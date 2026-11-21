'Cuto' Guadalupe opinó de la definición del título de la Liga 1 2026 y afirmó que Alianza Lima tiene miedo de enfrentar a Universitario de Deportes.

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Luis ‘Cuto’ Guadalupe, referente de Universitario de Deportes y embajador de Inkabet, se refirió a la definición del Torneo Clausura y a las opciones del cuadro ‘crema’ para llegar a la final nacional. El exfutbolista sostuvo que Alianza Lima preferiría evitar un nuevo duelo decisivo ante su clásico rival, analizó la visita a Sport Huancayo y opinó sobre las posibilidades de Sporting Cristal.

Guadalupe aseguró que el equipo de Ate alcanzó esta instancia por sus propios méritos y apuntó a la postura que tendría el conjunto ‘blanquiazul’ ante una eventual definición. “La ‘U’ llega por mérito propio en esta instancia decisiva y lo que no quiere Alianza es jugar una nueva final ante Universitario”, declaró.

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¿Cuándo se definirá al campeón nacional de la Liga 1 2026?

El partido decisivo de Universitario contra Sport Huancayo

Universitario enfrentará a Sport Huancayo este domingo a las 15:00 horas, en el estadio IPD, por la fecha 17 del Torneo Clausura. Para conquistar el certamen y clasificar de forma directa a la final ante Alianza Lima, deberá ganar en Huancayo y esperar que Sporting Cristal empate o pierda contra Cienciano.

Sobre ese compromiso, el exdefensor consideró que la experiencia puede pesar en favor de los dirigidos por Fabián Bustos. “Universitario siempre demuestra su jerarquía e historia en estos partidos. Es un compromiso complicado, porque Huancayo tiene la posibilidad de hacer historia en el fútbol peruano. Sin embargo, ha habido ocasiones en que los huancaínos no han manejado los resultados correctamente y perdieron. Los cremas van por los tres puntos este domingo”, afirmó.

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‘Cuto’ también reconoció que el elenco ‘merengue’ mostró nerviosismo en sus recientes partidos ante CD Moquegua y Sport Boys, aunque remarcó que el plantel está acostumbrado a afrontar escenarios exigentes. “La ‘U’ estaba muy nerviosa y ansiosa en estos últimos partidos, lo que llevó a los jugadores a cometer errores. Ninguno de los títulos conseguidos en los últimos años ha sido fácil. Siempre existieron dificultades. El equipo nos tiene acostumbrados a afrontar estas circunstancias”, añadió.

Se conocieron detalles de la alineación que pondrá Fabián Bustos en la última fecha del Torneo Clausura 2026. (L1 Max)

Además, destacó la labor de Bustos tras la salida de Héctor Cúper y consideró que su conocimiento del grupo ayudó a la recuperación del equipo en la pelea por el campeonato. “Bustos ha demostrado su jerarquía desde que llegó al Perú y el hincha lo reconoce. Su labor en estos partidos será clave, pues conoce a la perfección al plantel. Más allá de ser entrenador, es amigo de la casa. Su llegada fue precisa y permitió que Universitario se recuperara del momento complicado que atravesaba”, sostuvo.

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Por último, Guadalupe se refirió a Sporting Cristal, que necesita un resultado favorable ante Cienciano para mantener sus opciones de disputar la definición. “Por supuesto que tiene posibilidades de jugar la definición, pero veo a los tricampeones, Universitario, como favoritos en esta oportunidad”, sentenció.

Así se definirá el ganador del Torneo Clausura 2026

La última fecha del Torneo Clausura se disputa desde la semana pasada, aunque la definición tendrá lugar este domingo 22 de noviembre. Los dos partidos que decidirán al campeón del segundo certamen de la Liga 1 2026 se jugarán en simultáneo, desde las 15:00 horas.

Domingo 22 de noviembre

- Sporting Cristal vs. Cienciano (15:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Huancayo vs. Universitario (15:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)