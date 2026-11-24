Universitario de Deportes avanza en la construcción de su plantel para 2027 al margen de Jairo Concha, cuyo contrato vence el 31 de diciembre y cuyo silencio ante la propuesta de renovación obligó a la dirigencia a tomar medidas preventivas (Universitario de Deportes)

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Universitario de Deportes no espera más. Con las semifinales de la Liga 1 2026 en el horizonte y la planificación de la próxima temporada ya en marcha, la directiva de Universitario de Deportes tomó una decisión concreta respecto al futuro de Jairo Concha: estructurar el proyecto deportivo de 2027 sin contemplarlo, al menos por ahora.

El mediocampista de 27 años, figura del equipo en los últimos dos años, no ha respondido la oferta de extensión que el club le presentó, y ese silencio tiene un costo. La administración merengue no cerró la puerta, pero tampoco detuvo su planificación. Mientras el volante guarda silencio, en Ate ya buscan alternativas en el mercado para no quedar expuestos en esa zona del campo.

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El silencio que cambió los planes en Ate

La dirigencia de Universitario decidió avanzar con la planificación de 2027 sin esperar una respuesta de Jairo Concha. El volante todavía no acepta ni rechaza la propuesta para extender su contrato. (Universitario de Deportes)

El periodista Gustavo Peralta, en su programa Modo Fútbol —emitido por el canal Linkeados—, reveló que la dirigencia del conjunto crema ya avanza en el armado del plantel 2027 sin incluir al mediocampista entre sus fichas confirmadas. La razón es concreta: Concha no ha dado ninguna señal sobre si acepta o rechaza la propuesta que le hizo llegar el club.

“En Universitario están planificando el 2027 sin Jairo Concha porque no ha contestado. Si responde positivamente, en la ‘U’ felices de renovar automáticamente, pero hasta ahora no hay respuesta. Tampoco ha dicho que no, simplemente no contesta”, afirmó Peralta.

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La postura del club, según lo informado en ese espacio deportivo, no implica una ruptura definitiva. La oferta sigue sobre la mesa y la institución mantiene abierta la posibilidad de concretar la renovación de forma inmediata si el jugador se pronuncia a favor. Sin embargo, ante la ausencia de una respuesta, la dirigencia optó por evaluar opciones en el mercado para no quedar desprotegida en esa posición.

El vínculo contractual entre Concha y Universitario vence el 31 de diciembre de 2026. A partir de esa fecha, el futbolista quedará libre y podrá negociar con cualquier club, tanto del fútbol peruano como del exterior, sin que medie costo de traspaso alguno.

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Un presente opacado por las críticas y los rumores

El volante crema afronta semanas de incertidumbre dentro y fuera de la cancha. A las dudas sobre su renovación se sumaron cuestionamientos deportivos tras la goleada sufrida ante Sport Huancayo. (Universitario de Deportes)

La incertidumbre sobre su continuidad llega en un momento en que el rendimiento de Concha también está bajo la lupa. Tras la derrota por 4-1 ante Sport Huancayo, su actuación generó cuestionamientos públicos, entre ellos los del exarquero José Carvallo, quien puso en duda su titularidad para el duelo de ida de las semifinales, programado para el domingo 29 de noviembre de 2026 en el estadio Monumental.

Desde el entorno del programa Modo Fútbol apuntaron que la situación del volante podría tener un trasfondo que va más allá de lo estrictamente futbolístico. “A mí lo de Jairo Concha me parece que ya no pasa solo por lo deportivo. La última vez que declaró después de un partido en el Monumental habló de temas personales; no lo veo bien y no sé qué le está pasando. Además, hasta ahora no responde sobre su renovación y en la ‘U’ ya están planificando el 2027 sin él”, señalaron en ese espacio.

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Desde su llegada al club en 2024, Concha acumuló 111 partidos con la camiseta crema, en los que anotó 13 goles y repartió 26 asistencias. Números que, hasta hace poco, lo posicionaban como una pieza central del esquema de Universitario.

Un patrón que se repite: la sombra de Alianza Lima en el horizonte

La posibilidad de continuar su carrera fuera del Perú aparece nuevamente en el horizonte de Concha. Su anterior salida de Alianza Lima y sus declaraciones sobre la renovación alimentan las dudas sobre su próximo destino. (Universitario de Deportes)

Quienes siguen de cerca la carrera de Concha recuerdan que esta no es la primera vez que el mediocampista atraviesa una situación similar al cierre de un año. A fines de 2023, el futbolista demoró su decisión hasta los últimos días de diciembre antes de dejar Alianza Lima, en aquel entonces a la espera de una propuesta del exterior que nunca llegó en los términos que esperaba.

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“Cuando Jairo se fue de Alianza Lima ocurrió algo parecido: demoró en responder hasta el 30 o 31 de diciembre. Es que su ilusión y su deseo es jugar afuera, más aún por la edad que tiene, rondando los 27 años”, indicaron desde Modo Fútbol.

Ese antecedente alimenta la lectura de que el jugador podría estar aguardando una oferta del extranjero antes de comprometerse con el club de sus últimas temporadas. A comienzos de noviembre, cuando la prensa le consultó directamente sobre su futuro, Concha no confirmó ni descartó su continuidad. “Sí, estamos conversando aún. Creo que la intención de ambos es estar en buenos términos y hablarlo. Tanto ellos como yo estamos enfocados en la recta final del campeonato, que es muy importante para nosotros”, declaró en esa oportunidad.

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Ahora, con el Clausura en su etapa decisiva —la vuelta de las semifinales ante Sport Huancayo está fijada para el 4 de diciembre— y el calendario contractual corriendo, el tiempo se acorta para ambas partes. Universitario sigue en carrera por el título y Concha sigue en el plantel, pero su nombre ya no aparece en los planes del 2027.

La dirigencia crema busca alternativas para el mediocampo ante la falta de respuesta del volante a la propuesta de extensión, aunque mantiene vigente la opción de sellar su continuidad de inmediato (Modo Fútbol)