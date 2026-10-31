Jairo Concha respondió si renovará con Universitario para el 2027 y descartó un supuesto favorecimiento en el Torneo Clausura

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Jairo Concha habló antes del viaje de Universitario de Deportes a Trujillo, donde enfrentará a Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El mediocampista se refirió a la pelea por el liderato, la mejora del equipo y su renovación de contrato, que vence al término de la temporada.

En diálogo con Jax Latin Media desde el aeropuerto Jorge Chávez, Concha destacó la oportunidad que tiene la ‘U’ de asumir el primer lugar de la tabla si consigue una victoria ante el cuadro piurano.

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“La verdad es que queremos aprovecharlo. Sabemos que algunos resultados se dieron a nuestro favor, pero de nada sirve si nosotros no ganamos. Tenemos que ir a ganar el partido mañana”, expresó.

El volante de 27 años también sostuvo que Universitario elevó su rendimiento desde la llegada del entrenador Fabián Bustos. Según explicó, el equipo obtenía triunfos, aunque no mostraba la misma solidez futbolística.

“Trabajamos bien con el profe. Creo que hemos vuelto a jugar de una buena manera para conseguir los resultados. Si bien es cierto que antes ganábamos, no jugábamos del todo bien. Ahora hemos encontrado un buen funcionamiento, así que esperamos seguir así, porque justo se viene la recta final y es importante”, añadió.

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Por otra parte, ‘Jairoco’ respondió a las versiones que apuntan a un supuesto beneficio arbitral para Universitario en el tramo decisivo del campeonato. “La verdad es que no lo tomo de ninguna manera, porque no siento eso. Realmente creo que cada equipo se esfuerza para conseguir su objetivo, así que esos favorecimientos no los veo”, afirmó.

Por último, Jairo Concha confirmó que mantiene conversaciones con Universitario por la renovación de su contrato. No obstante, señaló que ambas partes priorizan la definición del Torneo Clausura.

“Sí, estamos conversando aún. Creo que la intención de ambos es estar en buenos términos y hablarlo. Tanto ellos como yo estamos enfocados en la recta final del campeonato, que es muy importante para nosotros”, concluyó.

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Jairo Concha contesta si renovará o no con Universitario de cara a la Liga 1 2027.

Los 10 jugadores que terminan contrato con Universitario este 2026

Jairo Concha no es el único futbolista de Universitario de Deportes que termina contrato al cierre de la temporada 2026. Según la plataforma Transfermarkt, otros nueve integrantes del plantel también tienen vínculo vigente hasta este año.

De ese grupo, tres jugadores llegaron a préstamo y sus cesiones incluyen una opción de compra: Bryan Reyna, cedido por Belgrano; Héctor Fértoli, procedente de Racing; y Jorge Gutiérrez, quien pertenece a Deportivo La Guaira.

Los otros seis futbolistas que finalizan su contrato al término de la campaña son José Rivera, Horacio Calcaterra, Jorge Murrugarra, Caín Fara, Aldo Corzo y Miguel Vargas.

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Tres jugadores terminan su préstamo, mientras que siete finalizan su vínculo con Universitario para el 2026. Créditos: Momento Deportivo.

Universitario visita a Atlético Grau

Universitario viajará a Trujillo para enfrentar a Atlético Grau este domingo 1 de noviembre, desde las 15:30 horas de Perú, en el estadio Mansiche.

El encuentro será determinante para la ‘U’. Sporting Cristal lidera el Torneo Clausura con 28 puntos, mientras que los ‘cremas’ suman 27 y tienen un partido pendiente.

Una victoria ante Grau llevaría a los dirigidos por Fabián Bustos a las 30 unidades y les permitiría recuperar el primer lugar, a falta de dos fechas para el final del certamen.

Atlético Grau llega tras caer 3-0 ante Cienciano en la fecha 14. Además, jugará fuera de Piura, sin el respaldo de su público.