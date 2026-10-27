Se filtró el motivo por el que José Carabalí podría dejar LDU de Quito para volver a Universitario: “La ‘U’ le abre las puertas”

Se filtró el motivo por el que José Carabalí podría dejar LDU de Quito para volver a Universitario.

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Universitario de Deportes ha levantado en las últimas fechas y volvió a meterse en la pelea por el Torneo Clausura, con el regreso del técnico Fabián Bustos como uno de los factores de la recuperación. El entrenador argentino devolvió confianza al plantel y a varios jugadores clave del tricampeonato, un escenario que también abre la puerta al posible retorno de José Carabalí, a quien ya conoce de su anterior etapa en Ate.

El periodista Gustavo Peralta informó que el ecuatoriano tiene la intención de salir de LDU de Quito y regresar a la ‘U’ por un inesperado motivo. “Tiempo después de que se fue Carabalí de la ‘U’, me había enterado a través de su entorno de esa intención de querer volver a Universitario. Lo que había encontrado en Ecuador, con respeto a LDU, no era lo que pensaba. Eso me lo dijeron de su entorno, y que quería volver”, indicó en el programa de YouTube, Modo Fútbol.

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El panorama era distinto durante el último mercado de pases. La entidad ‘crema’ ya tenía sus cupos de extranjeros completos y no podía avanzar en una eventual repatriación, aunque la administración dejó abierta la posibilidad de retomar la conversación para el próximo año.

Justamente, ese acercamiento se produjo hace poco en Ecuador. Franco Velazco, administrador de Universitario, viajó para acompañar al equipo femenino durante su participación en la Copa Libertadores y aprovechó la ocasión para generar un contacto directo con José Carabalí. “La conversación se ha dado, se está avanzando y en las próximas semanas se verá qué gestión puede hacer el propio Carabalí. La ‘U’ le abre las puertas nuevamente”, explicó el comunicador.

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El periodista Gustavo Peralta contó la chance de que el jugador ecuatoriano regrese a la 'U' el próximo año. (Video: Modo Fútbol)

La operación presenta una dificultad contractual. Carabalí tiene vínculo con LDU de Quito hasta fines de 2029, por lo que una vuelta a Universitario requeriría un entendimiento con el club ecuatoriano o una desvinculación que el propio jugador pueda acordar.

El paso de José Carabalí en Universitario

José Carabalí llegó a Universitario a inicios de 2025, luego de su etapa en Nagoya Grampus de Japón. El ecuatoriano se adaptó a una función versátil por la banda izquierda, con presencia como lateral, carrilero y atacante exterior según las necesidades tácticas del equipo.

El futbolista formó parte del plantel que obtuvo el título nacional de 2025. Su aporte no se redujo a la marca: también fue una alternativa para profundizar por el costado, asociarse con los volantes y proyectarse hacia el área rival.

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Durante sus dos temporadas en la institución, disputó 60 partidos, anotó tres goles y entregó 11 asistencias en todas las competencias. Esa continuidad le permitió convertirse en una pieza conocida para el comando técnico y para el plantel.

José Carabalí salió campeón nacional con Universitario el 2025. - créditos: Difusión

La competencia por el carril izquierdo en Universitario

Actualmente, la banda izquierda tiene hoy dos nombres centrales en Universitario: César Inga y el panameño Jorge Gutiérrez. Ambos compiten por el puesto, aunque sus situaciones contractuales obligan a mirar el próximo mercado con perspectivas diferentes.

Inga mantiene contrato con hasta diciembre de 2027. Su continuidad le da a la ‘U’ una base para el futuro, aunque el seleccionado peruano ha despertado interés desde el exterior y su permanencia también puede depender de una propuesta que satisfaga a la institución.

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El centroamericano, en cambio, tiene contrato hasta diciembre de 2026. La administración deberá resolver su continuidad antes del inicio de la siguiente campaña si pretende sostenerlo como una de las opciones para ese sector, teniendo en cuenta que por ahora solo ha jugado 28 minutos en dos partidos. Una eventual llegada de José Carabalí ampliaría la competencia y obligaría a definir cupos, renovaciones y posibles transferencias.