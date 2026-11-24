Erick Noriega realizó un partido notable contra Santos. - Crédito: AGIF

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Aunque Gremio solventó un contundente triunfo contra Santos (2-0), en el Morumbí, existe un pequeño matiz que ha evitado la emocionalidad al máximo: la suspensión de Erick Noriega para el siguiente examinatorio contra Corinthians, en el marco de la penúltima jornada del Brasileirao 2026.

Una individualidad del siempre intuitivo Neymar desembocó en una dura infracción del ‘Samurái’ para evitar una internada en el campo ‘tricolor’ que ocasionara un potencial daño en el área custodiada por la línea defensiva. Inmediatamente, el silbante Ramón Abatti paralizó las acciones y le enseñó la cartulina amarilla al peruano.

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Erick Noriega ha recuperado ritmo gracias a la confianza de Renato Gaúcho. - Crédito Gremio

La penalización en el juego representó su tercera amonestación, lo que privará a Noriega de participar en el siguiente lance contra el ‘timao’, el cual es considerado como trascendental debido a que ambos conjuntos luchan por zafarse, definitivamente, de los lugares que llevan al descenso hacia la Serie B.

Con esa ausencia obligada, el entrenador Renato Gaúcho debe focalizarse en hallar a un reemplazante idóneo que pueda replicar las aplaudidas exhibiciones del seleccionado peruano. Por lo pronto, Danilo Barbosa gana enteros para ocupar la demarcación de ‘6’ y de acuerdo a su desenvolvimiento en los entrenamientos se confirmará su titularidad.

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Antes de volver a la ciudad de Porto Alegre, el preparador del Gremio apuntó a su siguiente desafío sin entrar en detalles con respecto a la conformación del equipo: “Nos quedan dos partidos por delante. Vamos paso a paso, partido a partido. Nuestro próximo rival es el Corinthians, aquí mismo en São Paulo”.

“Tenemos algunos días para prepararnos. Es una batalla más. Pero lo más importante es que, en cada jornada, el Grêmio sigue vivo”, sentenció Portaluppi.

Erick Noriega a voz en cuello con Gremio durante un partido válido por el Brasileirao. - Crédito: Difusión

Cálculos

La pésima dinámica anual de Gremio lo ha llevado a disputar codo a codo por su permanencia en la máxima categoría de Brasil. Con el retorno de Renato Gaúcho surgió la revitalización y ahora el club de Río Grande Do Sul cuenta con opciones matemáticas para zafar del infierno futbolístico.

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Incluso la salvación podría darse antes de que aparezca en su siguiente presentación. Para que suceda, eso sí, el Corinthians deberá caer bajo cualquier marcador a manos del Atlético Mineiro, lo que lo hundiría en la tabla clasificatoria.

También debe añadirse a la combinación el descarrilamiento del Internacional en su cita frente a Bragantino por la fecha 37°. Con esos resultados, el Gremio solo tendrá que ganarle al ‘timao’ y asegurará su presencia en el siguiente curso del Brasileirao.

El cierre de campaña de los pupilos de Portaluppi se dará ante el Mirassol, al que esperan enfrentar con la calma de haber evadido por completo el fantasma del descenso.

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Erick Noriega sobresalió en la victoria de Gremio sobre Santos, por la fecha 36° del Brasileirao. - Crédito: Difusión

Conviene mencionar que, en paralelo, el Gremio debe prestar un poco de atención a su disputa por el título de la Copa Brasil, donde tendrá como oponente al Palmeiras.

El ‘tricolor’ se clasificó a la final tras dejar en el camino al Atlético-MG en una llave que contó con Erick Noriega como protagonista estelar al registrar un gol y una asistencia. Se prevé que el peruano dirá presente en la instancia definitiva.