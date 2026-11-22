El vínculo sentimental entre Cayo y Sanz surgió tras años de amistad y se hizo público a comienzos de 2026.

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Stephanie Cayo dedicó un mensaje cargado de ternura a Alejandro Sanz a través de sus redes sociales, en una publicación donde reflexionó sobre lo que significa acompañar a una pareja que vive buena parte de su vida arriba de un escenario. El cantante español no tardó en responder con una declaración igual de emotiva, en un intercambio que sus seguidores no dudaron en replicar.

La actriz peruana compartió el texto en medio de la recta final de la gira internacional del artista madrileño, que durante los últimos meses lo ha llevado a recorrer distintos países con su espectáculo musical.

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Recopilación de videos compartida por Stephanie Cayo en redes sociales sobre la gira musical de Alejandro Sanz. Las imágenes muestran al cantante español en concierto junto a su banda y coristas, una solista de trombón bajo los reflectores y una toma exterior en bicicleta por un sendero arbolado. La publicación fue difundida con mensajes públicos intercambiados entre la actriz y el artista durante la etapa final de sus presentaciones. Video: Instagram Stephanie Cayo

El mensaje de Stephanie Cayo para Alejandro Sanz

Cayo utilizó su cuenta de Instagram para describir, en un texto extenso, la experiencia de sostener una relación con alguien cuya vida transcurre entre escenarios y giras. “Este último tiempo ha sido bello, cansador y precioso”, escribió la actriz, al abrir su publicación con un balance de los meses recientes junto al cantante.

La peruana profundizó en una reflexión sobre el rol que ocupa como pareja de un artista en plena actividad profesional. “Poco se habla de acompañar a quien vive en un escenario. De sostener esos momentos, de cuidar ese espacio tan suyo entre la última canción y la vuelta a casa”, señaló. Cayo añadió un fragmento que resume su admiración hacia el trabajo artístico de Sanz: “Hay mucha magia en lo que haces. En lo que eres. A veces trato de describirte y no soy capaz. Y mira que te miro”.

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La actriz cerró su mensaje con una definición personal sobre el vínculo que mantiene con el cantante. “Quizás el amor sea eso, acompañarnos. Darnos el espacio para que cada uno sea todo lo feliz que es capaz de ser”, escribió, antes de dedicarle un saludo por la presentación que el artista tenía programada esa misma noche. “Mucha suerte en el último concierto de esta noche, qué pedazo enorme de gira te has hecho. Y sigue. Olé tu”, concluyó Cayo.

Stephanie Cayo reflexionó en sus redes sociales sobre el rol de acompañar a una pareja que vive sobre los escenarios.

La respuesta de Alejandro Sanz

El cantante español respondió públicamente al mensaje de su pareja con una declaración que reforzó el tono afectivo de la publicación original. “No creas que no me doy cuenta de la manera tan bella que tienes de acompañarme en los momentos fáciles y en los no tanto”, escribió Sanz como respuesta directa al texto de Cayo.

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El artista agradeció el respaldo constante de la actriz a lo largo de su gira. “Es por eso que agradezco que la vida nos haya puesto a uno en el camino del otro. Gracias amor mío. Vamos por todo”, sostuvo el cantante, en una frase que sus seguidores replicaron ampliamente en redes sociales.

Junto al mensaje de texto, Cayo acompañó la publicación con una diversidad de fotografías y videos que documentan distintos momentos de la relación. El material incluyó registros de algunos de los conciertos del artista, además de imágenes junto a amigos, familiares y escenas cotidianas compartidas con Sanz durante los últimos meses.

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La relación entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz

El vínculo entre la actriz peruana y el cantante español se hizo público a comienzos de 2026, aunque ambos han precisado en distintas entrevistas que se conocían desde hace varios años, antes de que la relación tomara un carácter sentimental. Cayo explicó en una conversación con la revista ¡Hola! que el romance surgió de una amistad previa que fue evolucionando de manera natural.

Alejandro Sanz agradeció públicamente a la actriz peruana por su respaldo durante la gira internacional.

“Primero fuimos amigos y la relación fue evolucionando de forma natural hasta transformarse en una historia de amor”, relató la actriz. La pareja empezó a captar la atención pública durante la gira latinoamericana del cantante, luego de que Cayo fuera vista en el backstage de presentaciones en Bogotá y Guayaquil. La oficialización del noviazgo se produjo en abril de ese año, cuando Sanz compartió la primera fotografía junto a la actriz en sus redes sociales.

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Desde entonces, ambos han protagonizado apariciones conjuntas en distintos escenarios, incluyendo un momento especial en el Estadio Nacional de Lima, donde Cayo se fundió en un abrazo con el cantante frente a miles de espectadores. La relación se ha consolidado a lo largo de los meses con viajes compartidos, presentaciones familiares y una presencia constante en las giras del artista, correspondientes a su gira mundial ‘¿Y Ahora Qué?’.

El tour, que convocó a miles de seguidores en distintos países de América y Europa, se encuentra en su etapa final, luego de que el cantante confirmara una nueva serie de doce conciertos en España para el verano de 2027 bajo el nombre ‘¿Y Ahora Qué+?’.

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Sanz, de 57 años, y Cayo, parte del clan familiar reconocido dentro del espectáculo peruano, mantienen una relación con una diferencia de edad de dos décadas, un aspecto que ambos han abordado con naturalidad en sus apariciones públicas. La actriz, reconocida por su participación en producciones como la serie ‘DOC’, ha compaginado su presencia en la gira del cantante con sus propios compromisos profesionales en la actuación.