⁠¿HOY YouTube transmitirá el Miss Universo 2026?

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La final de Miss Universo 2026 se realizará este martes 24 de noviembre y el público peruano podrá seguirla desde las 20.00 horas mediante televisión por cable y plataformas digitales. La ceremonia se desarrollará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, sede de la edición número 75 del certamen.

La representante peruana, Luren Márquez, participará en la definición junto a candidatas de 116 países y territorios. La noche incluirá las rondas de clasificación, los desfiles y las preguntas que determinarán a la sucesora de la actual reina, la mexicana Fátima Bosch.

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Para América Latina, las principales alternativas de transmisión son Telemundo Internacional y Universal+, la plataforma digital de NBCUniversal disponible en distintos mercados de la región. La disponibilidad de cada señal puede variar según el país y el servicio contratado.

¿Qué eventos de Miss Universo 2026 se transmitieron gratis por YouTube?

La competencia preliminar de Miss Universo 2026, en la que participó Luren Márquez, se transmitió a través del canal oficial de YouTube de Miss Universe. La gala se realizó el domingo 22 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

Durante esa jornada, las candidatas participaron en los desfiles en traje de baño y traje de noche. La transmisión digital permitió seguir parte de las actividades previas a la final del certamen.

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Los canales oficiales de la organización también suelen compartir fragmentos de los eventos, entrevistas, contenido detrás de cámaras y actualizaciones sobre las participantes. La disponibilidad de las emisiones en vivo puede variar por país debido a las restricciones territoriales.

Luren Márquez desfila con vestido de gala y traje de baño durante la competencia preliminar del certamen Miss Universo.

Canales oficiales en YouTube: Telemundo Entretenimiento y Miss Universe

Los usuarios que busquen contenido oficial del certamen pueden revisar los canales verificados de Miss Universe y Telemundo Entretenimiento en YouTube. Allí pueden aparecer transmisiones programadas, videos de las candidatas y cobertura de la gala.

Para encontrar el canal de la organización, se puede ingresar a YouTube y buscar “Miss Universe”, identificando la cuenta con el ícono de verificación. También es posible acceder a la dirección youtube.com/missuniverse.

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La suscripción al canal es opcional, aunque permite recibir notificaciones sobre nuevas transmisiones y publicaciones. Antes del inicio de la final, se recomienda comprobar si la señal está habilitada para Perú.

Luren Marquez, la candidata peruana que estará presente en la edición 75 del certamen Miss Universo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿La gran final del 24 de noviembre estará disponible en vivo y gratis en YouTube?

La organización de Miss Universo cuenta con canales oficiales en plataformas de video, aunque la disponibilidad de la señal completa de la final en YouTube puede estar sujeta a restricciones territoriales y a los acuerdos de transmisión vigentes.

La transmisión principal para América Latina tiene como alternativas a Telemundo Internacional y Universal+. En Estados Unidos, la gala se verá por Telemundo y Peacock, mientras que Puerto Rico contará con una cobertura propia de WAPA TV.

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En Perú, la ceremonia comenzará a las 20.00 horas, el mismo horario previsto para Colombia, Ecuador y Panamá. En Puerto Rico, donde se realizará el evento, la transmisión central está programada para las 21.00 horas.

Alternativas de plataformas gratuitas y pruebas sin costo

Universal+ será la principal alternativa digital para quienes estén en Perú y deseen seguir la gala desde celulares, tabletas, computadoras o televisores inteligentes. Para acceder, el usuario debe contar con una suscripción habilitada mediante un proveedor autorizado o un paquete que incluya la plataforma.

Los clientes de Movistar TV, Claro TV y DIRECTV pueden buscar Telemundo Internacional en la guía de canales de sus planes de televisión paga. La ubicación de la señal puede variar de acuerdo con el paquete contratado, la modalidad de servicio o una actualización de la grilla.

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Antes de la emisión, conviene actualizar las aplicaciones, iniciar sesión y revisar la conexión a internet. También es recomendable ingresar con anticipación al apartado de contenidos en vivo, debido a la posible alta demanda durante los minutos previos a la gala.

El texto disponible no confirma que YouTube TV, Roku o Samsung TV Plus transmitan oficialmente la final de Miss Universo 2026 en Perú. Por ello, los espectadores deben revisar las condiciones de sus servicios y verificar que la emisión esté autorizada para su ubicación.

Los canales oficiales de Miss Universe y Telemundo Entretenimiento comparten contenidos relacionados con la competencia en YouTube.

Cómo evitar enlaces falsos o transmisiones piratas con bloqueos regionales durante el evento

Para evitar enlaces falsos y transmisiones piratas con bloqueos regionales, se deben utilizar exclusivamente las plataformas y los canales oficiales que poseen los derechos de emisión en cada país. Las páginas no autorizadas pueden ocultar programas maliciosos, intentos de suplantación de identidad o robo de datos detrás de botones falsos de reproducción y ventanas emergentes.

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Antes de buscar el certamen, es importante verificar qué señales de televisión o servicios de streaming cuentan con los derechos de transmisión en Perú. También se recomienda revisar las cuentas verificadas de Miss Universo en X, Instagram, YouTube y otras redes oficiales.

Las aplicaciones deben descargarse únicamente desde Google Play Store, Apple App Store o la tienda oficial del televisor inteligente. Se deben evitar archivos .apk de terceros y enlaces que exijan instalar extensiones, reproductores especiales o actualizaciones para acceder a un supuesto video.

Entre las señales de alerta figuran los dominios con nombres mal escritos que imitan marcas conocidas, las ventanas emergentes constantes, las redirecciones a sitios de apuestas y los formularios que solicitan datos personales o bancarios para ver una transmisión gratuita.

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En caso de que una plataforma oficial no esté disponible por restricciones regionales, se recomienda revisar los términos de uso del servicio y las opciones autorizadas en el país. Las extensiones o páginas que prometen desbloquear transmisiones gratuitas pueden comprometer la seguridad de los usuarios.