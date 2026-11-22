Martín Távara, entre lágrimas, anunció su salida de Sporting Cristal tras no ganar el Torneo Clausura 2026. - captura: L1 MAX

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Sporting Cristal terminó el Torneo Clausura con sabor amargo: goleó como local a Cienciano en la última jornada, pero el triunfo contundente de Sport Huancayo ante Universitario de Deportes dejó el título en manos del equipo huancaíno. El cuadro ‘celeste’ cerró su participación con una victoria ante su hinchada, aunque sin la recompensa que buscaba.

Martín Távara expresó una contradicción al evaluar el desenlace. Y es que sostuvo que el plantel cumplió con su responsabilidad ante el ‘papá’, aunque admitió que el equipo no controlaba su destino en la lucha por el Clausura. “Fue una semana muy dura porque no dependíamos de nosotros mismos. Sabíamos que hoy íbamos a hacer nuestro trabajo y no se dieron los resultados. Después, nos vamos muy contentos”, manifestó.

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El volante peruano remarcó que el conjunto ‘cervecero’ mantuvo una campaña competitiva durante el segundo certamen de la temporada. “Creo que el equipo hizo un muy buen Clausura y creo que por eso la gente que, de repente algunos están enojados porque no logramos el objetivo; pero hay otros que nos aplauden porque saben el esfuerzo que hemos hecho y más que todo de local que hemos hecho cada fin de semana una fiesta”, señaló.

Goles y resumen del triunfazo del 'rojo matador' ante la 'U' y su consagración en la última fecha del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

La confesión de Martín Távara sobre su salida de Sporting Cristal

La declaración de Martín Távara no se limitó a la definición del Torneo Clausura, ya que también admitió que su ciclo en Sporting Cristal llegó a su fin. “Estoy cerrando una etapa con el club, una etapa de muchas cosas buenas. Y así como cometí mis errores, siempre los supe asumir. Así que muy contento por eso, cómo terminé el año, con mi familia, que siempre han estado conmigo y toda la hinchada”, afirmó.

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La frase generó una inmediata consulta sobre el alcance de su anuncio. El futbolista no dio detalles sobre una eventual transferencia, una negociación contractual ni una despedida formal del plantel. En ese sentido, ante la pregunta sobre los motivos de su mensaje, respondió: “Ya luego se van a enterar”.

El futuro del mediocampista aparece como uno de los asuntos que deberá resolver el elenco ‘rimense’ después de la eliminación en la pelea por la Liga 1 2026. Por ahora, su declaración no confirmó el lugar en el que continuará su carrera.

Luego del triunfo de local ante Cienciano, el volante peruano confirmó que deja el cuadro 'celeste' tras ocho temporadas consecutivas. (Video: L1 MAX)

La etapa de Martín Távara en Sporting Cristal

Martín Távara se formó en las divisiones menores de Sporting Cristal desde los 11 años. El club lo incorporó a sus categorías juveniles y que, antes de consolidarse en el plantel principal, disputó torneos de formación como la Copa Federación.

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El mediocampista zurdo recibió el reconocimiento como mejor jugador del Torneo 2015 de esa competencia. Después integró la Reserva ‘celeste’, con la que obtuvo el título de 2016, en un proceso que precedió a su estreno en la máxima categoría.

El debut de Távara en Primera División se produjo el 30 de octubre de 2016, en un partido contra Real Garcilaso (ahora Cusco FC) en Cusco. Aquella presentación bajo el mando de Mariano Soso marcó el inicio de una trayectoria que incluyó dos etapas fuera de La Florida (pasos por UTC y Sport Rosario), antes de recuperar continuidad en el equipo ‘bajopontino’.

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Martín Távara llevó la cinta de capitán en algunos partidos con Sporting Cristal. - créditos: Difusión

El futbolista piurano conquistó con Sporting Cristal los títulos nacionales de 2016 y 2020, además de la Copa Bicentenario 2021. También formó parte del plantel que obtuvo el Torneo de Verano 2018 y la Copa de la Liga 2026.

Su recorrido en el club también fue marcado por algunos episodios extradeportivos, pero finalmente terminó quedándose en el cuadro del Rímac. En la última temporada supo mostrar un mejor rendimiento ingresando en los segundos tiempos tras perder su sitio en el once titular. En ciertos momentos llevó la cinta de capitán del club que ahora dejará tras un periodo de ocho temporadas consecutivas.

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