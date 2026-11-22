Un gráfico informativo ilustra una alerta por eventos sísmicos en la región de Junín, en el centro de Perú, junto al registro gráfico de un sismógrafo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La zona centro del Perú encadena tres sismos en 72 horas y mantiene en alerta a la población de Junín, Pasco, Huánuco y Lima. El último movimiento, de magnitud 5.0, sacudió el domingo por la tarde la región de Junín, 30 kilómetros al noroeste de la capital provincial, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). La secuencia arrancó el viernes 20 de noviembre con un terremoto de magnitud 6.7 que dejó una persona fallecida, 15 heridos, más de 1.400 personas entre damnificadas y afectadas, y cientos de viviendas dañadas o inhabitables en cinco departamentos.

El sismo de magnitud 6.7 del viernes abrió la secuencia y causó el mayor impacto

El movimiento más fuerte se produjo el viernes 20 de noviembre a las 7:09:19 p. m., con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín y una profundidad de 129 kilómetros. El IGP le asignó una intensidad de V en la capital regional, una graduación que describe sacudidas claramente perceptibles, capaces de desplazar objetos, provocar caídas de elementos y generar daños en construcciones vulnerables.

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El movimiento fue percibido en Junín, Pasco, Huánuco, Lima y Callao. Las primeras evaluaciones de las autoridades no identificaron daños graves, pero los relevamientos posteriores cambiaron ese diagnóstico. El balance oficial del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), actualizado el domingo 22 de noviembre a las 8:20 a. m. a través del reporte complementario N.° 16277, registró una persona fallecida, 15 lesionados, 853 damnificados, 628 afectados, 152 viviendas inhabitables y 193 viviendas afectadas.

La distribución de los daños mostró que Junín concentró 14 de los 15 heridos, 22 viviendas inhabitables y 105 afectadas. Huánuco sumó el único fallecido del balance, además de 49 inmuebles inhabitables y 24 afectados. Pasco acumuló 80 viviendas inhabitables y 55 afectadas. Los efectos del terremoto también alcanzaron a Lima Metropolitana y Callao, con inmuebles dañados en distritos como Comas, Independencia, Jesús María, Miraflores, San Borja y San Juan de Lurigancho.

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Un devastador sismo de 6.7 sacudió Huánuco, resultando en una trágica muerte y dejando un panorama de destrucción. El conductor de una cisterna falleció al ser impactado por rocas, y decenas de viviendas sufrieron daños. | Video: Panamericana

Los daños afectaron hospitales, iglesias y la Carretera Central

Más allá de las viviendas, el sismo comprometió infraestructura pública y servicios básicos en varias regiones. En la provincia de Chanchamayo, Junín, se reportaron heridos en los distritos de Chanchamayo, Perené y Pichanaqui, donde el movimiento también afectó un establecimiento hospitalario.

En Huánuco, el Templo de Nuestra Señora del Carmen de Ambo sufrió grietas y desprendimientos en sus paredes. La iglesia San Francisco de la capital huanuqueña también tuvo daños en su cúpula. En Pasco, además de los inmuebles afectados, el sismo interrumpió el suministro eléctrico en localidades de Oxapampa.

Las vías de comunicación tampoco quedaron al margen. La Carretera Central registró desprendimientos de rocas en varios tramos, con uno de los puntos críticos ubicado a la altura de Santa Cruz de Cocachacra, en Huarochirí, Lima. También se bloqueó temporalmente un tramo en Tomay Kichwa, provincia de Ambo, Huánuco. Los equipos de respuesta trabajaron para liberar las vías y restablecer los servicios interrumpidos.

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Un registro sismológico y un mapa del centro de Perú señalan el epicentro de un temblor de magnitud 5.0 registrado en Junín. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Dos movimientos de magnitud 5.0 agitaron la zona en menos de 48 horas tras el terremoto

Pasadas las primeras horas del sábado 21, la misma área volvió a temblar. A las 12:12 a. m. el IGP registró un nuevo movimiento de magnitud 5.0 con epicentro también a 30 kilómetros al noroeste de Junín, con una intensidad de III en la capital provincial.

