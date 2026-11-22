La Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno convoca al lanzamiento de la Festividad Virgen de la Candelaria en el Estadio Nacional de Lima. (Composición: Infobae Perú )

Guardar

La presentación de la festividad de la Virgen de la Candelaria, prevista para este domingo 22 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, quedó bajo cuestionamiento por la falta de autorizaciones necesarias para su realización. La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que los organizadores no completaron los procedimientos administrativos exigidos para este tipo de espectáculos públicos.

El anuncio genera incertidumbre sobre las condiciones legales y de seguridad previstas para la actividad, cuyo propósito es presentar la edición 2027 de una de las celebraciones culturales más representativas de Puno. La convocatoria fue difundida en octubre, con el Estadio Nacional como escenario y el ingreso libre para el público.

PUBLICIDAD

La actividad fue anunciada como parte del lanzamiento de la festividad de la Virgen de la Candelaria 2027 en Lima. La convocatoria contemplaba una jornada cultural para acercar las expresiones folclóricas puneñas a los asistentes.

Sin embargo, la Municipalidad de Lima precisó que la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, responsable de la organización, no obtuvo la autorización municipal ni las garantías de orden público del Ministerio del Interior. Ambas entidades señalaron incumplimientos en los requisitos establecidos para este tipo de eventos.

Municipalidad de Lima cuestiona la presentación tardía de la solicitud

Según el comunicado emitido el 22 de noviembre, la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno presentó una carta ante la Municipalidad de Lima el 18 de noviembre, cuando faltaban dos días hábiles para la fecha prevista del espectáculo.

PUBLICIDAD

La entidad municipal indicó que la normativa vigente establece un plazo mínimo de siete días hábiles de anticipación para solicitar la autorización correspondiente. Por ese motivo, la presentación de la documentación no cumplió con el periodo requerido para iniciar el trámite dentro de los plazos establecidos.

Esta última área tiene a su cargo el otorgamiento de las autorizaciones municipales para la realización de espectáculos públicos.

Comunicado de la Municipalidad de Lima

Organizadores no subsanaron las observaciones municipales

La Gerencia de Desarrollo Económico comunicó a los responsables del evento las condiciones necesarias para cumplir con el procedimiento mediante la Carta n.° 211-2026-MML-GDE-SLP-DAMF.

No obstante, la Municipalidad de Lima señaló que, hasta el 20 de noviembre, los organizadores no corrigieron las observaciones formuladas ni completaron los requisitos pendientes.

PUBLICIDAD

Esta situación impidió el inicio del procedimiento administrativo y, por consiguiente, la emisión de una autorización municipal para la actividad prevista en el Estadio Nacional.

El municipio precisó que la falta de autorización responde al incumplimiento de las exigencias documentarias y administrativas, por lo que la presentación anunciada no contaba con el permiso correspondiente de la autoridad edil.

Ministerio del Interior negó las garantías de orden público

A las observaciones municipales se sumó la decisión del Ministerio del Interior respecto a las garantías necesarias para el desarrollo del espectáculo.

Mediante la Resolución Directoral n.° 3685-2026-IN-VOI-DGIN-DAEG-OP, emitida el 20 de noviembre de 2026, el sector rechazó la solicitud de garantías de orden público presentada para la actividad.

PUBLICIDAD

Según el comunicado de la Municipalidad de Lima, la decisión respondió al incumplimiento de los requisitos exigidos para la realización de espectáculos públicos.

La entidad edil también aclaró que la evaluación y el otorgamiento de estas garantías corresponden al Ministerio del Interior, mientras que la autorización municipal para el espectáculo se encuentra bajo responsabilidad de las áreas competentes de la comuna.

Municipalidad atribuye responsabilidad de los requisitos a los organizadores

Un afiche promocional combina la figura de la Virgen de la Candelaria y el Estadio Nacional de Lima para el anuncio de las festividades folclóricas puneñas. (Foto: Candelaria Central)

En su pronunciamiento, la Municipalidad Metropolitana de Lima señaló que la Gerencia de Desarrollo Económico informó oportunamente a las dependencias correspondientes sobre la situación del evento para las acciones de su competencia.

Asimismo, recordó que los promotores tienen la responsabilidad de organizar la actividad y cumplir con las disposiciones legales y las exigencias de seguridad necesarias para su desarrollo.

PUBLICIDAD

La comuna sostuvo que actuó dentro de sus atribuciones y que el procedimiento de autorización no pudo avanzar debido a la falta de cumplimiento de los requisitos por parte de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno.