El esposo sostiene que la paciente recibió el alta pese a continuar con molestias y que su estado empeoró después de regresar a casa. Facebook

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El avance del dengue en el norte del Perú ha llevado la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) a un punto crítico: 147 de las 154 camas UCI disponibles en Lambayeque, Piura y La Libertad estaban ocupadas al 23 de noviembre.

El dato, difundido por el analista de datos Juan Carvajal en una entrevista con Latina Noticias, equivale al 95,5% de la capacidad instalada en esas regiones.

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El registro no implica que todos los pacientes internados padezcan esa enfermedad. Las camas atienden cuadros diversos, pero la escasa disponibilidad reduce el margen de respuesta frente a personas que requieran atención crítica por dengue.

Carvajal afirmó que el problema se concentra en el norte desde hace alrededor de dos meses, con un incremento de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos que se mantuvo durante noviembre.

Lambayeque no tiene camas UCI libres y Piura solo disponía de dos

En Lambayeque, las 42 camas UCI estaban ocupadas. La falta de cupos alcanzaba al Hospital Regional Lambayeque, el Hospital Regional Docente Las Mercedes y el Hospital Belén de Lambayeque.

“En Lambayeque no tiene ninguna cama disponible UCI, es decir, están abarrotadas”, dijo Carvajal. Luego precisó que esa ocupación no corresponde de forma exclusiva a pacientes con dengue, aunque condiciona la posibilidad de admitir nuevos casos.

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En Piura, 49 de las 51 camas disponibles permanecían ocupadas y las dos libres se encontraban en el Hospital Santa Rosa. El Hospital de Especialidades de Sullana tenía sus 19 espacios ocupados.

En La Libertad, había cinco camas sin uso de un total de 61. Sin embargo, tres correspondían al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, por lo que el analista ubicó la disponibilidad para dengue en dos camas de los hospitales de Trujillo.

Las tres regiones concentran más del 55% de los fallecidos por dengue

El Ministerio de Salud (Minsa) registraba 170 fallecidos por dengue en 2026 hasta el 23 de noviembre, según las cifras citadas por Carvajal. De ese total, 117 muertes estaban confirmadas y 53 seguían en investigación.

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El número ya superaba el acumulado de todo 2025. En 2024, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades contabilizó 261 fallecimientos, mientras que en 2023 informó 44.

Lambayeque concentraba 46 fallecidos, con 37 casos confirmados y nueve bajo investigación. En La Libertad, el registro era de 26 muertes, 12 confirmadas y 14 en investigación. Piura acumulaba 24 fallecimientos, 13 confirmados y 11 en investigación.

Las tres regiones reunían más del 55% de los casos y de las muertes por dengue notificados a nivel nacional. Carvajal advirtió que el comportamiento epidemiológico difiere de los años previos, cuando el mayor número de contagios se registraba durante el primer trimestre.

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“Estamos en noviembre, hemos pasado octubre, nunca antes a estas alturas hemos hablado de dengue”, expresó. El analista relacionó el aumento de casos desde mediados de año con las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño. También planteó que la curva podría crecer de nuevo al comenzar 2027, cuando suele elevarse la incidencia. La presión sobre las unidades críticas aparece así antes de la etapa que, de acuerdo con los datos mencionados, concentra contagios cada año.

En Lima, se habían registrado 10.589 casos. La Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Norte acumulaba 5.154 y también concentraba cinco fallecimientos, cuatro confirmados y uno en investigación. Lima Sur tenía 2.597 casos, Lima Centro 2.085 y Lima Este 753. La cifra de la capital representaba cerca del 15% de los 122.418 contagios informados en todo el país.

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