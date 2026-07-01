José Carabalí se despide con mucho pesar de Universitario: “Es muy duro, es mi segunda familia; he vivido lo mejor de mi vida futbolística”

Universitario de Deportes ha sufrido una durísima baja durante su periodo de reformación estructural. El volante José Carabalí se ha desligado de la institución, de manera intempestiva, acusando problemas de índole personal impostergables. Una vez separado del tricampeón peruano, formalizó su unión con Liga de Quito.
Antes de desmarcarse definitivamente de la ‘U’, el ecuatoriano accedió a ofrecer unas declaraciones al área de prensa de la entidad, con las que ha explicado las razones que lo orillaron a irse. Durante su alocución, además, confirmó que los ‘cremas’ tendrán un lugar incomparable en su corazón.
“Esta decisión me entristece, es muy duro dejar a Universitario, mi segunda familia, pero lo más difícil de dejar al club es haber llegado y conseguir buenos seres humanos, buenos profesionales, buenos compañeros”, partió diciendo José con un tono apesadumbrado".
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“He vivido lo mejor en mi vida futbolística. Haber quedado campeón Universitario ha sido algo tan importante para mi vida, me ha marcado como no te imaginas. A Universitario lo quiero mucho. Realmente, la decisión de irme viene por temas personales, pero creo que lo más duro es la despedida del club, de toda la gente que realmente quiero y la gente que me quiere acá en Universitario”, sumó.
Mirada retrospectiva
Echando vista atrás, José Carabalí reconoce que cayó de pie a Ate gracias al compañerismo de la disciplina ‘crema’ y a la empatía de cada uno de los integrantes del club. “A mi yo del 2025 le diría que sea fuerte y planee sus objetivos. Creo que cuando llegué aquí a Universitario me encontré con unas personas muy humildes, amables, cariñosas, importantes para mi vida, que me hicieron crecer”.
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Con un carácter introspectivo, el futbolista ecuatoriano ha considerado que “durante que iba pasando el tiempo, me iba sintiendo mucho mejor en el club. Entonces, llega un momento donde eso ya lo sientes normal, como cuando tienes un familiar y lo quieres, porque es tu familia, Universitario para mí es mi familia”.
Con respecto a la consecución del tricampeonato, Carabalí fue muy enfático: “He vivido lo mejor futbolísticamente, emocionalmente, aquí en Universitario. Me voy muy feliz por haber ayudado a conseguir ese tricampeonato para Universitario. El club que me abrió las puertas aquí en Perú, que creyó en mí, pues yo di todo de mí para que pueda conseguirlo”.
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Carabalí se sumó a la ‘U’ a inicios de febrero del año pasado, aunque su incorporación generó mucho ruido entre los simpatizantes por su pasado exótico en el balompié japonés. Lejos de perturbarse por los cuestionamientos, el lateral / volante se dedicó a lo suyo y con un buen rendimiento, reflejado en una regularidad sostenida, acalló a los detractores, se hizo fijo en el equipo y se transformó en una pieza gravitante del tricampeonato.
Mercado agitado
Ante los resultados obtenidos en la campaña del Torneo Apertura 2026, la dirigencia de Universitario decidió modificar su postura inicial y optó por reforzar el plantel de cara a la siguiente etapa del año.
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La primera incorporación confirmada fue la de Gianluca Lapadula, delantero que arriba con el antecedente de haber sido goleador durante su paso por el fútbol de Italia.
Luego, la entidad sumó a Adrián Quiroz, centrocampista designado para asumir la responsabilidad del equilibrio táctico y la fluidez en el circuito de juego, buscando consolidar una estructura más sólida en el mediocampo.
En relación a las bajas, se conoció que Martín Pérez Guedes decidió poner fin a su carrera profesional, mientras que José Carabalí se desvinculó de la institución por razones familiares, completando así el panorama de movimientos en el plantel de Universitario en este periodo.
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