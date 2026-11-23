Este sábado 28 y domingo 29 de noviembre se jugará la sexta fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV

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La Liga Peruana de Vóley 2026/27 continúa su desarrollo y se prepara para una nueva jornada que promete emociones en la lucha por los primeros lugares y la clasificación a la siguiente etapa. La séptima fecha de la Fase 1 se disputará este fin de semana, con seis partidos en agenda que sacarán chispas en el Polideportivo Lucha Fuentes

La programación tendrá encuentros atractivos desde el sábado 28 de noviembre. Uno de los principales focos estará puesto en el choque entre Alianza Lima y Perú Sub-19, mientras que Universidad San Martín intentará prolongar su campaña perfecta frente a Atlético Atenea. Por su parte, Universitario tendrá una prueba exigente ante Deportivo Géminis, en un compromiso clave para las aspiraciones de ambos equipos en el campeonato nacional.

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Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1

La séptima jornada de la Fase 1 tendrá tres partidos el sábado 28 y otros tres el domingo 29 de noviembre. Todos los encuentros se disputarán en el Polideportivo Luisa Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. Esta es la programación oficial:

Sábado 28 de noviembre

14:45 horas | Olva Latino vs. Rebaza Acosta

17:00 horas | Alianza Lima vs. Perú Sub-19

19:00 horas | Universidad San Martín vs. Atlético Atenea

Domingo 29 de noviembre

14:15 horas | Deportivo Wanka vs. Regatas Lima

16:30 horas | Deportivo Soan vs. Circolo Sportivo Italiano

18:30 horas | Deportivo Géminis vs. Universitario de Deportes

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1. Crédito: LPV

¿Dónde ver la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley?

Los partidos de la séptima fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 podrán seguirse EN VIVO por televisión a través de Latina, en los canales 2 y 702 HD. Los aficionados también tendrán la posibilidad de acceder a las transmisiones mediante la página web y la aplicación oficial de Latina.

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En Infobae Perú haremos la cobertura completa de la jornada. En nuestra página web podrás seguir las principales incidencias de los compromisos más atractivos, con información sobre los resultados, las jugadas destacadas y la tabla de posiciones actualizada de la Fase 1 del certamen.

Alianza Lima y San Martín afrontan nuevos desafíos en la séptima fecha

Uno de los encuentros que concentrará la atención será el de Alianza Lima frente a Perú Sub-19. Las ‘blanquiazules’ llegan después de conseguir una importante victoria por 3-0 ante Atlético Atenea, resultado que les permitió mantenerse en los primeros lugares de la clasificación. Ahora buscarán sumar nuevamente de a tres frente a un equipo juvenil que todavía no ha conseguido puntos en el campeonato.

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Universidad San Martín también tendrá una nueva oportunidad para ratificar su condición de líder. Las ‘santas’ enfrentarán a Atenea con el objetivo de conservar su invicto y ampliar su ventaja en la parte alta de la tabla. El equipo ‘albo’ viene de superar por 3-0 a Olva Latino.

Otro compromiso que promete generar expectativa será el de Deportivo Géminis y Universitario. Las ‘pumas’ necesitan recuperarse después de sus recientes resultados adversos, mientras que el conjunto de Comas intentará aprovechar su buen momento para seguir escalando posiciones en la clasificación.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 3-0 en sets a su rival de turno por la jornada 6 del campeonato nacional de vóley - Crédito: Latina.

Así va la lucha por el primer lugar

Luego de seis jornadas de la Fase 1, Universidad San Martín se mantiene como líder absoluto de la competencia, con 18 puntos y puntaje perfecto. Alianza Lima ocupa el segundo lugar con 17 unidades, pero con un partido más. Por su parte, Regatas Lima y Universitario comparten la tercera y cuarta posición, respectivamente, con 12 puntos.

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