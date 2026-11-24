La Bella Luz recibe consejo de Tula Rodríguez.

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La orquesta La Bella Luz volvió a la televisión luego de la denuncia presentada por la cantante Naldy Saldaña contra César Sánchez, exdirector musical del grupo, por presunto acoso sexual. Durante su visita a ‘Mande quien mande’, Tula Rodríguez dirigió un mensaje a Óscar Junior Custodio y le pidió que mantenga una conducta correcta al frente de la agrupación.

El grupo de cumbia se presentó en el programa de América Televisión con Óscar Junior Custodio, conocido como “Senderito”, quien conversó sobre la etapa que atraviesa la orquesta. La aparición ocurrió semanas después de que Saldaña hiciera pública su denuncia contra Sánchez, quien ya no forma parte del equipo musical.

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La conductora aprovechó la visita para referirse a la responsabilidad que asume el joven cantante dentro de una agrupación con trayectoria. Con un tono serio, Tula Rodríguez le recordó que su liderazgo debe considerar a cada integrante y el rumbo que tome el proyecto.

“Eres bastante joven, hijo, tienes un camino muy largo que recorrer, pero también tienes mucha responsabilidad”, le dijo la presentadora. Luego, dejó una recomendación que resumió su intervención: “Siempre en línea recta, haciendo lo correcto y apoyando a cada uno de los integrantes”.

César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, fue denunciado por Naldy Saldaña. Captura: Arriba Mi Gente.

Tula Rodríguez fue directa con Óscar Junior Custodio

La presencia de La Bella Luz en ‘Mande quien mande’ estuvo marcada por la coyuntura que rodea a la orquesta. La denuncia de Naldy Saldaña contra César Sánchez generó cuestionamientos sobre el entorno laboral del grupo y llevó a que la producción musical afronte cambios internos.

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En ese contexto, Tula Rodríguez se dirigió directamente a Óscar Junior Custodio, quien ha asumido mayores funciones dentro de la agrupación. La conductora destacó que, pese a su edad, tiene un papel relevante en el futuro de la orquesta y en la construcción de un ambiente de trabajo adecuado.

“Por favor, siempre en línea recta”, reiteró la figura televisiva. El comentario fue recibido por Óscar Junior Custodio, quien fue consultado sobre el presente de La Bella Luz y la respuesta del público después de la polémica. El cantante agradeció a los seguidores de la orquesta y afirmó que el grupo se encuentra enfocado en sus próximos compromisos.

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“Muy bien, muy contentos. Estamos muy felices porque estamos a puertas de celebrar nuestro 32 aniversario”, señaló Custodio. “Solamente queremos agradecer al público que siempre nos sigue apoyando. Muchas gracias, de verdad”, añadió ante las cámaras.

La agrupación se prepara para conmemorar más de tres décadas de trayectoria en la cumbia peruana. En ese escenario, el hijo de Óscar Custodio expresó que busca consolidar una nueva etapa en el proyecto musical.

El cantante reconoció que el grupo atraviesa un proceso de reestructuración. Según explicó, la meta es incorporar profesionales y fortalecer el trabajo colectivo para responder a las expectativas del público.

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“Estamos construyendo un nuevo camino, un nuevo capítulo”, manifestó. También sostuvo que espera no defraudar a quienes acompañan a la agrupación y que trabajan en la conformación de un nuevo equipo.

La Bella Luz reorganiza su equipo tras salida de César Sánchez

César Sánchez fue director musical de La Bella Luz antes de que se conociera la denuncia de Naldy Saldaña. La acusación por presunto acoso sexual provocó que su nombre quedara vinculado a la controversia que afectó a la agrupación.

Ante este panorama, Óscar Junior Custodio señaló que el grupo se encuentra en un proceso de cambios. “Estamos construyendo junto a toda la gente un nuevo equipo, gente que se está sumando, profesional, para que todo salga bien”, declaró el cantante.

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De esta manera, el artista marcó distancia con la gestión anterior y apuntó a una reorganización en el plano musical y operativo.

Óscar Junior se encarga actualmente de la dirección de La Bella Luz, luego que su padre dejara el cargo a causa de la denuncia de Naldy Saldaña contra el director musical del grupo.