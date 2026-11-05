Alex Valera, Oliver Sonne y las otras ausencias en la lista de convocados de Perú para enfrentar a Bolivia por fecha FIFA

Las ausencias en la lista de convocados de Perú para enfrentar a Bolivia por fecha FIFA

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La selección peruana presentó su convocatoria para el amistoso frente a Bolivia, que se disputará en Lima el viernes 13 de noviembre. El encuentro permitirá medir la reacción de la ‘bicolor’ tras su gira por Norteamérica, una etapa que dejó más interrogantes que respuestas sobre el rendimiento del equipo.

La lista incluye cambios en casi todas las líneas y varias ausencias en comparación con la última convocatoria del combinado nacional. En aquella nómina, la selección enfrentó a Estados Unidos, Canadá, México y Colombia durante la gira por Norteamérica.

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Entre las grandes bajas destacan Oliver Sonne, Alex Valera, Felipe Chávez, Diego Enríquez, Renzo Garcés y Renato Tapia, quienes no fueron considerados en la nómina difundida por la Federación Peruana de Fútbol (FPF)

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú?

¿Cuáles son las novedades en la lista de convocados de Perú?

Mano Menezes renovó la convocatoria peruana para la fecha FIFA de noviembre, en la que la selección enfrentará a Bolivia en un amistoso. Entre los llamados figura Francesco Andrealli, jugador de la filial del Como de Italia.

La principal novedad en el mediocampo es el regreso de Andy Polo, quien atraviesa un buen momento en Universitario de Deportes desde el retorno de Fabián Bustos a Ate.

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El técnico brasileño también citó por primera vez a Andrealli, capitán del cuadro italiano. El italo-peruano tuvo pasos previos por las selecciones menores de Perú y ahora recibió su oportunidad en el combinado absoluto.

Con Francisco Andrealli de Como de Italia, las novedades de la convocatoria de Perú para enfrentar a Bolivia en amistoso 2026.

La lista incluye además a Enrinson Ramírez, una de las figuras de Juan Pablo II en la Liga 1. El extremo, formado en Alianza Lima, tendrá su primera ocasión dentro de este proceso.

Maxloren Castro volvió a ser considerado tras consolidarse como titular en Sporting Cristal. El volante viene de anotar en la victoria de su equipo frente a FC Cajamarca.

Erinson Ramírez abrió la cuenta de penal en Juan Pablo II vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2026. Crédito: Instagram Liga 1.

Convocados de la selección peruana para duelo con Bolivia

La convocatoria de la selección peruana para la fecha FIFA de noviembre reúne a 26 futbolistas elegidos por Mano Menezes para el amistoso ante Bolivia en Matute.

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Arqueros

- Pedro Gallese (Deportivo Cali de Colombia)

- Diego Romero (Universitario de Deportes)

- Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Defensas

- Alfonso Barco (HNK Rijeka de Croacia)

- Erick Noriega (Gremio de Brasil)

- Fabio Gruber (Mainz 05 de Alemania)

- Marco Huamán (Alianza Lima)

- Marcos López (Copenhagen de Dinamarca)

- Matías Lazo (Melgar)

- Matías Zegarra (Melgar)

Mediocampistas

- Jesús Pretell (LDU de Quito de Ecuador)

- Wilder Cartagena (Orlando City de Estados Unidos)

- Francesco Andrealli (Como 1907 de Italia)

- Oslimg Mora (Sport Boys)

- Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

- Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

- Jairo Vélez (Alianza Lima)

- Andy Polo (Universitario de Deportes)

- Erinson Ramírez (Juan Pablo II)

Delanteros

- Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva de Israel)

- Bassco Soyer (Gil Vicente de Portugal)

- Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes)

- Jhonny Vidales (Melgar)

- Luis Iberico (Sporting Cristal)

- Maxloren Castro (Sporting Cristal)

- Piero Magallanes (Sport Huancayo)

La lista de convocados de la selección peruana para el amistoso ante Bolivia en fecha FIFA de noviembre. - créditos: FPF

Perú vs Bolivia: día y hora del amistoso

La Federación Peruana de Fútbol confirmó que Perú enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre, a las 20.00, en el estadio Alejandro Villanueva.

La ‘bicolor’ volverá a jugar en Matute después de más de dos años. Su última presentación en ese escenario fue en 2024, durante el debut de Jorge Fossati como técnico.

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En aquel amistoso, Perú venció 2-0 a Nicaragua y Oliver Sonne tuvo su estreno con la selección nacional.

FPF confirmó amistoso con Bolivia por fecha FIFA 2026