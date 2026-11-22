Campaña de DNI gratuito , lugares y quiénes son los beneficiados - Andina

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El acceso a un documento de identidad resulta indispensable para realizar trámites, recibir servicios públicos y ejercer derechos ciudadanos. Sin embargo, existen comunidades y sectores de la población que enfrentan dificultades para obtener o renovar su DNI debido a la distancia de las oficinas registrales o a sus condiciones económicas y sociales.

Frente a esta situación, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) continuará con sus jornadas de documentación itinerante durante la última semana de noviembre. La iniciativa contempla intervenciones en distintos puntos del territorio nacional, con prioridad en poblaciones que requieren facilidades para acceder a los servicios de identificación.

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La programación comprende actividades entre el lunes 23 y el domingo 29 de noviembre, periodo en el que las brigadas del organismo recorrerán comunidades nativas, centros poblados, caseríos y sectores urbanos. La atención también permitirá realizar trámites registrales y recoger documentos que los ciudadanos solicitaron con anterioridad.

El beneficio no está disponible para todos los ciudadanos bajo las mismas condiciones, pues la gratuidad responde a criterios específicos establecidos por el Reniec. Por ello, los interesados deben revisar los requisitos, los lugares de atención y los horarios antes de acudir a cualquiera de los puntos habilitados.

¿En qué regiones habrá campañas de DNI gratis hasta el 29 de noviembre?

Múltiples Documentos Nacionales de Identidad (DNI) se encuentran apilados y listos para ser entregados durante las campañas gratuitas de documentación del Reniec en Perú. (Andina Noticias )

El Reniec programó un total de 266 intervenciones de documentación itinerante en 23 regiones del Perú. Las jornadas comprenden las siguientes jurisdicciones:

Amazonas

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Puno

San Martín

Tacna

Tumbes

Ucayali

Para conocer la programación completa, los ciudadanos pueden revisar el cronograma oficial de las campañas del Reniec. El documento contiene información sobre las fechas, direcciones, locales y horarios previstos para cada intervención.

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¿En qué distritos de Lima Metropolitana atenderá el Reniec?

En Lima Metropolitana, las brigadas del organismo ofrecerán servicios en diferentes distritos durante cinco días consecutivos. La programación contempla los siguientes puntos:

Lunes 23 de noviembre: Carabayllo, Independencia y Santa Rosa.

Martes 24 de noviembre: Ancón, Carabayllo, Cercado de Lima, Los Olivos y San Juan de Miraflores.

Miércoles 25 de noviembre: Independencia y Villa María del Triunfo.

Jueves 26 de noviembre: Carabayllo y San Juan de Lurigancho.

Viernes 27 de noviembre: Comas, Puente Piedra y Villa El Salvador.

En estos puntos, el horario de atención será de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. Además, el cronograma contempla otras intervenciones en Santa Eulalia, Putinza, Cacra y Hongos, localidades que cuentan con horarios específicos.

Los ciudadanos interesados deben consultar la dirección exacta del establecimiento antes de trasladarse, debido a que la atención corresponde a fechas y sedes determinadas.

¿Qué trámites se podrán realizar durante las campañas itinerantes?

Las 266 intervenciones previstas por el Reniec ofrecerán servicios relacionados con la documentación personal y la asistencia registral. La programación también contempla la entrega de documentos que los ciudadanos tramitaron previamente.

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De acuerdo con la información del organismo, 170 de estas jornadas incluirán la entrega de DNI solicitados con anterioridad. Esta modalidad permitirá que las personas recojan sus documentos en los puntos de atención establecidos, sin necesidad de acudir a una oficina registral distinta.

No obstante, los servicios pueden variar según la intervención. Por ese motivo, resulta necesario verificar si la sede elegida permite realizar el trámite requerido o únicamente contempla la entrega de documentos.

La disponibilidad de cupos también debe considerarse antes de acudir. El Reniec recomienda revisar las condiciones de cada jornada y llegar con anticipación para facilitar la atención.

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¿Quiénes pueden acceder al DNI gratuito del Reniec?

La campaña ‘Verano Inclusivo 2026’ de Reniec estará disponible hasta el 27 de febrero e incluye atención prioritaria en Huancavelica, Ica y Huánuco. - Reniec

La campaña contempla la exoneración del pago para determinados grupos de la población que cumplen con los criterios establecidos por el organismo. Entre los beneficiarios figuran:

Menores de edad: niños y adolescentes de 0 a 17 años.

Personas con discapacidad: ciudadanos que acrediten esta condición mediante la documentación correspondiente.

Personas en situación de pobreza o pobreza extrema: ciudadanos con clasificación socioeconómica registrada en el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Adultos mayores: personas de 60 años a más que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Población indígena u originaria: integrantes de comunidades comprendidas dentro de este grupo.

Habitantes de zonas fronterizas y del VRAEM: ciudadanos que residen en estos territorios.

Personas con dificultades de acceso: población que enfrenta barreras para obtener servicios de identificación.

Mayores de edad que deseen registrar su voluntad de donar órganos y tejidos: ciudadanos que soliciten incorporar esta decisión en su DNI.

La gratuidad depende de que cada solicitante cumpla con las condiciones correspondientes a su grupo de beneficiarios.

¿Qué documentos deben presentar los beneficiarios?

Las personas interesadas deben acreditar la condición que les permite acceder a la exoneración del pago. Los requisitos varían según el grupo al que pertenezca cada solicitante.

En el caso de los ciudadanos clasificados en situación de pobreza o pobreza extrema, se requiere la constancia de clasificación socioeconómica emitida por el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

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Por su parte, las personas con discapacidad pueden presentar alguno de los siguientes documentos para acreditar su condición:

Certificado de discapacidad.

Documento emitido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

Constancia de un colegio de educación especial.

Constancia médica.

Además de estos documentos, cada solicitante debe cumplir con las condiciones correspondientes al trámite de identificación que necesita realizar.

La programación de las 266 campañas, sus respectivos locales y los horarios de atención se encuentra disponible en el cronograma de intervenciones itinerantes del Reniec.