El domingo 22 de noviembre a las 4:35:27 p. m. la región fue sacudida por un tercer evento de magnitud 5.0, según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0825. Este último alcanzó una profundidad de 145 kilómetros y una intensidad de IV en Junín, mayor a la del movimiento de la madrugada anterior. El epicentro coincidió con el mismo corredor geográfico que los eventos previos.

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Un mapa de INGEMMET señala 374 zonas críticas expuestas a deslizamientos en el centro de Perú tras un sismo de magnitud 6.7 registrado en el departamento de Junín. (Fuente: INGEMMET )

Ocho sismos en 72 horas, con epicentros en varias regiones del país

Desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de noviembre, el IGP informó ocho movimientos telúricos distribuidos en distintos puntos del centro y nororiente del país. La secuencia completa incluyó un sismo de magnitud 3.5 al suroeste de Chupaca, en Junín; uno de 3.6 al este de Aplao, en Arequipa; uno de 3.5 al oeste de San Pedro de Lloc, en La Libertad; uno de 4.6 al norte de Pucallpa, en Ucayali; y uno de 5.1 al sureste de Cerro de Pasco, en Pasco, que alcanzó una intensidad de IV.

El IGP aclaró que no todos estos registros constituyen necesariamente réplicas del terremoto del viernes. Los eventos con epicentros en Arequipa, La Libertad y Ucayali responden a las características propias de la sismicidad de esas zonas y deben analizarse de manera independiente. Los movimientos de Junín y Pasco sí se ubican en la misma área de influencia del sismo principal.

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Varias edificaciones de la región Junín presentan grietas en sus muros y desprendimiento de escombros tras los movimientos sísmicos registrados en la zona.

La diferencia entre magnitud e intensidad explica por qué varía el impacto según la zona

Los reportes del IGP distinguen dos parámetros que suelen confundirse. La magnitud cuantifica la energía liberada en el foco sísmico y es un valor único para cada evento. La intensidad, en cambio, mide los efectos percibidos en la superficie y varía según la distancia al epicentro, las condiciones del suelo y la vulnerabilidad de las construcciones.

El terremoto del viernes registró una intensidad de V en Junín, nivel que corresponde a sacudidas sentidas por toda la población, con posible caída de objetos y daños leves en edificaciones débiles. El sismo del domingo alcanzó una intensidad de IV, categoría que describe movimientos ampliamente percibidos en interiores, con vibración de objetos y mobiliario, pero sin el nivel de daño estructural del evento anterior.

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La diferencia de intensidad entre ambos movimientos no implica que el riesgo haya desaparecido. La acumulación de sacudidas puede agravar daños preexistentes en viviendas ya comprometidas por el terremoto del viernes.

El sismo con epicentro en Junín deja un edificio colapsado y desprendimientos de rocas sobre vehículos en Huánuco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indeci llama a revisar viviendas y mantener preparadas las mochilas de emergencia

Ante la continuidad de la actividad sísmica, el Indeci recomendó a la población mantener la calma, identificar las zonas seguras dentro y fuera de los hogares, y no ingresar a inmuebles con grietas visibles, desprendimientos o señales de daño estructural hasta que sean evaluados por profesionales.

También instó a tener preparada una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, botiquín y documentos de identidad. Además, señaló la importancia de mantener despejadas las rutas de evacuación y de seguir únicamente la información oficial del IGP y de las autoridades locales.

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Una persona organiza víveres, artículos de primeros auxilios y una radio portátil en una mochila de emergencia dentro de una vivienda en el Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El balance del Indeci actualizado al 22 de noviembre a las 8:20 a. m. es el más reciente disponible y no incluye aún la evaluación de posibles daños generados por el sismo de magnitud 5.0 registrado ese mismo día a las 4:35 p. m. Las autoridades continuaban con las tareas de relevamiento en las zonas afectadas al cierre de esta nota.