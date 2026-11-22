El defensor, cedido por Universitario a Sport Boys, acaba contrato en 2026 y puede quedar libre si el club crema no propone una renovación tras los playoffs de la Liga 1 (Universitario de Deportes)

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El futuro de Gustavo Dulanto cuelga de un hilo con fecha de vencimiento precisa: el 31 de diciembre de 2026. Ese día expira su vínculo con Universitario de Deportes, club que lo tiene cedido en Sport Boys durante toda la temporada. La cesión concluye en las próximas semanas, al término de los playoffs de la Liga 1 2026, y hasta ahora ninguna de las partes ha confirmado una extensión contractual. El defensor de 31 años, con doble nacionalidad peruana e italiana, enfrenta así uno de los momentos más determinantes de su trayectoria profesional.

Dulanto llegó a Universitario en 2025 con un currículum que llamó la atención del mercado local: había vestido la camiseta del Sheriff Tiraspol de Moldavia, club con el que disputó la fase de grupos de la Champions League y derrotó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, su rendimiento en el conjunto merengue no alcanzó las expectativas, y la dirigencia crema optó por cederlo al cuadro del Callao para que recuperara nivel y continuidad.

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Una temporada marcada por la lesión y la identidad rosada

El zaguero atravesó una campaña irregular por problemas físicos, aunque logró sumar minutos en el equipo chalaco. Su identificación con la camiseta rosada quedó clara cuando aseguró que se considera un hincha más del club. (Sport Boys)

El paso de Dulanto por Sport Boys no fue lineal. A principios del Torneo Apertura sufrió una lesión ante FBC Melgar que lo mantuvo fuera de las canchas durante semanas y condicionó su participación en la primera mitad del año. “Ha sido un año complicado para mí, desde que tuve esa lesión contra Melgar en el Apertura, no tuve la oportunidad que deseaba, pero siempre me entreno para estar al 100%, para que cuando me toque hacerlo de la mejor manera”, reconoció el zaguero en declaraciones al periodista Raúl Chávez.

A pesar de esas dificultades, el central fue ganando terreno en el esquema del técnico argentino Carlos Desio y sumó 10 apariciones en el torneo. Su compromiso con la institución chalaca quedó expuesto de forma contundente en la previa del duelo ante Universitario por la fecha 14 del Torneo Clausura, encuentro en el que no pudo participar por una cláusula de su préstamo que le impedía enfrentar al club dueño de sus derechos.

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Desde esa posición incómoda, Dulanto no esquivó el micrófono. “Desde principios de año tomé la decisión de venir a Boys. Sé muy bien el equipo donde estoy, la grandeza que tiene este club y el miércoles voy a ser un hincha más del Sport Boys del Callao. Yo soy rosado, mi pasado es mi pasado y yo me debo a Sport Boys y acá estoy contento”, declaró sin ambigüedades.

El nudo contractual que complica la continuidad

El vínculo de Dulanto con Universitario vence a fin de año y todavía no hay conversaciones públicas sobre una renovación. Si queda libre, Sport Boys podrá negociar directamente con el defensor para retenerlo. (Sport Boys)

El problema no es la voluntad del jugador: es la aritmética contractual. Dulanto pertenece a Universitario hasta el 31 de diciembre de 2026. Si la ‘U’ no le ofrece una renovación antes de esa fecha, el defensor quedará en condición de agente libre y podrá negociar con cualquier club sin que el conjunto crema reciba compensación alguna.

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Hasta este domingo 22 de noviembre no existe información pública sobre conversaciones entre las partes. Universitario, que junto a Alianza Lima y Sporting Cristal suele operar activamente en el mercado de transferencias, deberá decidir si el zaguero forma parte de sus planes para la campaña 2027 o si prescinde de él. En caso de que el club merengue opte por no renovar, Sport Boys tendría que negociar directamente con Dulanto como jugador libre para retenerlo en el Callao.

La segunda opción también tiene su complejidad. Si Universitario decide extender el contrato, cualquier acuerdo para que el defensor continúe en el puerto del Callao requeriría un nuevo préstamo o una transferencia definitiva entre ambas instituciones. El pasaporte italiano de Dulanto agrega una variable adicional: le abre las puertas del mercado europeo sin restricciones de cupo extranjero, lo que amplía considerablemente su abanico de destinos posibles.

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Sport Boys y el peso histórico del centenario

El club chalaco prepara una temporada especial por sus 100 años de fundación y busca conservar una plantilla competitiva. La continuidad de Dulanto aparece como otra de las decisiones pendientes en la planificación deportiva. (Liga 1)

El contexto en el que se resuelve esta situación no es menor para el cuadro rosado. Sport Boys fue fundado el 28 de julio de 1927 y celebrará su centenario de existencia el próximo año. La institución chalaca ya confirmó la continuidad del técnico Carlos Desio y su comando técnico para la Liga 1 2027, y la directiva trabaja en la conformación de un plantel que esté a la altura de la efeméride.

El gerente deportivo Mario Flores ya adelantó que el club tiene como prioridad retener a figuras como Christian Cueva y Carlos Zambrano. “La idea es que puedan estar acá en nuestro centenario”, sostuvo Flores. En ese marco, la situación de Dulanto también entra en la ecuación: el defensor es uno de los jugadores con mayor jerarquía internacional del actual plantel rosado y su perfil encaja con las ambiciones deportivas que la dirigencia proyecta para el año histórico.

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El capitán Hansell Riojas resumió el estado de ánimo del grupo: “El centenario para nosotros va a ser muy importante”. Esa frase condensa la presión interna que existe en el Callao por armar un equipo protagonista, y explica por qué la definición sobre Dulanto no puede postergarse indefinidamente.

Con los playoffs de la Liga 1 2026 como último capítulo de la temporada, el reloj corre para las tres partes: el jugador, Universitario y Sport Boys. El 31 de diciembre es la fecha límite. Después de eso, las cartas se redistribuyen.