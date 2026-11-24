Una trabajadora de un grifo estaba a punto de trasladar S/20.000 a una entidad bancaria cuando fue puesta en la mira de tres presuntos delincuentes que conocían sus movimientos. Los sospechosos vigilaban el establecimiento y esperaban el momento para interceptarla y llevarse el dinero, pero fueron capturados antes de concretar el asalto.
Los intervenidos fueron identificados como presuntos integrantes de la banda criminal Los Berracos de Santa Rosa. Según la Policía Nacional, utilizaban motocicletas y se hacían pasar por repartidores de delivery para pasar desapercibidos mientras seguían los desplazamientos de los trabajadores del establecimiento, ubicado en San Martín de Porres.
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Durante el registro, los agentes encontraron un revólver calibre 38 que habría sido robado a un policía en retiro asesinado en Chincha en diciembre de 2023. El hallazgo abrió otra línea de investigación para determinar si los detenidos también estarían relacionados con ese crimen.
Sospechosos esperaban que la trabajadora trasladara los S/20.000
El establecimiento donde ocurrió la intervención fue el grifo Majanay, ubicado en el cruce de las avenidas Alcides Vigo y Santa Rosa, en San Martín de Porres. De acuerdo con la información policial, los sospechosos vigilaban la zona porque sabían que una trabajadora realizaría una operación bancaria y trasladaría aproximadamente S/20.000.
El coronel PNP Pedro Rojas Tito, jefe del Escuadrón Verde, indicó que los agentes recibieron información sobre el posible asalto desde la semana anterior. Los sospechosos ya habían merodeado el establecimiento en otras ocasiones y esperaban que se concretara el movimiento del dinero para interceptar a la empleada.
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La intervención ocurrió cuando los presuntos delincuentes advirtieron la presencia policial e intentaron escapar. Los agentes los alcanzaron a pocas cuadras del grifo, donde también intervinieron dos motocicletas y un automóvil rojo que habrían utilizado para desplazarse y facilitar su fuga.
Los tres detenidos utilizaban motocicletas y se hacían pasar por repartidores
Los intervenidos fueron identificados como Israel Marrero Montesinos, de 24 años, alias Rayo; Yosne Martínez Barrera, de 21, alias Churro Crudo; y Gustavo Durán Morales, de 18, alias Care Bebe.
Según las primeras diligencias, los sospechosos utilizaban motocicletas para desplazarse por los alrededores del establecimiento sin despertar sospechas. La fachada de repartidores de delivery les habría permitido observar las rutinas de los trabajadores y esperar el momento oportuno para ejecutar el robo.
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El general PNP Víctor Hugo Meza Farfán, jefe de la Región Policial Lima Centro, señaló que los tres intervenidos eran de nacionalidad venezolana y que, según las verificaciones iniciales, habrían ingresado irregularmente al país.
Los detenidos fueron trasladados a la Depincri de Los Olivos para continuar con las investigaciones sobre su presunta participación en el intento de asalto y establecer si existen otros integrantes de la organización involucrados.
El arma incautada fue robada a un policía asesinado durante un asalto en Chincha
El registro personal permitió encontrar un revólver calibre 38 en poder de Israel Marrero Montesinos. El arma estaba abastecida con seis cartuchos y, según informó la Policía, correspondía a la que le sustrajeron a Medardo Caraza durante un ataque ocurrido el 12 de diciembre de 2023.
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Caraza, un efectivo policial en situación de retiro de 64 años, trabajaba como vigilante privado de un camión repartidor de mercadería en Chincha cuando fue atacado por tres sujetos. Durante el asalto, los agresores lo asesinaron y se llevaron su arma de fuego.
El general Meza Farfán destacó que el hallazgo permitió abrir una nueva línea de investigación, pues ahora las autoridades deberán establecer cómo llegó el revólver a manos del detenido y si alguno de los tres sospechosos participó en el asesinato del policía en retiro. La eventual relación con ese caso todavía debe ser esclarecida.
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