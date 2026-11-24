La final del certamen se realizará este martes 24 de noviembre desde las 20:00 horas.

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La final de Miss Universo 2026 se realizará este martes 24 de noviembre y el público peruano podrá seguirla desde las 20:00 horas mediante televisión por cable y plataformas digitales. La ceremonia se desarrollará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, sede de la edición número 75 del certamen.

La representante peruana, Luren Márquez, participará en la definición junto a candidatas de 116 países y territorios. La noche incluirá las rondas de clasificación, desfiles y preguntas que determinarán a la sucesora de la actual reina, la mexicana Fátima Bosch.

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La transmisión principal tiene como alternativas para América Latina a Telemundo Internacional y Universal+. En Estados Unidos, la gala se verá por Telemundo y Peacock; mientras que Puerto Rico contará con una cobertura propia de WAPA TV. Los usuarios deberán verificar previamente la disponibilidad de cada señal de acuerdo con el país y el servicio que tengan contratado.

Señales oficiales de transmisión para Latinoamérica: Telemundo Internacional y Universal+

El público de América Latina podrá seguir la final por Telemundo Internacional, señal distribuida en sistemas de televisión por suscripción, y por Universal+, plataforma digital de NBCUniversal disponible en mercados de la región.

En Perú, la ceremonia empezará a las 20:00 horas. El horario coincide con Colombia, Ecuador y Panamá. En Puerto Rico, donde se realizará el evento, la transmisión central comenzará a las 21:00 horas.

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Telemundo tendrá una programación especial previa desde Estados Unidos. La cadena anunció una antesala denominada Celebrando Nuestras Reinas, enfocada en las participantes latinoamericanas, antes de la gala que coronará a la ganadora.

La cobertura para Latinoamérica puede variar según los derechos de emisión de cada país. Por esa razón, los usuarios deben revisar la grilla de programación de sus operadores y confirmar que su plan incluya Telemundo Internacional o acceso a Universal+.

Luren Marquez, la candidata peruana que estará presente en la edición 75 del certamen Miss Universo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ver la gala de Miss Universo en Perú por Movistar TV, Claro TV y DirecTV

Los clientes de Movistar TV, Claro TV y DIRECTV podrán buscar Telemundo Internacional en las guías de canales de sus planes de televisión paga. La ubicación de la señal puede cambiar de acuerdo con el paquete contratado, la modalidad de servicio o una actualización de la grilla.

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La recomendación para los televidentes es ingresar a la guía electrónica del decodificador y usar el buscador con el nombre “Telemundo Internacional”. Otra opción es consultar los sitios web o aplicaciones oficiales de cada operador antes del inicio de la transmisión.

En el caso de DIRECTV, los abonados también pueden verificar si su plan incorpora Universal+ como opción digital. El acceso a esa plataforma depende de las condiciones comerciales y de la suscripción activa de cada cliente.

Claro y Movistar también ofrecen servicios de contenido bajo demanda y aplicaciones vinculadas a sus planes. Sin embargo, la disponibilidad de la señal en vivo puede ser distinta según el contrato. Por ello, corresponde confirmar la emisión dentro de la aplicación o el portal del proveedor.

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La final de Miss Universo no ha sido anunciada para señal abierta en Perú. Las alternativas oficiales para el país se concentran en Telemundo Internacional y Universal+.

Canales de señal abierta y cable en México (TV Azteca), EE.UU. (Telemundo) y Puerto Rico (WAPA TV)

La transmisión tendrá opciones distintas fuera de Perú. En México, TV Azteca figura entre las señales locales anunciadas para seguir la ceremonia, además de Telemundo Internacional y Universal+. La programación central está prevista para las 19:00 horas en Ciudad de México.

En Estados Unidos, Telemundo emitirá el concurso en español desde las 20:00 horas del este, con contenido previo una hora antes. La transmisión de la cadena estará acompañada por una opción de streaming a través de Peacock, aunque el acceso depende de la suscripción y la ubicación del usuario.

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Un fotomontaje presenta a Luren Márquez con la banda de Miss Perú Universo y la corona, rodeada por imágenes de sus distintas presentaciones en pasarela y traje típico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los espectadores que prefieran una cobertura en inglés tendrán a REELZ como otra alternativa en territorio estadounidense. Esa señal, junto con su servicio digital REELZ+, anunció la emisión de la competencia final.

En Puerto Rico, el canal WAPA TV tendrá la señal local del certamen. La plataforma WAPA.TV también figura entre las opciones digitales de la isla. La gala iniciará allí a las 21:00 horas, debido a la diferencia con el horario peruano.

Opciones de streaming online para seguir el certamen desde celular, tablet o Smart TV

Universal+ será la principal opción digital para quienes estén en Perú y deseen ver la gala desde celulares, tabletas, computadoras o Smart TV. El usuario debe tener una suscripción habilitada a través de un proveedor autorizado o mediante un paquete que incluya la plataforma.

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Luren Márquez desfila con vestido de gala y traje de baño durante la competencia preliminar del certamen Miss Universo.

Antes de la emisión, conviene actualizar la aplicación, iniciar sesión y comprobar la conexión a internet. También es recomendable ingresar con anticipación al apartado de contenidos en vivo, ya que las plataformas pueden registrar una mayor demanda en los minutos previos al certamen.

La organización de Miss Universo también cuenta con canales oficiales en redes y plataformas de video. Esos espacios suelen publicar fragmentos, contenido de backstage y actualizaciones de la competencia. Sin embargo, la disponibilidad de una señal completa en YouTube puede estar sujeta a restricciones territoriales y a los acuerdos de transmisión vigentes.

Los espectadores deben evitar enlaces no autorizados que soliciten datos personales, pagos fuera de las plataformas oficiales o instalación de programas externos. Las opciones verificadas son las que ofrecen los canales y servicios con derechos de transmisión.

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Cómo acceder a la transmisión oficial en el extranjero mediante Peacock y plataformas digitales

Las personas que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir Miss Universo a través de Peacock, servicio que emitirá la señal de Telemundo. El acceso requiere una cuenta activa y está condicionado por las políticas territoriales de la plataforma.

Telemundo también difundirá el certamen en su señal televisiva y mediante sus canales digitales habilitados para ese mercado. En Puerto Rico, WAPA.TV ofrecerá otra vía oficial para acompañar la ceremonia desde dispositivos conectados a internet.

Quienes viajen fuera de Perú deberán revisar qué señal posee los derechos de emisión en el país donde se encuentren. En gran parte de América Latina, Telemundo Internacional y Universal+ serán las alternativas disponibles; en otros territorios, la organización recomienda consultar a los proveedores locales y sus plataformas oficiales.

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La confección de la pieza tomó cerca de un mes e integró homenajes a las Líneas de Nasca y a la tradicional Vendimia.