Miley Cyrus y Maxx Morando celebraron su matrimonio en la antigua residencia de Frank Sinatra en Palm Springs con Wayne Coyne como oficiante.

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Miley Cyrus contrajo matrimonio con el baterista Maxx Morando el sábado 21 de noviembre en una ceremonia íntima realizada en Palm Springs, California, después de cinco años de relación. La boda reavivó un dato que circula desde 2024 en medios hispanos sobre el origen familiar del músico, una versión que hasta el momento no cuenta con confirmación oficial.

La cantante, de 33 años, y Morando, de 28, se casaron en la antigua mansión de Frank Sinatra, con el líder de la banda The Flaming Lips, Wayne Coyne, como oficiante de la ceremonia. El evento reunió a un grupo reducido de familiares y amigos cercanos a la pareja.

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La boda se realizó en la antigua mansión de Frank Sinatra

La ceremonia tuvo lugar junto a una piscina, bajo un arco decorado con flores blancas y velas. Cyrus llevó un vestido blanco de manga larga con espalda descubierta, mientras que Morando vistió un traje negro clásico. Según registros fotográficos difundidos por la revista People, la cantante fue captada secándose las lágrimas durante los votos matrimoniales.

Entre los asistentes se encontraban la madre de la cantante, Tish Cyrus, junto a su pareja Dominic Purcell; su padre, Billy Ray Cyrus, acompañado de la actriz Elizabeth Hurley; y su hermana, Noah Cyrus. La noche previa a la boda se realizó una cena de ensayo, de la que circularon imágenes con un menú personalizado con las iniciales “M+M”.

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La cantante Miley Cyrus y el músico Maxx Morando posan con sus trajes nupciales tras contraer matrimonio en una ceremonia privada en Palm Springs.

La pareja mantuvo en secreto los planes de la boda hasta un día antes del evento, cuando el portal TMZ adelantó la noticia. Cyrus confirmó el matrimonio al día siguiente a través de sus redes sociales, donde compartió una publicación acompañada de la frase “M+M 🤍 11.21.26”.

El compromiso se dio tras una propuesta en Japón

Morando le propuso matrimonio a Cyrus en octubre de 2025, durante un viaje a Kioto, Japón. El músico relató a la revista Wonderland que esperó hasta el último momento de su estadía para sorprenderla con el anillo. El compromiso se hizo público en diciembre de ese año, cuando la cantante fue fotografiada con la joya durante el estreno de la película Avatar: Fire and Ash en Los Ángeles.

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La relación entre ambos comenzó en 2021 y, con el tiempo, derivó también en una colaboración profesional. Morando participó en la producción de los álbumes de CyrusEndless Summer Vacation, publicado en 2023, y Something Beautiful, lanzado en 2025. Un mes antes de la boda, la pareja interpretó juntos el tema “Let’s Get Married” en un concierto en el Hollywood Bowl, en lo que se interpretó como un adelanto de sus planes matrimoniales.

Este es el segundo matrimonio para la cantante, quien estuvo casada con el actor Liam Hemsworth entre 2018 y 2019.

FOTO DE ARCHIVO: Miley Cyrus y Maxx Morando asisten al estreno mundial del especial de televisión "Hannah Montana 20th Anniversary Special" en Los Ángeles, California, EEUU, el 23 de marzo de 2026. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

El origen del rumor sobre las raíces peruanas de Morando

Desde febrero de 2024, distintos medios comenzaron a difundir que Morando contaría con ascendencia peruana, una versión que se originó, según registros disponibles, en publicaciones de revistas como Elle y Los 40. El dato se replicó rápidamente en portales de habla hispana, que comenzaron a presentar al baterista como un artista con vínculos familiares en el Perú.

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Sin embargo, la información disponible sobre la familia del músico contradice esa versión. El padre de Morando, Dan Morando, es un productor de televisión originario de Pensilvania, reconocido por su trabajo en programas como The Bachelorette y The Voice Kids. Su madre, Amy Kaye Morando, nació en Jamestown, Nueva York. Ambos mantienen una trayectoria vinculada a Estados Unidos sin registros públicos que indiquen un origen latinoamericano.

Portales especializados en biografías de celebridades, como Legit.ng, han catalogado la etnicidad de Morando como “blanca” y su nacionalidad como exclusivamente estadounidense. El mismo medio precisó que la versión sobre su ascendencia peruana surgió de una publicación en Instagram atribuida a una revista peruana, sin que el músico haya ofrecido una confirmación directa al respecto.

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Lily-Rose Purcell, hermanastra de Miley, compartió imágenes de la cena en Instagram (Redes sociales)

Morando nunca ha confirmado públicamente sus raíces

Hasta la fecha de esta publicación, Maxx Morando no se ha pronunciado sobre el origen de su familia más allá de identificarse como estadounidense. Diversos medios que han abordado su biografía coinciden en señalar que el dato sobre su ascendencia peruana permanece sin verificación directa por parte del propio músico o de fuentes familiares consultadas.

El baterista, nacido el 16 de noviembre de 1998 en Los Ángeles, inició su carrera musical en bandas como The Regrettes antes de unirse a Liily, agrupación de rock alternativo en la que continúa participando como baterista y compositor. Su formación musical comenzó en la Escuela de Rock del oeste de Los Ángeles, de acuerdo con los registros biográficos disponibles sobre su trayectoria artística.

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