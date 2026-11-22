Javier Sanguinetti marcó un doblete contra Universitario por la última fecha del Torneo Clausura 2026. - Crédito: ITEA

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La enorme recuperación de Sport Huancayo en la Liga 1 2026, hasta transformarse en el nuevo monarca del Torneo Clausura, no se puede explicar sin la presencia del argentino Javier Sanguinetti, quien sacó a relucir sus galones para guiar a los suyos a una consagración inolvidable.

Frente a Universitario de Deportes, por la fecha de cierre de la campaña regular, el conductor del juego del conjunto huancaíno hizo lo que mejor sabe: golear. Aportó con dos anotaciones para la plácida goleada 4-1 que desembocó en la distinción de ganador del evento.

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Finalizado el lance, y en medio de las exultantes celebraciones, Sanguinetti fue abordado por el canal oficial L1MAX para referirse al hito institucional conseguido. Sin rodeos, el centrocampista reconoció que fue un recorrido complicado que pudo superarse por la tenacidad del grupo.

“Estoy muy agradecido a Dios. Ha sido un año difícil. Hemos arrancado cuesta arriba, pero hoy es una fiesta y es mérito al esfuerzo, de no bajar los brazos. El equipo, la verdad, trabajó muy duro. Hoy tenemos un premio a eso”, declaró.

El jugador Javier Sanguinetti comparte sus emociones tras la victoria, destacando el arduo trabajo del equipo y dedicando el triunfo a su familia y a los seguidores. "Este año ha sido difícil, pero el esfuerzo valió la pena."

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