anterior, la dominicana fue una de las figuras de Deportivo Géminis junto con Katielle Alonzo, quien luego dejó el club para jugar en la Segunda División de Turquía. Por ese motivo, el cuadro de Comas no fue el único interesado en contar con la atacante para la campaña 2026/2027, según reveló la propia deportista.

En diálogo con Somos Vóley, Peralta contó que recibió propuestas de dos equipos de la Liga Peruana de Vóley. Los panelistas buscaron conocer más detalles y le preguntaron si uno de esos clubes integró el podio del torneo, conformado por Universitario de Deportes, Universidad San Martín y Alianza Lima. La jugadora respondió de manera afirmativa.

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La consulta que terminó por confirmar que Peralta estuvo en los planes de Alianza Lima fue: “¿Es un equipo que participará en el Mundial de Clubes?”. La dominicana contestó: “Ya te estoy diciendo con eso, pero sí”.

Luego, ante la pregunta sobre los motivos por los que no se concretó su llegada, la voleibolista evitó profundizar: “Mmm, prefiero dejarlo así”, dijo, sin brindar más detalles.

La dominicana de Géminis pudo llegar a La Victoria esta temporada. Créditos: Latina Deportes.

Vielka Peralta dentro del top 5 de máxima anotadoras

El rendimiento de Vielka Peralta también se refleja en sus estadísticas en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Tras las primeras seis fechas, la punta dominicana figura entre las cinco máximas anotadoras de la primera fase.

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La voleibolista de Deportivo Géminis suma 104 puntos en cinco partidos y solo es superada por Sofía Neves, de Rebaza Acosta; Kathy Ryan, de Regatas Lima; y Nayla Da Silva, de Atlético Atenea. A sus 27 años, Peralta atraviesa un momento destacado en el campeonato.

Así quedó la tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras la fecha 6.

Programación del Universitario vs Géminis

Universitario de Deportes y Deportivo Géminis se enfrentarán el domingo 29 de noviembre, en el partido que cerrará la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El encuentro se jugará a las 18:30 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador.

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En otros países, el duelo comenzará a las 17:30 horas de México; 18:30 horas de Colombia y Ecuador; 19:30 horas de Bolivia, Estados Unidos y Venezuela; y 20:30 horas de Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay.

Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

El partido será transmitido en vivo por Latina Televisión, a través de los canales 2 y 702 HD. La señal también estará disponible en la página web y la aplicación oficial de Latina para los usuarios que sigan el encuentro desde sus dispositivos móviles.

Infobae Perú realizará la cobertura minuto a minuto, con las principales incidencias, las declaraciones posteriores al partido y el resultado final.