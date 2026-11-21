Un mapa sísmico ubica el epicentro de un sismo de magnitud 6,7 a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín, en Perú. (IGP)

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Un fuerte sismo remeció gran parte del Perú la tarde de este viernes 20 de noviembre. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 6.7 con epicentro en Junín.

Fuentes ciudadanas informaron a Infobae Perú que el temblor se sintió al norte hasta Piura, mientras que al sur, hasta Arequipa.

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Asimismo, el reporte sísmico dio cuenta de que el sismo se originó a 129 km de profundidad con una intensidad de nivel V. Hasta el momento, no se registran víctimas ni daños materiales.

El director del IGP, Hernando Tavera, confirmó que el movimiento se registró a las 19:09 horas y corresponde a un evento de profundidad intermedia.

“Por lo tanto, el radio de percepción del sacudimiento ha sido bastante grande”, explicó el especialista, quien añadió que el movimiento tuvo además una duración mayor a la habitual “por el paso de mayor número de ondas que se generan a ese nivel de profundidad”.

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Tavera precisó que el epicentro se ubicó a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, y no de la región en su conjunto.

Consultado sobre la posibilidad de réplicas, Tavera indicó que, si bien “siempre es posibilidad que haya réplicas”, en este caso la profundidad del evento reduce su probabilidad de percepción.

“Al ser una profundidad de 129 kilómetros, probablemente las réplicas no sean tan percibidas como el evento principal”, comentó. El especialista explicó además que la magnitud de un sismo constituye “un valor único” que no varía según la profundidad del hipocentro, a diferencia del nivel de sacudimiento en superficie.

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“La magnitud es la magnitud, ese es un valor único. Lo que varía es el sacudimiento del suelo. A mayor profundidad, menor sacudimiento del suelo. A menor profundidad, mayor intensidad del sacudimiento del suelo”, detalló.

Respecto a la duración del movimiento, Tavera evitó dar una cifra exacta y señaló que el instituto deberá determinar “la duración del nivel de sacudimiento del suelo en Lima, en Chimbote, en Ica”, un dato que variará según la distancia de cada ciudad al epicentro.

Descubre cómo sonó el devastador terremoto de magnitud 6.9 que sacudió la región de Junín, Perú. Este video muestra la ubicación del epicentro y una representación visual del sonido sísmico.

¿Qué significa una intensidad V durante un sismo?

La intensidad V en la escala de Mercalli modificada describe los efectos que un movimiento sísmico produce sobre las personas, los objetos y las edificaciones.

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En términos generales, un temblor de esta intensidad puede ser percibido por la mayoría de las personas, incluso por quienes se encuentran descansando. También puede ocasionar el movimiento de objetos, vibración de puertas y ventanas y desplazamiento de algunos elementos que no estén bien asegurados.

Es importante diferenciar la magnitud de la intensidad: mientras la primera mide la energía liberada por el sismo, la segunda describe cómo se percibe y cuáles son sus efectos en un lugar determinado.

¿Qué hacer durante un sismo de fuerte magnitud?

Ante un movimiento telúrico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y aplicar las medidas de protección para reducir el riesgo de lesiones.Entre las principales recomendaciones se encuentran:

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Agacharse: adoptar una posición baja para evitar perder el equilibrio. Cubrirse: proteger la cabeza y el cuello debajo de una mesa o estructura resistente. Sujetarse: mantenerse aferrado al elemento de protección hasta que termine el movimiento. Alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caer. No utilizar ascensores durante el movimiento sísmico. Después del temblor, evacuar por las rutas señalizadas si es necesario y dirigirse a una zona segura.Asimismo, se recomienda tener lista una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, medicamentos básicos y documentos importantes.