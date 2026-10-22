Franco Velazco se reunió con José Carabalí en Ecuador: ¿primer refuerzo de Universitario para el 2027?

Franco Velazco se reunió con José Carabalí en Ecuador

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Universitario de Deportes apunta al tetracampeonato tras su victoria contundente frente a Alianza Atlético durante el último fin de semana. El equipo crema buscará sostener esa pelea en las jornadas finales del Torneo Clausura 2026.

Al mismo tiempo, la dirigencia ya observa la planificación de la próxima temporada. En ese escenario, se conoció que Franco Velazco se reunió con un futbolista de LDU de Quito, aunque la información disponible no precisa la identidad del jugador ni el motivo del encuentro.

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El motivo de la reunión entre Franco Velazco y José Carabalí

José Carabalí podría regresar a Universitario de Deportes luego de que Franco Velazco se reuniera con el lateral ecuatoriano durante el viaje a Quito por la participación del equipo femenino en la Copa Libertadores.

Según informó el canal Colectivo World, el encuentro se produjo durante el partido entre la ‘U’ y Palmeiras. El espacio sostuvo que la reunión entre el administrador crema y el jugador de LDU de Quito está confirmada.

La posibilidad toma fuerza porque el futbolista tendría interés en volver a Ate. De acuerdo con la versión difundida por el programa, el ecuatoriano no ha conseguido el rendimiento que esperaba en su actual club.

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El administrador de Universitario se encuentra en Quito acompañando al equipo femenino en su participación en Copa Libertadores 2026. (colectivo_world)

Hasta ahora, Universitario no comunicó una negociación ni detalló si existió una propuesta formal. Aun así, la cercanía del cierre del campeonato local permitiría que la institución avance con su planificación para la siguiente temporada.

La información surgió mientras también circulan versiones sobre un supuesto interés crema por Carlos Gruezo, quien no tiene club. No obstante, el material disponible no confirma contactos entre Universitario y el mediocampista.

¿Por qué se fue José Carabalí de Universitario?

José Carabalí dejó Universitario de Deportes el 30 de junio de 2026 tras una decisión vinculada con asuntos familiares en Ecuador y la ejecución de su cláusula de rescisión.

El lateral necesitaba volver a su país para atender trámites personales y familiares pendientes. La situación se agravó después del fallecimiento de un familiar cercano.

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LDU de Quito activó la cláusula de salida del futbolista y pagó cerca de USD 600.000 para concretar su incorporación. El fichaje respondió a un pedido del comando técnico del club ecuatoriano.

La operación permitió que Carabalí continuara su carrera cerca de su entorno familiar. Universitario facilitó la transferencia y conservó un porcentaje ante una futura venta del jugador.

Universitario revisa opciones para reemplazar a José Carabalí y definir su nuevo sistema de juego. Además, la dirigencia trabaja en renovaciones antes del arranque del Torneo Clausura. (Universitario de Deportes)

¿Cuándo juega Universitario en el Torneo Clausura 2026?

Universitario de Deportes recibirá a Juan Pablo II este sábado 24 de octubre con la obligación de sostener su impulso en el Torneo Clausura 2026.

El partido corresponde a la fecha 13 y se jugará en el estadio Monumental. El equipo dirigido por Fabián Bustos buscará aprovechar la localía en un tramo que puede definir sus opciones durante la recta final de la temporada.

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Los cremas afrontarán el compromiso después de una victoria contundente en Trujillo. Ese resultado elevó el ánimo del plantel antes de volver a jugar ante su público. El encuentro comenzará a las 20:30 horas de Perú. Universitario intentará sumar tres puntos para prolongar su buen momento en el campeonato.

La transmisión estará a cargo de L1 MAX, señal que emite los partidos de la Liga 1. El acceso al canal dependerá del servicio de televisión contratado por cada aficionado. Los seguidores que dispongan de la plataforma digital también podrán ver el duelo mediante L1 Play.

Universitario enfrenta a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP