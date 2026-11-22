Durante un evento partidario en Villa María del Triunfo, la regidora Jeanette Alonzo se dirigió a los asistentes junto a Rafael López Aliaga. La representante sostuvo que el exburgomaestre debería recibir las credenciales para la alcaldía de Lima, en el marco de las resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones respecto a la reelección inmediata.

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La segunda regidora electa de Lima por Renovación Popular, Jeanette Alonzo, sostuvo que Rafael López Aliaga debería recibir las credenciales como alcalde de Lima, pese a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que el exburgomaestre no podrá retornar al cargo por la prohibición de reelección inmediata.

Alonzo intervino antes que López Aliaga en un mitin de Renovación Popular en Villa María del Triunfo, ante unas 300 personas. En un discurso breve, agradeció a los simpatizantes por el respaldo electoral y cuestionó la decisión del organismo electoral.

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“Han desconocido el Jurado Nacional de Elecciones la votación popular en las urnas de más de un millón y medio de hermanos nuestros”, afirmó. Luego señaló que el JNE permitió que López Aliaga postulara como primer regidor y participara en el debate electoral sin formular observaciones a su candidatura.

La regidora electa argumentó que la postulación de López Aliaga no constituía una “reelección encubierta”, debido a que se inscribió como candidato a primer regidor y había renunciado a la alcaldía en octubre de 2025 para participar en las elecciones generales.

“Según el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, le corresponde que a nuestro querido Rafael le entreguen las credenciales de alcalde”, sostuvo Alonzo, entre los aplausos de los asistentes.

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Sus declaraciones expresan la posición de la dirigencia de Renovación Popular frente a la decisión electoral. Sin embargo, el pleno del JNE ya determinó que el criterio constitucional sobre la reelección inmediata impide que López Aliaga asuma la alcaldía por sucesión, incluso si resultó elegido como primer regidor.

Jeanette Alonzo se dirige a los asistentes durante un acto de Renovación Popular en Villa María del Triunfo junto a Rafael López Aliaga.

Jeanette Alonzo había dicho que asumiría la alcaldía de Lima

La postura expuesta en el mitin contrasta con pronunciamientos previos de Jeanette Alonzo, quien había señalado que asumiría la alcaldía de Lima si el procedimiento electoral y la entrega de credenciales así lo establecían.

La segunda regidora electa figura como la llamada a ocupar el cargo para el periodo 2027-2030, luego de que el JNE fijara un criterio vinculante sobre los casos de alcaldes que buscan retornar al puesto a través de una lista de regidores.

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El caso de Rafael López Aliaga se originó tras su renuncia a la alcaldía de Lima para postular a la Presidencia. Aunque no pasó a la segunda vuelta, fue elegido senador. El líder de Renovación Popular desistió después de ejercer ese mandato y optó por competir en los comicios municipales como primer regidor.

La lista de Renovación Popular obtuvo la victoria en Lima con 1.554.928 votos, equivalentes al 27,685% de los votos válidos. El candidato inscrito inicialmente para encabezar la fórmula municipal renunció, con lo cual López Aliaga buscaba asumir el puesto por sucesión.

Alonzo afirmó que su agrupación cumplirá el plan municipal junto con López Aliaga. “Vamos a trabajar por las personas más vulnerables”, indicó, antes de cerrar su participación con expresiones de respaldo al exalcalde.

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Jeanette Alonzo ofrece un discurso junto a Rafael López Aliaga durante un mitin político del partido Renovación Popular en el distrito de Villa María del Triunfo.

El JNE concluyó que el primer regidor no puede suceder al alcalde

El Jurado Nacional de Elecciones rechazó el 19 de noviembre, por unanimidad, el recurso de reconsideración presentado por Renovación Popular contra la decisión que bloqueó la posibilidad de que López Aliaga volviera a ocupar el cargo.

Mediante la Resolución 4557-2026-JNE, el tribunal estableció que los alcaldes del periodo 2023-2026 que postularon como primeros regidores no pueden asumir una alcaldía durante el periodo siguiente por renuncia o vacancia del titular. La regla busca aplicar la prohibición de reelección inmediata prevista en el artículo 194 de la Constitución.

De acuerdo con ese criterio, en los casos en los que el candidato a alcalde no pueda ejercer el cargo, la sucesión debe recaer en el segundo regidor electo. En Lima, esa condición corresponde a Alonzo.

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El JNE señaló además que sus decisiones son definitivas en materia electoral y no pueden ser revisadas mediante reconsideraciones, reclamos u otros recursos similares. Por ello, declaró improcedente el pedido de Renovación Popular y ordenó archivar el expediente.

La proclamación de las autoridades electas y la entrega de credenciales continuarán bajo ese criterio. López Aliaga ejercerá como regidor metropolitano, mientras Alonzo quedará habilitada para asumir la alcaldía de Lima.