La tenista peruana venció 6-3 y 6-0 a la mexicana Ana Sofía Sánchez en la final del certamen brasileño. (Video: World Tennis)

Guardar

Una nueva conquista para el tenis peruano. Lucciana Pérez se consagró campeona del World Tennis Tour W35 de São Paulo, en Brasil, luego de imponerse en la final a la mexicana Ana Sofía Sánchez, ubicada en el puesto 348 del ranking WTA. La tenista nacional, que ocupa la casilla 337 de la clasificación mundial, resolvió el encuentro por 6-3 y 6-0, en una hora y 39 minutos de juego, para quedarse con el trofeo.

La peruana, tercera preclasificada del certamen, coronó una semana brillante sobre la arcilla brasileña. A lo largo de su participación en el cuadro principal consiguió cinco victorias consecutivas y no perdió ningún set. Su actuación más contundente llegó precisamente en la definición, donde superó a la cuarta cabeza de serie y cerró el segundo parcial con un rosco.

PUBLICIDAD

La campaña perfecta de Lucciana Pérez en São Paulo

Lucciana Pérez comenzó su camino en el torneo con una victoria ante la argentina Berta Bonardi por 6-2 y 6-2. En la segunda ronda, superó a la neerlandesa Demi Tran por 6-2 y 6-0, mientras que en los cuartos de final derrotó a la suiza Marie Mettraux por 6-3 y 6-1.

En semifinales, la tenista nacional mantuvo su buen nivel y venció a la argentina Victoria Bosio por 6-3 y 6-1. Finalmente, en el partido por el título, se impuso a Ana Sofía Sánchez por 6-3 y 6-0. Así, completó una campaña impecable: cinco triunfos, diez sets ganados y ninguno cedido.

PUBLICIDAD

Lucciana Pérez levantó su primer trofeo de la temporada tras campaña perfecta en Sao Paulo. Crédito: Instituto Esperanca do Amanha

Primera ronda: Lucciana Pérez 2-0 Berta Bonardi (Argentina): 6-2 y 6-2.

Segunda ronda: Lucciana Pérez 2-0 Demi Tran (Países Bajos): 6-2 y 6-0.

Cuartos de final: Lucciana Pérez 2-0 Marie Mettraux (Suiza): 6-3 y 6-1.

Semifinal: Lucciana Pérez 2-0 Victoria Bosio (Argentina): 6-3 y 6-1.

Final: Lucciana Pérez 2-0 Ana Sofía Sánchez (México): 6-3 y 6-0.

El resultado también tiene un significado especial en su carrera profesional. Este es el sexto título individual de Lucciana Pérez y el primero que consigue durante la temporada 2026. Además, alcanza los 12 trofeos en total, considerando sus conquistas en singles y dobles. De esta manera, mantiene una racha de al menos un campeonato individual por tercer año consecutivo: obtuvo dos en 2024, tres en 2025 y ahora suma uno en 2026.

¿Cuántos puntos sumará Lucciana Pérez en el ranking WTA?

El campeonato en São Paulo también le permitirá a la tenista peruana sumar puntos importantes para su clasificación mundial. De acuerdo con el balance del torneo, Pérez consiguió 35 puntos, pero deberá descontar los 27 que defendía de la temporada anterior. Por ello, su ganancia neta será de ocho unidades en la actualización del ranking prevista para el 30 de noviembre.

PUBLICIDAD

Más allá de los números, el triunfo representa una importante recompensa para Pérez, quien volvió a demostrar su capacidad para competir en el circuito internacional. La regularidad que mostró durante toda la semana fue uno de los aspectos más destacados de su campaña: superó cada ronda sin ceder parciales y terminó el torneo con una sólida presentación en la final.

Lucciana Pérez sumó puntos importantes en el ránking tras su consagración en Sao Paulo.

¿Cuál será el próximo torneo de Lucciana Pérez?

La actividad de la tenista nacional continuará en Brasil. Luego de celebrar su título en São Paulo, tiene previsto participar en el World Tennis Tour W75 de Florianópolis, denominado Engie Open, que se disputará desde la próxima semana en las instalaciones del Lagoa Iate Clube, en Santa Catarina.

PUBLICIDAD

Pérez ingresará directamente al cuadro principal de esta competencia, que corresponde a una categoría superior a la del torneo que acaba de conquistar. Así, buscará prolongar el buen momento que atraviesa, sumar nuevas unidades para el ranking WTA y seguir consolidándose en el circuito profesional. Su reciente campeonato le permitirá llegar con confianza a este siguiente desafío en territorio brasileño.