El lateral derecho peruano Oliver Sonne regresó al once inicial del Burnley este domingo 22 de noviembre en Turf Moor, donde el conjunto inglés igualó 2-2 ante el Blackburn Rovers en la decimosexta jornada de la EFL Championship.
El defensor completó los 90 minutos en cancha, acumuló 47 pases precisos de 59 intentos, realizó 11 despejes y recibió una tarjeta amarilla al minuto 45+3. Con este resultado, el Burnley permanece en el vigésimo segundo lugar con apenas 11 puntos, hundido en la zona de descenso de la segunda división inglesa.
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El regreso al equipo titular tras 71 días de ausencia
La última vez que Sonne había arrancado un partido desde el inicio con el Burnley había sido el sábado 12 de septiembre, en la derrota 3-1 ante el Swansea City como visitante por la séptima fecha del torneo. En aquella ocasión, el peruano disputó 82 minutos antes de ser reemplazado. Desde entonces, pasaron 71 días y ocho jornadas de liga sin que el defensor figurara entre los titulares de su club.
El camino de regreso fue gradual. Tras quedar en el banco ante el Derby County el 19 de septiembre, Sonne viajó con la selección peruana a una gira de amistosos, de la que retornó con una molestia física que lo dejó fuera de convocatoria durante tres fechas de octubre. Su reaparición llegó sumando minutos desde el banco en los encuentros ante Lincoln City, Portsmouth, QPR y Cardiff City, hasta que este domingo recuperó el puesto en el equipo inicial. En lo que va de la temporada 2026-27, el lateral acumula 13 partidos disputados —12 en la Championship y uno por la Carabao Cup— y 715 minutos oficiales en total.
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Un partido de ida y vuelta en Turf Moor
El encuentro ante el Blackburn Rovers comenzó con el pie derecho para el Burnley. A los 27 minutos, Largie Ramazani abrió el marcador y puso en ventaja al equipo local en Turf Moor. Sin embargo, la alegría duró apenas cuatro minutos: Andri Gudjohnsen respondió al minuto 31 para establecer el 1-1 y devolverle el equilibrio al visitante antes del descanso.
En el complemento, Jaydon Banel le devolvió la delantera al Burnley al minuto 51 con el 2-1. El conjunto local parecía enfilarse hacia una victoria que le permitiría abandonar los últimos puestos de la tabla, pero Todd Cantwell frustró esa posibilidad al minuto 74 con un remate desde el punto penal que selló el empate definitivo.
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Sonne permaneció en cancha durante todo el partido, incluyendo los minutos finales en los que el Burnley intentó sin éxito encontrar el gol de la victoria.
Burnley, cada vez más comprometido con el descenso
El empate dejó al Burnley con 11 puntos en 16 partidos disputados, cifra que lo mantiene en el último lugar de la zona de descenso de la Championship. El Blackburn Rovers, en cambio, sumó una unidad que lo llevó a 22 puntos y lo consolidó en el decimotercer puesto de la clasificación.
La situación del club se vuelve cada vez más delicada con el correr de las fechas. El próximo desafío para el Burnley —y para Sonne— será el miércoles 25 de noviembre a las 14:45 horas, nuevamente en Turf Moor, cuando reciba al Birmingham City por la decimoséptima jornada de la EFL Championship. Ese partido se presenta como una oportunidad concreta para sumar de a tres y comenzar a recortar la distancia con los puestos de salvación.
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