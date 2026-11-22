Una vivienda de adobe destruida y cubierta de escombros refleja el impacto del sismo en una localidad de la región Pasco. (Crédito: Agencia Andina)

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Un sismo de magnitud 6.7 con epicentro en Junín provocó, la noche del viernes, el colapso total de la torre de la iglesia católica del caserío de Paucalin, en el distrito de Páucar, provincia de Daniel Alcides Carrión, región Pasco. La estructura, construida con material rústico de adobe, cayó por completo y generó preocupación entre los feligreses de la localidad, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Pasco.

Tras el hecho, el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) se trasladó hasta el caserío para elaborar la ficha de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y determinar el nivel de afectación. El evento será registrado en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD), mientras continúan las labores de recopilación y consolidación de información sobre lo ocurrido, de acuerdo con un reporte de Andina Noticias.

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El primer piso del Hospital de Pichanaqui presenta grietas en el techo y escombros sobre el suelo tras el sismo ocurrido en la región de Junín. (Gobierno Regional de Junín)

Viviendas, colegios y un centro de salud dañados

En el distrito de Santa Ana de Tusi, también en Daniel Alcides Carrión, se reportaron daños estructurales en 13 viviendas de adobe, además de afectaciones en la institución educativa inicial y en la primaria N.° 34149. Los daños se concentraron en los centros poblados de Santa Rosa de Chora, Tactayoc, Antapirca, Ragan y el caserío de Agopata, donde la evaluación preliminar detectó grietas en las paredes y desprendimiento de calaminas de los techos.

En Goyllarisquizga se registraron daños en tres viviendas de adobe y en una iglesia católica, con el mismo patrón de grietas y pérdida de calaminas. En la provincia de Oxapampa, en el caserío de Santa Cruz, distrito de Pozuzo, las autoridades constataron rajaduras en dos viviendas, un comedor institucional, una institución educativa, una casa comunal, el local de la Tenencia de Gobernación y un puesto de salud. Las autoridades locales coordinan con el gobierno regional la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) y, a través del Programa Presupuestal 0068 (PREVAED), la elaboración de las fichas EDAN correspondientes a los centros educativos afectados.

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Un trabajador inspecciona los escombros de una estructura de adobe destruida tras el sismo registrado en la región de Pasco. (Crédito: Agencia Andina)

Daños estructurales en Ticlacayán y Paucartambo

El distrito de Ticlacayán, en la provincia de Pasco, reportó grietas y rajaduras en 10 viviendas de adobe en Racraytingo y en 30 viviendas de la localidad de Agosto-San Gregorio de Huamanmarca. En Paucartambo, el número de viviendas dañadas asciende a 15, además de una institución educativa, con afectaciones registradas en Auquimarca y en los anexos de Tayapampa, Santa Cruz y Wiscapallca, así como en el centro poblado de Aco.

Los jefes de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres acudieron a las zonas para elaborar las fichas EDAN y conocer las necesidades de las familias afectadas. La información se incorporará al SINPAD para dar seguimiento a las acciones de atención, mientras continúa la recopilación de datos de otros distritos que también habrían registrado daños.

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Los estantes y suministros de un centro médico en la región de Pasco quedaron en el suelo tras los movimientos sísmicos registrados en la zona central de Perú. (Crédito: Agencia Andina)

Sismo de 5.1 remeció Cerro de Pasco

Mientras se mantenía la evaluación de los daños reportados en días anteriores, un nuevo movimiento sísmico de magnitud 5.1 se registró en la madrugada con epicentro en Cerro de Pasco. El COER Pasco precisó que mantiene el monitoreo en toda la región tras este segundo evento y señaló que, hasta el momento, no se reportan afectaciones adicionales en la infraestructura ni en la vida y la salud de la población.

El organismo exhortó a la población a mantener la calma y evitar la difusión de rumores, además de recomendar informarse únicamente a través de canales oficiales y medios de comunicación para prevenir la circulación de datos falsos que generen temor entre las familias. También pidió mantener lista la mochila de emergencia ante la posibilidad de un nuevo sismo.

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Sismo deja un fallecido en la carretera Central

Luis Paitán Coyllahua (42) se convirtió en la primera víctima mortal registrada en relación con los movimientos sísmicos ocurridos en los últimos días. El hombre conducía un camión de carga pesada con placa D7U-818 por la carretera central cuando fue alcanzado por piedras desprendidas de un cerro, en el límite entre los distritos de San Rafael y Ambo, en la región Huánuco.

Paitán Coyllahua recibió primeros auxilios en el centro de salud de Ambo, pero la gravedad de sus lesiones motivó su traslado al hospital regional Hermilio Valdizán, donde llegó sin signos vitales. Tras las diligencias de ley, sus restos fueron trasladados a la morgue por disposición de la Fiscalía de Ambo.

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