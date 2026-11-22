El Instituto Geofísico del Perú reporta un sismo de magnitud 5,0 registrado a 145 kilómetros de profundidad en el departamento de Junín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La actividad sísmica en la zona central del Perú volvió a captar la atención durante el fin de semana, luego de una sucesión de movimientos telúricos con magnitudes superiores a 5.0. Los reportes comprendieron las regiones de Junín y Pasco, además de zonas donde los temblores también fueron percibidos.

La secuencia comenzó la noche del viernes 20 de noviembre, cuando un movimiento de magnitud 6.7 tuvo como referencia la provincia de Junín. Durante las horas posteriores se registraron otros eventos de menor magnitud, algunos de ellos en áreas cercanas al primer epicentro.

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El domingo 22 de noviembre se reportó un nuevo temblor de magnitud 5.0, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el movimiento alcanzó una intensidad IV en la localidad de Junín.

En diálogo con Exitosa, Hernando Tavera, presidente del IGP, confirmó que este último evento corresponde a una réplica del sismo principal. El especialista también explicó por qué la profundidad de los movimientos influye en el nivel de sacudimiento del suelo y precisó bajo qué condiciones funcionan las alarmas sísmicas.

¿Cuáles fueron los cuatro sismos registrados en Perú?

Los movimientos reportados por el IGP se distribuyeron en dos jornadas y tuvieron epicentros en la zona central del territorio peruano. Estos fueron sus principales datos:

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Viernes 20 de noviembre: a las 7:09:19 p.m. ocurrió un sismo de magnitud 6.7, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín y una profundidad de 129 kilómetros. El IGP reportó intensidad V en Junín.

Sábado 21 de noviembre: a las 12:12:03 a.m. se registró un movimiento de magnitud 5.0, con epicentro en la misma referencia geográfica, a 127 kilómetros de profundidad.

Domingo 22 de noviembre: a las 12:51:57 a.m. ocurrió un sismo de magnitud 5.1, localizado a 25 kilómetros al sureste de Cerro de Pasco, en la provincia y región de Pasco. Su profundidad fue de 132 kilómetros.

Domingo 22 de noviembre: a las 4:35:27 p.m. se produjo otro movimiento de magnitud 5.0, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín y una profundidad de 145 kilómetros.

Cuatro sismos de magnitud entre 5 y 6.7 sacudieron Perú en 48 horas: ¿qué dice el IGP?

Hernando Tavera confirmó que el último sismo fue una réplica

Hernando Tavera explicó que el movimiento de magnitud 5.0 registrado durante la tarde del domingo tuvo su epicentro en la misma zona del sismo de 6.7 ocurrido el viernes 20 de noviembre.

“Esta es una réplica”, señaló el presidente del IGP al referirse al último temblor. Asimismo, indicó que se trataba de la segunda réplica de magnitud 5.0 registrada después del evento principal.

Sobre la frecuencia de estos movimientos, el especialista precisó que las réplicas se presentaron con intervalos de tiempo más amplios. Según explicó, esta característica podría indicar una estabilización progresiva de la zona afectada.

Sin embargo, Tavera advirtió que no es posible determinar con exactitud qué ocurrirá durante las próximas horas. “No tenemos control sobre la naturaleza y no sabemos lo que realmente va a pasar en las próximas horas”, manifestó durante la entrevista.

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Uno de los aspectos que destacó Tavera fue la profundidad a la que se produjeron los movimientos. El sismo principal de magnitud 6.7 tuvo un foco ubicado a 129 kilómetros bajo la superficie, mientras que el último temblor de magnitud 5.0 ocurrió a aproximadamente 140 kilómetros, según explicó el especialista en Exitosa. El reporte oficial del IGP precisó una profundidad de 145 kilómetros.

Durante la entrevista, el presidente del instituto explicó que un movimiento con un foco sísmico más cercano a la superficie puede generar un sacudimiento considerablemente mayor.

“Si el foco sísmico está más cerca de la superficie, el sacudimiento del suelo se incrementa notablemente y ahí sí podríamos tener daños”, indicó.

En ese sentido, Tavera sostuvo que la profundidad de estos eventos no los sitúa en el mismo escenario de afectación que podría presentarse ante un movimiento superficial. No obstante, reiteró la importancia de mantener medidas de prevención ante la actividad sísmica.

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¿Por qué no sonaron las alarmas durante el último temblor?

Un registro sismológico y un mapa del centro de Perú señalan el epicentro de un temblor de magnitud 5.0 registrado en Junín. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Otra de las consultas abordadas durante la entrevista estuvo relacionada con la ausencia de alertas sonoras durante el sismo de magnitud 5.0 registrado el domingo.

Al respecto, Tavera explicó que el sistema de alertas funciona bajo un umbral de magnitud determinado. “Las alertas solamente funcionan para sismos mayores a seis”, precisó.

El presidente del IGP señaló que estos movimientos de menor magnitud pueden generar alarma entre la población por el sacudimiento que producen, pero no cumplen el requisito establecido para activar el sistema.

El IGP recuerda que ninguna zona urbana del Perú está libre de sismos

Durante su intervención, Tavera también recomendó consultar el mapa sísmico del Perú, disponible en internet a través de los recursos del Instituto Geofísico del Perú.

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El especialista explicó que el registro de movimientos telúricos en distintas partes del territorio evidencia que ninguna zona urbana está completamente libre de sufrir los efectos de un sismo.

Por ello, insistió en la necesidad de que la población mantenga medidas de preparación, independientemente de la región en la que resida.