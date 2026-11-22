El equipo ecuatoriano oficializó este domingo la desvinculación del carrilero ecuatoriano de 29 años. El periodista Stalin Cobeña reveló que el jugador ya se despidió de sus compañeros y que su regreso al fútbol peruano es inminente (Universitario de Deportes)

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No va más. Liga Deportiva Universitaria de Quito emitió un comunicado oficial este domingo en el que confirmó el fin de la relación contractual con José Carabalí. El club ecuatoriano indicó que la separación se produjo de mutuo acuerdo y agradeció al futbolista por “el compromiso y profesionalismo demostrados durante su paso por la institución”.

La salida del lateral izquierdo, de 29 años, abre la puerta a un posible retorno al fútbol peruano, donde el nombre de Universitario de Deportes aparece con fuerza como su próximo destino.

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La confirmación oficial y el relato desde Ecuador

La desvinculación del carrilero se resolvió de mutuo acuerdo y sin conflictos, según informó el club quiteño. Desde Ecuador señalaron que el propio futbolista solicitó su salida para regresar al Perú por motivos familiares (LDU)

Antes de que LDU emitiera su comunicado, el periodista ecuatoriano Stalin Cobeña ya había adelantado la noticia a través de un video publicado en su cuenta de X. Según el comunicador, Carabalí había llegado a un entendimiento con la directiva del conjunto albo para dar por terminada su etapa en el club, y el proceso se desarrolló sin fricciones ni inconvenientes de ningún tipo.

“La noticia de última hora en el conjunto albo es la salida de José Carabalí. El lateral por izquierda de Liga, entiendo ya se despidió, deja el conjunto albo y su destino está en territorio peruano. Regresaría a Perú el jugador José Carabalí”, afirmó Cobeña en ese material audiovisual.

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El periodista también precisó el tono en que se cerró el vínculo entre el jugador y la institución quiteña: “No se ha escuchado de ningún inconveniente. Es un jugador que tiene mucho respeto”, añadió. Esa descripción coincide con el tono del comunicado oficial de LDU, que no hizo mención a conflictos y se limitó a desearle éxitos al futbolista en sus próximos proyectos.

Cobeña también aclaró que la decisión de abandonar el equipo no respondió a razones deportivas ni a situaciones ajenas al fútbol de carácter disciplinario, sino a un pedido expreso del propio Carabalí para regresar a Perú por motivos familiares. En ese marco, su desvinculación sería inmediata: el lateral no completará los cuatro partidos que le restan a Liga de Quito en la LigaPro.

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Un regreso con antecedentes y un deseo expresado públicamente

El ecuatoriano conoce la institución merengue, donde integró el plantel campeón de 2025. Tras marcharse a su país, manifestó públicamente su intención de volver, una posibilidad que ahora vuelve a tomar fuerza. (Universitario de Deportes)

José Carabalí no es un nombre nuevo para la hinchada de Universitario. El carrilero ecuatoriano ya vistió la camiseta crema y fue parte del plantel que conquistó el campeonato nacional de 2025, una experiencia que dejó huella tanto en el jugador como en el club. Su salida del conjunto merengue en aquel momento estuvo vinculada a circunstancias personales que lo llevaron a retornar a su país y sumarse a las filas de LDU de Quito.

Sin embargo, el tiempo en Ecuador no borró su vínculo afectivo con Lima. Poco después de su partida, Carabalí manifestó públicamente su intención de volver al club dirigido por Fabián Bustos, una declaración que en su momento generó expectativa entre los seguidores del equipo de Ate. Ahora, con la desvinculación confirmada, ese deseo podría materializarse.

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Medios peruanos habían reportado con anterioridad que el pase del futbolista de regreso a Universitario rondaba los 700.000 dólares. A mediados de temporada, su nombre volvió a circular en los pasillos del mercado de pases ante versiones que indicaban que el jugador no se sentía del todo cómodo en el entorno ecuatoriano, aunque en ese entonces no se ofrecieron mayores precisiones sobre las razones.

Universitario planifica el 2027 con un ojo en el mercado

La dirigencia crema comenzó a evaluar opciones para configurar el equipo de 2027, sin descuidar la definición del campeonato actual. En ese escenario, el conocimiento que Carabalí tiene del club juega a su favor. (Universitario de Deportes)

La posible llegada de Carabalí se enmarca en un momento de doble agenda para Universitario de Deportes. Por un lado, el equipo está concentrado en la recta final del Torneo Clausura 2026, donde debe medirse ante Sport Huancayo en un encuentro que definirá si accede directamente a la final nacional o si tendrá que atravesar una instancia previa para disputar el título de la Liga 1 frente a Alianza Lima.

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Por otro lado, la dirigencia merengue ya trabaja en paralelo en la conformación del plantel para la temporada 2027. En ese proceso de planificación, el perfil de Carabalí encaja con las necesidades del equipo: conoce el fútbol peruano, tiene experiencia en el club y ya demostró capacidad para rendir a nivel competitivo en el campeonato local.

LDU, en tanto, también atraviesa su propio proceso de renovación. El club ecuatoriano ya anunció una serie de incorporaciones para el próximo ciclo, entre las que figuran Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt. La salida de Carabalí se produce, entonces, en medio de una reestructuración del plantel albo que apunta a cerrar la temporada con la clasificación a la Copa Libertadores antes de encarar la próxima etapa.

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